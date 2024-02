Il Baco vi porta dentro al Festival. Dal nostro inviato a Sanremo ogni giorno notizie e video in presa diretta

Domani comincia il Festival di Sanremo, ma soprattutto per noi del Baco oggi stesso comincia “Il nostro Festival”. Da ieri sera siamo nella città ligure dei fiori per raccontarvi con i nostri servizi quanto accade “dietro le quinte”, quanto non si vede nello spettacolo televisivo più seguito dell’anno ma che rappresenta parte integrante del “fenomeno Sanremo”. Qualcosa oltre lo spettacolo, oltre la canzone: una grande ed entusiasmante festa che rappresenta un vero e proprio spaccato sociale del nostro Paese. E già questa mattina vi abbiamo raccontato come Sanremo realmente non dorma mai.

Perseguendo la strada della multimedialità che da qualche tempo il nostro giornale ha sviluppato, quest’anno via racconteremo Sanremo anche con quotidiani servizi esclusivi video appositamente realizzati per farvi sentire “dentro al Festival” con noi. Non mancheranno anche i consueti articoli scritti per entrare nel dettaglio più tecnico e musicale delle canzoni e delle serate. La “Musica che gira intorno al Festival” sarà naturalmente al centro, ma il quadro che cercheremo di farvi vedere sarà più ampio, in un impegno giornalistico allo stesso tempo sfidante quando impegnativo. Ci auguriamo di riuscire a catturare la vostra attenzione e la vostra curiosità con la nostra passione e il nostro desiderio di testimoniare e di condividere.