Il carnevale è entrato a scuola: Una mattina con lo Tzigano per le elementari di Lugagnano

Il “venerdì gnocolar” è l’appuntamento per eccellenza del Carnevale di Verona, è un’antica festa popolare che si tramanda dal Cinquecento. Non poteva scegliere data diversa il neo eletto Tzigano di Lugagnano Bruno “Tome” Tomezzoli per portare tutta la sua corte in visita alle scuole elementari di Lugagnano.

Per l’intera mattinata gli alunni, divisi in gruppi per età, hanno potuto conoscere la tradizionale maschera di Lugagnano, ascoltare i suoi racconti e divertirsi con lo spettacolo del mago-giocoliere Lorenzo. D’altronde questo è il carnevale: divertimento, per tutte le età ma soprattutto per i bambini.

“Il Comitato Benefico Lo Tzigano è felicissimo di entrare nelle scuole, ci da la possibilità di far conoscere la nostra realtà culturale e ci permette di invitare i bambini ai nostri divertenti eventi. La dirigente Miriam Avila ci ha accolto con gioia e ci siamo ripromessi di ripetere l’incontro l’anno prossimo anche per la scuola materna” ci spiega il presidente del Tiziano Zocca.

“In questi ultimi anni – prosegue Zocca – abbiamo visto crescere la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie, fondamentale la presenza e l’aiuto del Comitato Genitori di Lugagnano. Ma si può fare molto di più. Abbiamo appena sfilato in Croazia, una parata di 8 ore condivisa da tutte le generazioni. Musica, balli e divertimento senza sosta. Ed è proprio questo il nostro desiderio: coinvolgere i più giovani per far conoscere la storia della figura dello Tzigano e mantenere viva questa tradizione”.

I prossimi appuntamenti del carnevale di Lugagnano saranno l’8 marzo con la Festa delle associazioni e degli sponsor, che nasconde un evento a sorpresa, il 9 marzo con la sfilata pomeridiana alla Grande Mela e, a seguire, la festa dei bambini e per finire la tradizionale sfilata di domenica 10 marzo nelle vie di Lugagnano.