Essere a New York non come turista ma per viverci ha molti vantaggi, uno di questi è di poterne conoscere la cultura. Già, perché anche se pochi abitanti qui sono americani e molti rimangono solo temporaneamente, e nonostante le culture siano in realtà tantissime, come ogni città anche la metropoli americana ha le sue usanze. Oggi vi parlerò di alcune di quelle che mi hanno particolarmente colpito.

Più di un anno fa, prima di partire da Verona, mi sono informata su cosa sia meglio fare e non fare, cosa sia considerato educato e cosa non lo sia a New York, giusto per non incorrere in figuracce. La prima cosa che ho letto su blog e riviste, e che molti mi hanno consigliato è stata: “non guardare la gente negli occhi, quando cammini a Manhattan vai dritta per la tua strada e non attaccar bottone con nessuno per non rischiare di essere aggredita o insultata”, cosa non facile per me, ma pareva che questi americani fossero molto scontrosi e diffidenti. Mi sarei dovuta dunque adattare.

Al mio arrivo invece la cosa è stata, con mio immenso piacere, subito smentita. Anzi, a impressionarmi è stata l’estrema cortesia di chiunque, l’affabilità delle persone e la tendenza alla chiacchiera: dalla fermata dell’autobus, alla metro, dal supermercato ai servizi pubblici. All’ufficio postale gli impiegati si scusano per averti fatto attendere, se qualcuno ti sfiora appena per strada si scusa, lo stesso se accidentalmente cade un oggetto provocando del rumore. Insomma, per me è la città del “sorry”. Le persone sui marciapiedi si spostano per lasciarti passare…

Insomma, la mia opinione è che ci si sente bene accolti. Ma, buona educazione a parte, veniamo invece a un paio di usanze diffuse che mi piacciono molto: la prima riguarda la condivisione.

In molti condomini esiste una chat che gli abitanti del palazzo usano per avvisare se hanno qualcosa da donare perché non utilizzato, gli oggetti vengono poi lasciati nel basement (la zona comune in cui in genere c’è anche la lavanderia), in modo che chi desidera possa prenderli.

Questo luogo, che di solito si trova nel seminterrato, è spesso dotato di altre stanze, come una palestra condivisa, o lo spazio in cui portare la spazzatura da riciclare e altro. Nel mio condominio sono stati messi a disposizione tre o quattro mobili in cui si possono lasciare i libri. Trovo che questa sia un’iniziativa fantastica, che può ispirare la lettura di autori sconosciuti o avere a disposizione libri scolastici per i bambini (mi sono già accaparrata un dramma di Jean Jenet).

Lo stesso però accade anche in strada, almeno a Brooklyn o nei quartieri residenziali di Manhattan. Se si passeggia lungo i marciapiedi è facile incappare in qualche libro lasciato in una scatola o su un muretto davanti alla porta di un edificio, oppure in oggetti di vario tipo spesso accompagnati da un biglietto che indica che è a disposizione.

In generale la gente tende a non buttare quel che non usa ma cerca di darlo a qualcun altro che ne ha bisogno, anche con il passa parola. E se non ci riesce, c’è sempre il furgone del riciclo al mercato.

Infine, ci sono anche dei gruppi online (nei singoli quartieri) dove le persone pubblicano annunci riguardanti ciò che donano: questo lo so, in altre forme lo abbiamo anche noi. Qui però la cosa singolare è che mettono a disposizione anche il cibo, del tipo: “ho quattro porzioni in più di un arrosto”, oppure torte, pane fatto in casa e così via. Certo, mi pare che non ci siano le restrittive norme sull’igiene che abbiamo noi in Italia, qui chiunque può preparare a casa degli alimenti e venderli per strada.

A parte quest’ultima usanza, che anch’io avrei delle riserve a condividere, penso che qualche idea a questi newyorkers potremmo rubarla, che dite?

Concludendo, se capitate a New York e trovate qualcosa che sembra abbondonato per strada, in realtà potrebbe essere lì proprio per voi!