Il Basson si colora: Dipinta da giovani writer la piazzetta dietro la fermata del bus

Negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso al Basson si è svolto un evento di aggregazione molto importante e piacevole: la piazzetta dietro la fermata del bus, vicino alla farmacia Capri, è stata dipinta da writer locali amatoriali guidati da esperti del settore, come si può vedere dalle foto.

Lo scopo, come sempre, era quello di trascorrere una giornata assieme, coinvolgere i più giovani attraverso l’organizzazione di attività pratiche/creative e raggiungere l’obiettivo finale di migliorare il quartiere dove viviamo e di utilizzare in modo potenzialmente maggiore gli spazi pubblici a nostra disposizione.

Grazie al lavoro svolto dai partecipanti, il quartiere, oltre a trovarsi una piazzetta più abbellita ed accogliente, potrà diventare luogo di incontro, di giochi e di svago anche per i bambini più piccoli e le rispettive famiglie visto che il disegno realizzato rappresenta un gigantesco gioco dell’oca.

L’evento è stato possibile grazie al contributo della terza circoscrizione del Comune di Verona, al supporto di Eurospin, che a fine giornata ha consegnato un buono spesa ai partecipanti, ed alla cooperativa Energie Sociali partner del progetto S.T.E.R.S.

Il progetto S.T.E.R.S., appunto, è nato più di due anni fa ed ha lo scopo di promuovere la partecipazione attiva degli adolescenti ai processi di rinnovamento dei quartieri. Infatti, nel mondo attuale la tecnologia e la comunicazione online giocano un ruolo significativo nella vita quotidiana degli adolescenti, lo spostamento delle relazioni sociali dalla sfera fisica a quella virtuale avviene più che frequentemente, con ripercussioni sullo sviluppo delle competenze dei giovani, sui processi di esperienza e apprendimento in tempo reale.

Il considerevole tempo trascorso online ha alterato l’interazione sociale fatta di persona, portando a eventi di mancanza di fiducia in se stessi, isolamento o solitudine. Per contrastare la tendenza generale si è deciso di coinvolgere i giovani nel processo di esplorazione e rimodellamento dei quartieri in cui vivono, il progetto promuove settimanalmente attività di questo genere.