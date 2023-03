Il Bardolino di Poggio delle Grazie selezionato nella guida “Slow Wine 2023”

Per avere una mappatura precisa e un aggiornamento costante su quello che sta avvenendo nel mondo del vino italiano la guida 2023 di Slow Wine rappresenta un primo e ottimo strumento, un racconto delle migliori cantine italiane e delle etichette più interessanti, selezionate da più di 200 collaboratori disseminati in tutte le regioni d’Italia.

Tra le etichette recensite è presente anche il Bardolino La Rocca di Poggio delle Grazie di Massimo Brutti di Lugagnano, prezioso e storico partner del Baco. Il vino della cantina, distinta negli ultimi anni per gli straordinari riconoscimenti ricevuti, rientra insieme ad altre tredici aziende nel progetto “Bardolino Cru”, che identifica tre sottozone produttive del Bardolino: Montebaldo per la zona settentrionale pedemontana, La Rocca per la zona centrale lungo la riviera del lago e Sommacampagna per la zona meridionale delle colline moreniche.

Il Bardolino di Poggio delle Grazie è stato classificato come ‘Vino slow’, ossia non solo avente una qualità eccellente, ma in grado anche di condensare valori legati a territorio, storia e ambiente: “Dalla zona centrale denominata La Rocca – leggiamo nella guida Slow Wine 2023 –, provengono le uve per il ricco Bardolino di casa Brutti, un calice che profuma di frutto selvatico e fiori, spezie e sottobosco. In bocca riesce nel difficile compito di coniugare la ricchezza gustativa con la semplicità della beva. Il risultato è un vino tutto da bere, possibilmente un po’ fresco, che saprà accompagnare con disinvoltura un pranzo informale”.

Poggio delle Grazie sarà, infine, presente alla 55esima edizione del Vinitaly da domenica 2 aprile a mercoledì 5 aprile presso il padiglione otto, stand F8/F9, desk 5. Occasioni importanti, quindi, per far conoscere la ricchezza anche enogastronomica delle aziende del nostro territorio a un pubblico specializzato e su larga scala.

L’invito è quello di visitare la cantina Poggio delle Grazie e assaggiare, tra gli altri straordinari vini, il rinomato Bardolino La Rocca (nella foto in alto di Nicola Lorenzini). Magari partendo dal loro profilo Instagram e Facebook.