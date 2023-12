Il Baco su Whatsapp, il modo migliore per essere sempre aggiornati

Le notizie del tuo territorio mai così vicine, immediate, accessibili. Dopo Facebook, Instagram, X, YouTube e Telegram, il Baco ha aperto il suo primo canale Whatsapp ufficiale. Un nuovo spazio di informazione e interazione ma, soprattutto, uno strumento semplice, intuitivo e maneggevole per consentire ai lettori di ricevere tutte le notizie del territorio direttamente sull’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo.

Articoli ma anche video, fotogallery e contenuti esclusivi: tutto immediatamente accessibile, ed in tempo reale. Per iscriversi è sufficiente cliccare su questo link https://whatsapp.com/channel/0029VaD44XYKWEKulf3jcO0E per essere rimandati alla pagina di iscrizione.

Una volta iscritti al canale si dovranno anche attivare le notifiche – dunque la ricezione delle notizie – cliccando sul logo del campanellino in alto a destra (in caso contrario la chat resterebbe “silenziata”).

In questo modo, dal momento del primo accesso, si avrà la garanzia di ricevere tutte le notizie che Il Baco, 365 giorni all’anno, pubblica. Dalla cronaca locale agli approfondimenti, dagli eventi che si tengono sul territorio allo sport, dalle interviste alla storia recente e lontana dei nostri paesi e delle nostre comunità.

È importante sottolineare poi che, a differenza delle chat private, i canali di Whatsapp sono uno strumento di trasmissione broadcasting, cioè unidirezionale. I lettori, dunque, non possono rispondere ai messaggi, né condividerli con altri, ma solo aggiungere una “reazione”, che resta comunque anonima. Importante anche sottolineare che seguire il canale, inoltre, non espone il numero di telefono degli iscritti agli amministratori o agli altri utenti.