Il cielo è blu sopra Siviglia. Qui sto ritrovando la vera Aurora (peccato però per la carbonara)

Cari lettori, sono felice. Quella felicità che arriva quando senti che la tua vita sta prendendo il piede giusto. Finito il caos generale del primo mese di assestamento del mio Erasmus qui a Siviglia, mi sono ritrovata a dover decidere che tipo di piega dare a questa esperienza, sentivo che dovesse avere un senso ben preciso quanto erano precise e convinte le ragioni che mi avevano spinta a partire.

La scelta ricadeva su due opzioni: o viverla in totale disinibizione e leggerezza, tornando alle 5 del mattino tutte le notti girando tra locali e discoteche, o prenderla come un nuovo inizio, come la possibilità di cambiare, di creare una nuova me. Ed ho scelto la seconda.

Mi sto impegnando a fare tutte quelle cose che a Verona, a causa del circolo vizioso dato dall’abitudine, mi era impossibile fare. Ho smesso di fumare, vado in palestra quattro volte alla settimana, mi prendo del tempo per me stessa, frequento tutte le lezioni all’università e forse, forse, ho trovato pure un lavoretto.

In Italia sono sempre stata influenzata dalle necessità degli altri mettendo da parte tante volte quello che è Aurora e quello che Aurora vuole fare, in aggiunta la monotonia e la solita quotidianità mi lasciavano in uno stato di staticità ed inerzia che mi impediva di occuparmi di molte cose. Qui, lo slancio dato dal vortice di cambiamenti, ha fatto sì che io decidessi di impiegare questo mio tempo da sola e lontana da casa per dedicarmi di più a me stessa.

Sono felice. E sapere che questa felicità è dovuta solo ed esclusivamente a me stessa e alla mia forza di volontà mi rende ancora più orgogliosa.

Mi rendo conto che a tratti potrebbe sembrare un’autocelebrazione abbastanza presuntuosa, ma mi sento, per una volta, di elogiarmi anche per dare un segnale a chi sta leggendo, un messaggio di svolta, della serie “se ce l’ho fatta io, ce la potete fare tranquillamente anche voi”.

Poi, non mi fraintendete eh, le mie serate me le faccio anche io, sono pur sempre nella patria del divertimento ed ho pur sempre 22 anni, nel week end torno a mattina anche io come tutti gli Erasmus, semplicemente ho deciso che non mi bastava solo questo.

In aggiunta mi sono creata una bella rete di conoscenze ed amicizie che hanno contribuito senza dubbio alla mia serenità anche se c’è da dire che, riguardo ai miei compagni di viaggio, prima di partire mi sono imposta una sola regola: stare alla larga dagli italiani.

Non per una forma di razzismo sia chiaro, amo il nostro popolo, ma, per una questione di miglioramento della lingua e per ampliare i miei orizzonti, mi ero detta di cercare di fare gruppo con più stranieri possibili.

Risultato? Ho amici provenienti da qualsiasi regione d’Italia. D’altra parte, quando ti ritrovi da solo in uno Stato straniero, senza punti di riferimento chi meglio di un connazionale può capire le tue perplessità e le tue mancanze, i miei amici italiani sono diventati per me un porto sicuro in questa esperienza così incerta.

Sempre in tema patria se c’è una cosa che mi manca fuori di misura è il cibo, per quanto mi piaccia cucinare, e me la cavi anche molto bene, i prodotti spagnoli non raggiungeranno mai il livello di quelli italiani e purtroppo in commercio è raro trovare qualcosa di autenticamente italiano.

Impossibile qui fare una carbonara, trovare del pesto degno del suo nome ed io e la mia coinquilina (italiana anch’essa) girovaghiamo di supermercato in supermercato per trovare della pasta che abbia anche solo il sentore della farina italiana e, di contro, i rari prodotti italiani che si trovano te li fanno pagare quanto un lingotto d’oro.

Fortunatamente però ho trovato la mia salvezza, un ristorante italiano con la I maiuscola a cinquecento metri dal mio appartamento, “Alimentari e diversi”, che mi salva pranzi e cene e mi fa sentire a casa, anche se il lesso con la pearà di mamma non compare nel menù.

So che quando si va vivere all’estero bisogna adattarsi e lo sto facendo, giuro, ma non sono disposta a rinunciare alla cucina italiana, né ora, né mai. Per questo primo mese direi che me la sto cavando alla grande, mi sono fatta spazio in questa grande città, ho costruito le mie abitudini e soprattutto sto imparando a camminare da sola nel mondo. Direi che per ora è tutto.