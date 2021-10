Il Baco da Seta sbarca alla radio

Quando i ragazzi della mitica Rete 2000 mi hanno chiamato chiedendomi con convinzione di fare una rubrica musicale come appuntamento radiofonico, non ho avuto dubbi neanche per un secondo su quale dovesse essere il titolo della trasmissione. Subito ho deciso: Si chiamerà “La musica che gira intorno”, ovvero il titolo della rubrica che curo su Il Baco da Seta.

Si perché poi quello che mi ha chiesto Claudio Suppi di Rete 2000, è esattamente quello che mi chiese poco meno di un anno fa il nostro Mario Salvetti: “Hai il tuo spazio, fai quello che senti, racconta ciò che ritieni opportuno raccontare. In piena libertà di espressione, sono certo che ne verrà fuori qualcosa di buono”.

E così questo concetto filosofico e contenutistico della “Musica che gira intorno” (che ricordo essere il titolo di un pezzo di Ivano Fossati) diventa davvero la trasposizione radiofonica naturale, e un modo, amici del Baco, per ampliare ulteriormente l’eco di questa nostra testata, nella quale il protagonismo più accentuato è il piacere che possiamo provare che parlino il più possibile di Noi. Si, l’ho scritto con la Enne Maiuscola perché intendo trasmettere la piacevolezza dell’idea di una valorizzazione di quello che siamo insieme nel Baco, una squadra coesa dove ognuno gioca il proprio ruolo con le proprie caratteristiche, ma con la stessa comune maglietta cucita addosso.

Frequento la radio da 40 anni, ho lavorato con Radio Adige, Universal, Stella FM, Studio Delta. Ho presentato video musicali su Videodelta, emittente della Valpolicella dove provai l’ebbrezza di essere vestito grazie a un negozio di abbigliamento come sponsor. Ho girato un video ufficiale del Chievo vestito da Babbo Natale in una specie di cortometraggio insieme ai calciatori… Tutte queste esperienze mi hanno sempre più convinto che lo spirito che ti stimola, ti fa crescere, ti arricchisce, passi necessariamente dalla parola insieme. Da soli siamo nulla, insieme non ci batte nessuno.

Beh, la volete sapere una novità per me? In questi 40 anni di radio ho sempre utilizzato il nome d’arte di Massimo Massi, con cui sono radiofonicamente conosciuto ai più.

Stavolta no. Stavolta ho scelto il mio cognome originale, ovvero Bolzonella, che dal punto di vista della pronunciabilità è davvero insidiosamente complicato, ma non volevo che qualcuno pensasse che quello scrive “sul Baco” e che cura la testata dedicata alla Musica che si chiama Veronapress, fossero un’altra persona.

E poi non dobbiamo guardare indietro, ma avanti. E quindi mi è sembrato con questa scelta di togliermi un vestito bellissimo, ma che era giusto non fosse indossato per questa nuova avventura radiofonica.

Ovviamente i pezzi scritti per Il Baco non saranno una trasposizione testuale di qualcosa che andrà in trasmissione: il nostro Mario vuole sempre essere un po’ stupito, con cose genuine ma originali e personalissime. Ma è evidente che in trasmissione non mancherà mai un richiamo al Baco, in un’ottica di sinergia che ci porta piano piano verso un giornalismo sempre più aperto ad una multimedialità piacevole e allo stesso tempo sempre più necessaria.

Vi aspetto “a bordo” della Musica che gira intorno. Spazio ce n’è per tutti. Il Green pass necessario è il desiderio di seguire il Baco, in qualità di “voce parlante” di quella meravigliosa e affascinante avventura che si chiama vita.

Primo appuntamento, se riusciamo, mercoledì 27 ottobre, data di riserva mercoledì 3 novembre. Sempre alle ore 20. Potete scaricare l’app di rete2000 o andare sul sito dove, ad ogni puntata realizzata, potrete cliccare in qualsiasi momento per riascoltarla. A presto!