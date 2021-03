Il Baco da Festival: Tu chiamale se vuoi… soddisfazioni. Azzeccate tutte le previsioni del nostro inviato a Sanremo

Ascolta questo articolo

Chiude stasera il sipario la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, il mio Santo preferito da sempre, che ci da tante belle emozioni ma allo stesso tempo ci toglie un sacco di ore di buon sonno.

A parte la premessa che potremmo definire di colore, ieri è stata una giornata direi campale per il vostro inviato a bordo del Baco da Festival, la nostra nave virtuale che solca il mar Ligure a Sanremo.

Vediamo perché. Se dovessi dare un titolo, visto che ieri ricorreva il compleanno di Battisti, sceglierei “Tu chiamale se vuoi… soddisfazioni”. Sanremo’s day in tre atti.

Atto Primo.

Ermal Meta incontra un collega della carta stampata ed esprime la sua contrarietà per aver letto sul web un articolo su internet dove un giornalista citava un vergognoso 4 dato da un famosissimo quotidiano alla esibizione di Orietta Berti. Più tardi nel pomeriggio capiterà nel programma di Rai Uno “La vita in diretta” un casuale incrocio di collegamenti tra i due cantanti in cui la “Capinera dell’Emilia”, famoso soprannome attribuito alla signora Berti, ringrazia Ermal, che per tutta risposta fa presente quale lezione di intonazione avesse dato Orietta alla maggior parte dei cantanti della serata. Non ho riscontri certi, intendiamoci, che l’articolo a cui si facesse riferimento fosse il nostro, visto che a parlare o scrivere del Festival ci sono più di mille giornalisti, ma diciamo che gli indizi sono molti e che comunque la freccia che abbiamo scagliato ha in ogni caso fatto pieno centro.

Atto Secondo.

Capita che verso sera entriamo in contatto in diretta facebook con Cristiano Minellono, famosissimo autore di canzoni. Lui ha scritto le parole di “Ci sarà” di Albano e Romina e di “Se M’innamoro” dei Ricchi e Poveri, due successi che hanno vinto il Festival di Sanremo negli anni ottanta. Ma ha scritto anche centinaia di altre hits tra le quali “L’Italiano”, “Il tempo se ne va”, “Mamma Maria”, “Felicità”, “mica t’ho detto cotica”, direbbero i romani. Minellono racconta in diretta facebook che come autore è deluso da Sanremo perché ogni volta che si riprendono i suoi successi non viene mai citato, neppure per sbaglio, e che il Comune di Sanremo non gli mai dato nemmeno una gratificazione. Una targa, un invito pubblico, un riconoscimento nulla. Scrive allora una lettera aperta al sindaco di Sanremo e oggi il sasso lanciato da noi è stato ripreso da alcune testate nazionali. Mica male!

Atto terzo.

Cosa è successo ieri sera. Abbiamo vinto una altra medaglia d’oro nel pronosticare con largo anticipo (vedi articoli dei giorni scorsi) chi avrebbe vinto Sanremo Giovani. Vi ricordate del prode Gaudiano, quello che ha il nome da tronista di Maria De Filippi e che canta la canzone “Polvere da sparo?”. Ecco: se siete caduti sul campo, stremati addormentati sul vostro comodo divano, sappiate che ha vinto lui. Ma non solo: per effetto della votazione del Premio della critica di ieri è salito al secondo posto della classifica generale niente meno che tale Willie Peyote. Anche di lui avevamo parlato prevedendo questa preferenza. Del resto lui è tanto sconosciuto quanto bravo. Farà sicuramente strada.

Allora la domanda, cari lettori, vi sorgerà spontanea. Chi vincerà il Festival? Se rileggete gli articoli scritti nei giorni scorsi troverete una chiara indicazione, ma quello che non trovate è una cosa che scriverò nel mio pezzo di domani, al quale vi rimando per non anticipare altro.

Pongo l’attenzione su due altre previsioni. Il pezzo di Peyote può anche piacere al pubblico del televoto ma la sua scarsa notorietà e l’attività non febbrile sui social, lo porteranno presumibilmente a non aggiudicarsi un posto sul podio. Attenzioni su Arisa, attualmente terza, ma a questo punto azzardo una ipotesi: quella di un posto in zona medaglia della sorpresa Maneskin (nella foto).

Tutti mi dicono, ma no Massimo è pur sempre Sanremo, il pezzo è troppo fuori dagli schemi, politicamente scorretto perché contiene delle parolacce per cui avrà molti detrattori tra il popolo dei votanti. E’ troppo rock, troppo urlato, troppo diverso.

Sapete che vi dico in conclusione? Che manca un altro troppo. E cioè che i Naziskin, come li ha chiamati sbagliandosi Orietta Berti, sono davvero “troppo” Si. Troppo Bravi.

A domani!

