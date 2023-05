Il 26 e 27 maggio a Verona il Festival della coralità veronese: Presente il coro “Il mio Paese” di Sona

L’associazione Gruppi Corali Veronesi organizza, con il patrocinio del Comune di Verona, venerdì 26 maggio e sabato 27 maggio al Teatro Camploy di Verona il Festival della Coralità Veronese.

L’Associazione con questo evento contribuisce a realizzare la sua finalità che è di: Condividere un progetto culturale territoriale che incentiva la diffusione e la pratica corale, Formare nuovi cantori in grado di rispondere alla domanda pressante dei cori, Fare squadra e condividere un medesimo interesse culturale dove l’eccellenza sia motivo di crescita ed esempio da seguire, Contribuire alla crescita della qualità dell’offerta corale da dare alla nostra provincia, Arricchire il panorama culturale della provincia attraverso nuove idee ed iniziative.

All’evento parteciperanno numerosi cori. In particolare venerdì 26 maggio: Scuola media L. Milani di Lavagno, Carillon di S. Martino B. A., El Vesoto di S. Floriano, Negritella di Verona, La Fonte di S. Briccio, El Portego di Verona, Gruppetto Dall’oca di Verona, La Resela di Pescantina.

Sabato 27 maggio l’appuntamento prevede la partecipazione dei seguenti cori: La Parete di Verona, Coro Seduto di Verona, Il mio Paese di Sona, La Sengia di Grezzana, Tre Monti di Montecchia di Crosara, La Cordata di Verona.

Per il coro “Il mio Paese” di Sona si tratta della prima partecipazione all’evento. Un’occasione che rientra in un percorso di progressiva crescita e che trova in questi eventi l’opportunità per mettersi alla prova ed esibirsi su un prestigioso palcoscenico. L’ingresso è gratuito.