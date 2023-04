Il 25 aprile e l’eroismo del vice brigadiere dei Carabinieri Frisone, comandante della stazione di Sommacampagna

Con la liberazione delle grandi città del Nord e la resa dei tedeschi in Italia, la primavera del 1945 segnò la fine del nazifascismo nel nostro Paese e la data del 25 aprile, giorno della liberazione di Milano fu scelta, in seguito, come anniversario della liberazione del Paese. Sono passati 78 anni da quella vicenda, che trovò un’Italia socialmente divisa, oltre che materialmente distrutta.

Il lungo periodo trascorso da quell’evento avrebbe dovuto essere sufficiente per sedare le passioni più accese, ma non è stato così. Ogni anno, anziché essere una festa, nel ricordo del superamento di un lungo periodo buio, con lutti e sofferenze per tutti, si manifestano odiose contrapposizioni e scontri, non solo verbali.

Non possiamo che augurarci che il momento della completa pacificazione sociale possa realizzarsi a breve, lasciando ai veri storici di descrivere per le future generazioni cosa furono veramente il fascismo e la lotta partigiana di liberazione.

Abbiamo preso l’occasione di questa ricorrenza per ricordare una vicenda esemplare, occorsa sul nostro territorio in quel difficile periodo, quella del Carabiniere Domenico Frisone. Quanto raccontiamo costituisce un esempio per chi si chiede come dovrebbe comportarsi un cittadino nei confronti della propria comunità nei periodi difficili, quando è fondamentale che ciascuno assuma le proprie responsabilità.

Il vice brigadiere dei Carabinieri Domenico Frisone, di Francesco, di anni 33, comandante della Stazione Carabinieri di Sommacampagna, che aveva giurisdizione anche per il Comune di Sona, il 5 agosto 1944 venne arrestato e tradotto in un campo di concentramento in Germania.

Motivo dell’arresto era che l’organizzazione poliziesca del Regime aveva avuto le prove che il Carabiniere, da lungo periodo, collaborava con chi sul territorio faceva resistenza all’occupante germanico ed alla dittatura fascista. La collaborazione della quale veniva accusato consisteva nel segnalare, quando possibile, i progettati rastrellamenti di giovani per l’arruolamento per la Repubblica di Salò o per catturare esponenti dell’attività partigiana, con la quale collaborò anche per l’approvvigionamento di armi.

Un’attività estremamente pericolosa, che Frisone portò avanti fino all’ultimo, anche nel giorno in cui fu arrestato. Con la scusa di poter mettere a posto alcune pratiche urgenti d’ufficio prima di essere arrestato, ottenne infatti qualche attimo prezioso che utilizzò per nascondere le liste dei sospettati sovversivi antifascisti, presenti nella caserma dei Carabinieri perché non fossero trovate dalla Brigate Nere.

Dopo oltre nove mesi di campo di concentramento, rientrato in Italia, Frisone recuperò e consegnò alla sezione di Sommacampagna del Comitato di Liberazione Nazionale (C.N.L.) i documenti che aveva nascosto prima dell’arresto.

Per i suoi alti meriti e per il suo coraggio gli venne rilasciato un meritato attestato di benemerenza.