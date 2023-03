Il capogruppo delle Penne Nere di Lugagnano Fausto Mazzi nominato “Alpino dell’Anno” dalla sezione di Verona

Un importante e significativo riconoscimento giunge dalla sezione Alpini di Verona al gruppo Alpini di Lugagnano. Durante l’assemblea annuale della sezione, tenutasi domenica 12 Marzo presso il palazzetto dello sport di Villafranca, è stato conferito il riconoscimento di Alpino dell’anno ad un rappresentante del gruppo. La preferenza della sezione di Verona è andata quest’anno al Capogruppo delle penne nere di Lugagnano Fausto Mazzi.

L’istituzione Alpino dell’anno è una benemerenza molto sentita tra le penne nere di tutta Italia. Viene conferita ad un Alpino scelto a livello nazionale, ma anche all’interno di ogni sezione ANA locale, che corrisponde indicativamente ad ogni singola città sede ANA o gruppi intercomunali che superano le 500 unità di soci aderenti. Rappresenta una sorta di medaglia al valor civile che riconosce meriti speciali ad Alpini o Amici degli Alpini che si sono contraddistinti, con l’impegno personale, nel costruire il bene della comunità. Comunità in senso ampio, non solo quella dei soci del gruppo di appartenenza.

Perché la scelta è caduta su Fausto Mazzi? Nel cercare queste risposte la sezione valuta il percorso di vita associativa del candidato e le sue azioni. L’alpino dell’anno si distingue sia per l’energia e l’impegno che profonde nel suo gruppo sia per quello che, di riflesso, trasmette alla comunità in cui vive. Il valore trainante è il sentimento di solidarietà che lo contraddistingue e il beneficio che questo induce nel territorio in cui vive. E non solo.

L’8 dicembre 2001 Fausto Mazzi diventa Capogruppo di Lugagnano succedendo al suo predecessore il mitico Arnoldo Cristini. Alla presentazione del suo mandato dichiarò: “Sarà fondato sulla solidarietà!”. Nel modo di vedere le cose all’italiana è consuetudine pensare che le persone che assumono incarichi di responsabilità amino proporre cose roboanti per poi, alla fine, rimanere con poco di quello che dicono. Il paradigma del tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, nel caso di Fausto, si può tranquillamente declinare in tra il dire e il fare alla fine c’è sempre il fare. O meglio il fatto.

Il suo è stato un percorso da capogruppo fortemente trainato dai sentimenti della solidarietà e del bene comune. È stato promotore e sostenitore di tantissime iniziative targate Gruppo Alpini Lugagnano.

Nel 2001 un grave incidente stradale induce alla disabilità totale un giovane socio alpino: il gruppo di Lugagnano, su spinta decisa di Fausto, si impegna ad organizzare un gruppo di volontari per l’assistenza. Nel 2010 è stato tra i promotori della ristrutturazione della chiesetta della Madonna del Carmine in località Messedaglia a Lugagnano un luogo divenuto simbolo della tradizione religiosa della frazione.

Nel 2015 sostiene con forza la nascita del Museo della Baita, un luogo di memoria storica d’arme e di tradizione e cultura del territorio. Un luogo forse poco conosciuto ma che potrebbe vivere nel prossimo periodo una nuova giovinezza.

Nel 2018 è uno degli attori della ristrutturazione del ponte sul fiume Kiri in Albania. Un manufatto, creato nel 1993 sempre dagli Alpini di Verona, che costituisce un caposaldo di comunicazione stradale tra due comunità montane altrimenti isolate tra di loro. In quella occasione si rese artefice della nascita di un bellissimo rapporto di amicizia e di sostegno all’associazione Progetto Speranza di Scutari, che segue ragazzi disabili ospitate in case famiglia, e di un altro significativo legame di solidarietà con le suore francescane della comunità di Cristo Ré sempre a Scutari. Splendido ed emozionante il concerto del coro della baita in Albania dello scorso ottobre.

Nel 2020, durante la pandemia, arriva il disperato grido di aiuto delle suore di Scutari alle prese con estreme difficoltà a reperire medicinali per le persone povere della comunità. Fausto diventa promotore e attore concreto della creazione di un gruppo di lavoro che riuscirà a trovare i fondi per acquistare i medicinali da inviare in Albania. Superando le più ardue difficoltà, soprattutto quelle burocratiche. Tipico di chi non si ferma davanti a niente se c’è del bene da fare.

Fausto Mazzi interviene dopo il conferimento del riconoscimento di Alpino dell’anno. Sopra, foto di gruppo con i suoi alpini e con il sindaco di Sona dopo la premiazione

Innumerevoli sono gli interventi di solidarietà che il Gruppo di Lugagnano ha compiuto in tanti anni a sostegno della Comunità. Dalle raccolte fondi, alle raccolte di medicinali e beni di prima necessità per popolazioni in stato di disagio da eventi naturali e guerre, al fattivo sostegno durante la pandemia per i servizi alla persona di prima necessità, al legame con le Associazioni di Volontariato del territorio. Tra queste ultime la significativa e stimolante collaborazione nata con l’associazione Il Dono di Lugagnano e la storica e radicata affinità elettiva ed operativa con il SOS di Sona. Dietro un gruppo di persone che agisce nel concreto la solidarietà c’è sempre una guida che ispira, stimola e soprattutto da l’esempio con concretezza d’azione. Una guida di nome Fausto.

Ricordo, con piacere, come a Fausto piaccia molto un intercalare usato da Giampietro Dal Ben, vulcanico presidente dell’Associazione energia & Sorrisi di Altavilla Vicentina con la quale si è attivata una importante collaborazione a tre tra Alpini di Lugagnano e Il Dono. Giampietro dice sempre: “Coè ciacole no se impasta fritoe”. “Con le chiacchere non si impastano le frittelle” ad intendere che l’azione per raggiungere un obiettivo, nel caso di una organizzazione di volontariato il fine solidale, necessita di concretezza. Ecco, Fausto è certamente uno da poche ciacole e tante fritoe.

La solidarietà potrebbe chiamarsi con tanti nomi, è un sentimento nobile e per fortuna diffuso. E’ un sentimento che trova ampio spazio nella cultura e nella tradizione Italiana. Un nome di certo ce l’ha: Fausto Mazzi, capogruppo degli Alpini Di Lugagnano.