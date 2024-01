Il brujel di corte Salvi più forte della pioggia: Una tradizione che si rinnova

E’ stato più forte della pioggia il brujel dei Salvi. Il tradizionale evento organizzato dalla famiglia Sandri+Salisburgo non si è fermato nemmeno quest’anno ed è sembrato ancor più magico vedere quel fuoco sfidare e vincere le intemperie della giornata piovosa, come segno di buon auspicio per il nuovo anno.

L’evento si è tenuto sabato 6 gennaio, il giorno dell’Epifania, alle ore 17 nel parco della splendida villa Sandri di Corte Salvi, la bella contrada posizionata tra Lugagnano e Verona.

La tenacia di Nicola e della sua famiglia ha permesso ai tanti presenti di godere di questa bella e antica tradizione. La serata si è conclusa con un momento conviviale di auguri e di quattro sane ciacole in compagnia. A riscaldare i presenti, oltre al fuoco, dell’ottimo vin brulè e della cioccolata calda.