Il 2023 a Sona in dodici notizie: Dall’elezione del sindaco Dalla Valentina alla tempesta di luglio

Quello che si chiude tra poche ore è sicuramente stato un anno complesso, pieno di avvenimenti internazionali e nazionali importanti e spesso, purtroppo, gravi e dolorosi. Anche il nostro territorio ha vissuto dodici mesi densi di cronaca, che Il Baco ha raccontato ogni giorno con ben 1064 articoli, tre al giorno di media.

Per provare a riepilogare questo anno, segnato a Sona soprattutto dalla campagna elettorale che ha visto a maggio l’elezione del nuovo sindaco Gianfranco Dalla Valentina, tra i tanti abbiamo isolato un singolo avvenimento (due per luglio) per ciascuno dei dodici mesi che si sono susseguiti, da gennaio fino a dicembre.

Gennaio

Il 13 gennaio è arrivata la conferma ufficiale dell’accordo tra le liste civiche “Sona Domani” (sezione locale del movimento civico provinciale “Verona Domani”) e la neonata “Scelta per Sona”, correranno affiancate per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Simone Caltagirone, già vicesindaco, e Nicolò Ferrari di Sona Domani sono promotori della nascita di una nuova federazione di esperienze civiche sul territorio di Sona che, dichiarano, “rappresenta oggi la vera novità della scena politico-amministrativa, ritenendo di dar vita ad un polo il cui compito principale sarà quello di aggregare forze e persone attorno ad un programma valoriale di peso”. Si è trattato di uno dei primi passi ufficiali della durissima campagna elettorale a Sona per la scelta del nuovo sindaco, che si chiuderà con le elezioni di maggio. Da quel 13 gennaio non passerà quasi giorno senza novità politiche che riguarderanno i vari schieramenti ed i diversi candidati sindaco.

Febbraio

Per il sollievo dei residenti e dei tanti che utilizzano quotidianamente quella direttrice viabilistica, il 27 febbraio ha riaperto il sottovia stradale di via Campagnola in valle di Sona. La strada che collega località Valle di Sona con Sommacampagna era stata chiusa il 10 ottobre 2022, e da subito si era capito che quell’interruzione avrebbe creato seri problemi al traffico della zona, penalizzando anche, tra gli altri, alcune attività economiche e i ragazzi che per recarsi a scuola utilizzano i mezzi pubblici. Da cronoprogramma quel passaggio avrebbe dovuto riaprire all’inizio di questo febbraio. Proprio ad inizio febbraio, invece, era stata la ditta “Cepav due”, il Consorzio Eni per l’alta velocità, general contractor incaricato da Rfi della realizzazione della linea Brescia-Verona, a chiedere al Comune di Sona una proroga della chiusura fino al 28 febbraio in quanto “i lavori che hanno dato origine alla chiusura di via Campagnola devono ancora essere ultimati”. Lunedì 27 febbraio, alle 17, una commissione formata dal sindaco di Sona Mazzi, dal comandante della polizia locale Mori, dal tecnico comunale Baciga, da Cepav due e dalla ditta esecutrice ha effettuato un sopralluogo finale per poi procedere all’apertura del sottopasso di via Campagnola e delle due nuove rotonde.

Marzo

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio era crollato il soffitto di uno dei bagni sotto la tribuna del campo da calcio di via Stadio a Lugagnano. A seguito dell’accaduto, il sindaco Gianluigi Mazzi, tramite un’ordinanza, aveva dato disposizione di chiusura temporanea “degli stabili afferenti agli impianti sportivi di via Stadio a Lugagnano, fino al perdurare delle condizioni rilevate” per effettuare le necessarie indagini diagnostiche al fine di verificare lo stato di conservazione di tutti i solai e per tutelare la sicurezza di tutti. Successivamente, il 17 marzo sono iniziati i lavori con un “intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del solaio mediante controsoffitto anti sfondellamento dell’immobile utilizzato come spogliatoi del centro sportivo di via Stadio a Lugagnano”. A partire da venerdì 24 marzo, e quindi in un breve lasso di tempo, vi è stata una revoca parziale dell’ordinanza in quanto sono terminati i lavori all’interno dello stabile che ospita gli spogliatoi a fronte di un intervento di “posa di un controsoffitto anti sfondellamento a sicurezza del solaio degli stessi”. E l’impianto è stato quindi riaperto.

Aprile

In applicazione di quanto previsto dalle norme, entro le 12 di sabato 15 aprile tutte le liste che intendevano candidarsi a Sona per la tornata elettorale amministrativa del prossimo 14 e 15 maggio hanno dovuto presentare all’ufficio elettorale del Comune nome del candidato sindaco, nomi dei candidati consiglieri comunali, loghi e programmi. I candidati a diventare sindaco sono stati quattro: Gianfranco Dalla Valentina, sostenuto dalle liste civiche “ViviAmo Sona”, “Insieme perSona” e dalla lista “Lega-Forza Italia”, Corrado Busatta, rappresentante della coalizione “Sona Domani”, “Scelta per Sona” e “Fratelli d’Italia”, Monia Cimichella con le liste civiche “Direzione Sona” e “Monia Cimichella Sindaco” e, per finire, Carlo Antonio Mazzola di “Rinascita per Sona”. Con la presentazione formale delle liste in Comune è arrivata la conferma sulla composizione dei quattro schieramenti e, soprattutto, sono diventati ufficialmente noti i nomi dei nostri concittadini candidati a questa importante scadenza elettorale. Le persone coinvolte dalle nove liste sono 138. Molte le donne, ben 59, e moltissimi i giovani.

