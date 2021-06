Il Baco nella Mela: Non tutto è oro quel che luccica

Secoli d’immigrazione e convivenza tra culture diversissime tra loro. Che se ci fermiamo a osservarle nei film di Hollywood sembrano convivere piuttosto bene, eccetto che in alcune zone del paese dove i repubblicani fanno da padroni.

New York City è un caso che sembra essere eccezionale per la sua accoglienza: chiunque qui è cittadino e non lo è. Una città in cui la maggior parte della gente vive per qualche anno, è di passaggio, spesso per ragioni lavorative, e poi se ne va. Si sposta in un’altra città, più piccola, in un altro stato americano, o torna in Europa, in Cina, in India…

New York è una città dove quando incontri qualcuno, la domanda “di dove sei?” arriva immediatamente dopo “qual è il tuo nome?”; dove a cena si parla delle diverse tradizioni, di come vanno le cose nei rispettivi paesi di appartenenza. A tavola non ci sono mai meno di cinque o sei nazionalità differenti, un miscuglio di culture in una città che è di tutti e non è di nessuno. Motivo per cui, che si parli bene o meno la lingua, non ci si sente mai stranieri.

Sembra tutto molto bello, non vi pare? Ma c’è un ma.

Vivendo qui mi sono resa conto di quanto razzista sia questo paese. Non si tratta solo delle aggressioni della polizia agli afroamericani, o della palese diffidenza nei confronti degli asiatici. Di questo si sa, perché se ne parla, si assiste ai movimenti di protesta, si leggono i cartelli ‘Black lives matter’ appesi alle finestre delle abitazioni o alle vetrine di negozi e ristoranti.

C’è però un altro razzismo, credo peggiore di questo, ed è quello celato, sotterraneo, insito nella mentalità del bianco americano. È un razzismo coperto dal perbenismo di chi partecipa alle marce di protesta per la parità dei diritti e poi per esempio usa l’appellativo ghetto per riferirsi al quartiere che sta a un isolato dal suo, più ricco e pulito. Ma il ghetto in questione non è né la strada pericolosa del Bronx, né quella dominata dalle gangs dei Queens.

A Brooklyn, dove vivo, si tratta per esempio di zone molto tranquille, poco trafficate, con le tipiche file di Brownstones, gli edifici storici di due piani con il piccolo giardino e la gradinata all’entrata. Sono quartieri abitati da afroamericani e sudamericani, meno ordinati di quelli corrispondenti in cui vivono le ricche famiglie con il giardiniere e la colf che pulisce il marciapiede antistante.

Sono quartieri più vissuti, nei quali la gente siede sui gradini davanti a casa a chiacchierare coi vicini, le mamme richiamano ad alta voce i bambini che giocano in strada, gruppi di giovani chiacchierano e ballano vicino alla classica auto di lusso, rigorosamente nera, dalla quale esce la musica rap a volume elevato. Davanti a casa hanno qualche pianta ma lasciano spazio soprattutto al barbecue e alle sedie di plastica o a un qualsiasi apparecchio da cui ascoltare della musica. Ci vedi l’anziano, seduto sui gradini che legge il giornale, con del blues a incorniciare la scena con le sue note.

Sono le vie in cui sui campanelli leggi i cognomi tipici dell’Inghilterra e del nord Europa, perché molti afroamericani conservano ancora il cognome assegnato qualche secolo fa dal padrone a un lontano antenato, schiavo proveniente dall’Africa.

Questo sarebbe il ghetto, nominato con tono dispregiativo anche da chi non penseresti mai potrebbe essere razzista. Io ci vedo invece un quartiere vivo, dove la gente ti saluta quando la incroci, si ferma magari per un commento o due chiacchiere, dà la precedenza alla socialità invece che al decoro.

Sono le zone vicino a casa in cui mi piace passeggiare, e vi dirò che a volte mi sento quasi a disagio, a girarci con la mia pelle bianca, perché probabilmente sono considerata parte di quella popolazione di New York che non mi piace affatto.

Ne parlavo giusto ieri con una ragazza israeliana che vive a Brooklyn da un paio d’anni e rifletteva sul fatto che vorrebbe restare qui perché come designer avrebbe più possibilità d’impiego che nel suo paese, ma allo stesso tempo non sa che fare perché quelle possibilità sono spesso negate a chi non appartiene alla giusta etnia.

E riflettevamo su quanto siano vane le marce di protesta per la parità dei diritti, perché il razzismo qui è radicato a un livello tanto profondo che onestamente dubito potrà mai essere risolto. È parte della cultura, e, come raccontava il Barone di Münchhausen, dalla tua buca non puoi uscire.