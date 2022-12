Il bellissimo presepe nella chiesa di Lugagnano: Un’opera d’arte che ha richiesto mesi di lavoro

Dall’otto di dicembre è possibile ammirare il presepe artistico installato all’interno della chiesa parrocchiale di Lugagnano. La sua realizzazione è frutto ogni anno della preziosa attività di volontariato di un gruppo di compaesani guidati dal presepista Enea Cacciatori.

Enea, 35 anni, già da bambino sentiva il fascino della magia nell’allestire il presepe. Oggi continua con passione a realizzare presepi e diorami ed è membro attivo dell’AIAP, l’Associazione Italiana Amici del Presepio.

“Sono stato chiamato a seguire il gruppo di volontari già esistente a Lugagnano quando era coparroco don Pietro Pasqualotto e da allora non ho mai interrotto la collaborazione – ci racconta Enea -. Questo è il quarto presepe che progetto per la parrocchia, ma non sarei riuscito a realizzarne neppure uno senza l’aiuto di tutti i volontari che sono appassionati di presepi quanto me, ma che soprattutto sono instancabili e sempre disponibili”.

Le dimensioni del presepe sono importanti, si innalza su una superficie di 4×5 metri. La realizzazione dell’opera inizia già in estate con un incontro settimanale ma che in prossimità del Natale aumenta a due/tre sere a settimana, a volte fino a tarda ora.

“Non ho mai fatto un computo delle ore di lavoro – prosegue Enea -, ma si fa in fretta a farlo. Iniziamo a luglio incontrandoci la sera per circa tre ore ma quando si avvicina dicembre gli incontri sono anche 2/3 a settimana e capita che finiamo ben dopo la mezzanotte. Al lavoro con me il mio amico presepista Leonardo Perazzolo, Maurizio Zandonà, Andrea Soave, Giuseppe Sandri e mio papà, che si è dedicato ai piccoli oggetti in legno. Direi che le ore di lavoro sono proprio tante”.

Un elemento del presepe di Lugagnano in fase di realizzazione.

I lavori iniziano nel magazzino sotto il centro parrocchiale. Terminata tutta la scenografia, compreso l’impianto luci, i vari blocchi vengono smontati a pezzi e rimontati in chiesa. Quando è lì viene allestito e decorato. Il materiale più usato è il polistirene che viene poi dipinto con vernici acriliche. Le statue sono della ditta Heide, pezzi unici e fatte a mano, costruite in legno e montate su un’ossatura mentre le pieghe degli abiti in stoffa sono solidificate con amido naturale.

“Quest’anno proponiamo alla comunità il tradizionale scenario palestinese, come indicato dal parroco don Giovanni Ottaviani e basandoci su foto storiche che ci hanno dato ispirazione – ci racconta il presepista –, con nuove statue di ottima fattura artigianale. Abbiamo deciso di dare all’ambiente un aspetto reale e naturale, ad esempio l’asinello intento a mangiare o le galline distribuite in una determinata posizione. O lo sguardo di tutti i personaggi diretto alla mangiatoia, in adorazione del bambin Gesù”.

Ogni anno il presepe esposto in chiesa è caratterizzato da infiniti dettagli, frutto di idee e confronti, che lo rendono unico e straordinario. Un vero presepe artistico che merita di essere visitato.

Un particolare del presepe presente nella chiesa parrocchiale di Lugagnano.

“E’ un presepe che richiede tempo per guardarlo. Per apprezzarlo e osservarne le peculiarità ci vogliono almeno 15 minuti. Sia per vedere completo il ciclo delle luci sia per scoprirne i dettagli nascosti. Sono certo che ad ogni visione è possibile cogliere qualcosa di nuovo – afferma Enea –. Il nostro desiderio è quello di raggiungere, oltre gli abitanti di Lugagnano, il maggior numero di visitatori da fuori. I cultori del presepe sono tanti e mi piacerebbe che anche quello della nostra chiesa fosse incluso tra i presepi di interesse artistico più belli”.

La visita al presepe e la raccolta delle offerte sono fonte vitale perché questa creatività che caratterizza la frazione da svariati anni possa continuare nel tempo. “Per l’anno prossimo abbiamo già un’idea innovativa e vorremmo poter realizzare il desiderio di don Giovanni creando un presepe più dinamico – conclude Enea -. Stiamo lavorando per avere tra i volontari due famosi presepisti italiani ma non posso anticipare molto di più”.

Prendendo in prestito le parole di papa Francesco mi auguro che “come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio” raccontato in questo meraviglioso presepe.