Il cielo è blu sopra Siviglia. Il Natale ed una riflessione sui tanti giovani costretti a andare a lavorare all’estero

Bentornati ad un nuovo episodio della mia vita da universitaria impegnata in un Erasmus a Siviglia. Innanzitutto, qui va tutto a gonfie vele, mi sono integrata e ambientata abbastanza bene, l’università procede senza intoppi (per ora), mi sono circondata di affetti e persone care, insomma inizio a piantare le mie radici.

In questo preciso periodo però, inizio a sentire la mancanza di casa, il Natale è sempre stata la mia festa preferita in assoluto e di conseguenza il mese di dicembre è sempre stato per me magico, grazie a tutte quelle piccole cose che rappresentano tradizioni famiglia e abitudini tra amici.

Il classico giro delle bancarelle di Santa Lucia con mamma, il vin brulé con gli amici ai mercatini in piazza Dante, vagare per tutti i centri commerciali di Verona e provincia per trovare il regalo perfetto per tutti, fare l’albero di Natale con le mie nipotine, il lesso con la pearà la domenica a pranzo, insomma, sento che mi manca terribilmente respirare quell’aria di festa e felicità che solo casa mia è capace di infondere.

Ma, dall’altro lato, il 23 dicembre potrò finalmente riabbracciare tutti e godermi queste feste con tutte le persone che amo, nella città che amo di più, la mia bella Verona.

Ora, c’è un tema che vorrei affrontare con voi, che è noto a tutti ed è diventato quasi una piaga sociale, ma che non fa mai riflettere abbastanza finché non lo si osserva in prima persona. Da quando sono qui a Siviglia ho avuto l’immensa fortuna di conoscere davvero tantissimi ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia che hanno lasciato la famiglia e gli affetti, per cercare nuove opportunità lontano da casa, con la speranza di trovare un futuro migliore. Non so a voi, ma a me mette un’infinita tristezza.

Il fatto che un giovane di vent’anni prenda la decisione di lasciarsi alle spalle tutto quello che di più caro ha al mondo, per stabilirsi definitivamente in un paese a lui totalmente sconosciuto, sta ad indicare che nel sistema italiano c’è qualcosa di radicalmente sbagliato.

Per quello che ho potuto vedere e sentire, per quanto riguarda la Spagna, non si tratta tanto della questione economica più favorevole, o meglio, non si tratta solo di quello, per quanto infatti i costi della vita e le tassazioni siano più bassi e vantaggiosi, ciò che spinge la maggior parte delle persone a stabilirsi qui è la qualità della vita.

Qui si vive e si lavora in funzione della persona, il fatto che i turni di lavoro siano più flessibili, che i giorni festivi siano sacri per tutti i lavoratori, che gli orari di apertura di uffici e negozi siano più ridotti, ma che al contempo gli stipendi e le entrate dei lavoratori autonomi rapportati con i costi siano tali da garantire uno stile di vita adeguato, fanno sì che qui le persone vivano la loro vita per loro stessi e per quello che li fa star bene.

In Italia spesso tutto nasce e si sviluppa in funzione del denaro, e quindi del lavoro: turni massacranti, paghe al limite della decenza, giornate di lavoro che terminano se sei fortunato alle 20, tutto questo fa si che le nostre vite siano scandite da ritmi troppo accelerati che ci impediscono di godere pienamente.

Quello che mi fa riflettere e arrabbiare allo stesso tempo, è che il nostro Paese avrebbe tutti i mezzi per prendersi cura delle persone che ci vivono. Nella mia vita ho viaggiato molto e non ho mai trovato un posto che fosse equiparabile alla mia patria. Abbiamo il clima, la gastronomia, la cultura, l’arte, città magnifiche, paesaggi mozzafiato, persone dal cuore generoso, siamo uno dei paesi più invidiati al mondo, e nonostante tutto, riusciamo a lasciarci scappare i nostri giovani.

Questo Natale quindi, grazie a queste mie nuove consapevolezze, il mio pensiero andrà a chi, diversamente da me, non avrà la fortuna di passare le feste con i propri cari e l’auspicio per l’anno nuovo, e quelli a venire, è che il nostro diventi un Paese all’altezza delle sue qualità.

Vi abbraccio forte e buone feste con tutto il cuore.