I quattro candidati sindaco di Sona. Da sinistra Corrado Busatta, Monia Cimichella, Gianfranco Dalla Valentina e Carlo Antonio Mazzola (foto Mario Pachera).

Maggio

Dopo mesi di campagna elettorale molto serrata e molto tesa e due turni di voto è arrivato lunedì 29 maggio il verdetto definitivo: nuovo sindaco di Sona per il quinquennio 2023-2028 è Gianfranco Dalla Valentina che si presentava al ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio per le liste ViviAmo Sona, Lega-Forza Italia, Insieme perSona, Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco. Al termine degli scrutini delle 15 sezioni presenti nel Comune di Sona il risultato ha visto Gianfranco Dalla Valentina raggiungere il 51,14% dei consensi (con 3246 voti), contro il 48,86% (e 3101 voti) del suo sfidante Corrado Busatta. Tra i due contendenti vi è stato, quindi, uno scarto minimo di soli 145 voti, a conferma di quanto sia stato incerto l’esito di questo ballottaggio. 145 voti sufficienti però a decretare Dalla Valentina quale nuovo primo cittadino di Sona. Per quanto riguarda le sconfortanti percentuali di partecipazione al voto, l’affluenza definitiva alla chiusura dei seggi è stata del 45,97%. Quindici giorni prima, in occasione del primo turno, l’affluenza era stata del 56,30%.

Gianfranco Dalla Valentina nuovo sindaco di Sona (Foto Mario Pachera)

Giugno

Venerdì 16 giugno si è tenuta la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Sona uscito dalle elezioni di maggio e la tensione emotiva accumulata in una campagna elettorale intensa e, in alcuni momenti, anche molto pesante era ancora tutta da sciogliere. Certo, la soddisfazione dei vincitori, guidati dal neosindaco sorridente e a tratti anche molto emozionato Gianfranco Dalla Valentina, è stata del tutto visibile, ma è stata anche evidentemente percepibile la delusione di coloro che sono usciti dalle elezioni come perdenti per uno scarto di soli 145 voti, e che ci hanno comunque tenuto in più occasioni a rivendicare con orgoglio le scelte fatte negli ultimi mesi. Da entrambe le parti, una consapevolezza emotivamente rilevante: il risultato uscito dalle urne ha ribaltato e rimescolato equilibri politici, ma anche relazionali, che hanno caratterizzato la vita amministrativa comunale degli ultimi cinque, se non addirittura dieci, anni. Un ribaltamento e un rimescolamento chiaramente espressi dai nuovi posti occupati in sala consigliare dai volti noti della politica locale: Corrado Busatta, il candidato sindaco uscito sconfitto al ballottaggio, e Antonella Dal Forno seduti alla destra della sala, cioè nei banchi della minoranza, quando invece negli anni ci eravamo abituati a trovarli seduti fra i consiglieri di maggioranza. Il passaggio inverso è quello fatto dal leghista Edgardo Pesce, che nell’ultimo mandato era seduto all’opposizione e che invece d’ora in avanti, dopo essere stato nei banchi dei consiglieri di maggioranza per la prima parte della seduta consiliare, troveremo nei banchi centrali nel ruolo di presidente del consiglio; e nei banchi centrali troviamo anche Orietta Vicentini, Paolo Bellotti e Maurizio Moletta che da consiglieri di maggioranza sono ora diventati assessori, accanto a Monia Cimichella e Roberto Merzi che sono invece rimasti nel posto ricoperto durante l’ultimo mandato, come il consigliere Nicolò Ferrari che rimane seduto all’opposizione. Anche alcuni volti nuovi fra i consiglieri, e forse loro sono quelli che maggiormente si sono goduti l’emozione positiva di questa esperienza politica, non avendo la percezione vissuta di cosa veramente possa significare per altri amministratori, dal punto di vista non solo politico ma anche relazionale ed emotivo, prendere posto in questo nuovo assetto della sala consiliare. La differenza principale è, ovviamente, rappresentata da chi occupa la poltrona del sindaco: ora a indossare la fascia tricolore è Dalla Valentina, mentre Gianluigi Mazzi, dopo dieci anni da primo cittadino, torna in minoranza, dove aveva iniziato la sua esperienza politica quindici anni fa. Il consiglio si è aperto con la convalida dei consiglieri comunali e l’emendamento alla proposta di delibera dovuto al fatto che Elena Catalano (che è stata assessore nei due precedenti mandati e che, non essendo stata confermata in giunta dal neosindaco Dalla Valentina, avrebbe dovuto proseguire in questo mandato come consigliere) ha dato le dimissioni ancora prima di iniziare. Poi le nomine del presidente del consiglio, Edgardo Pesce appunto e del vicepresidente del consiglio, Nicolò Ferrari. Il momento più solenne è stato quello del giuramento sulla Costituzione del sindaco Dalla Valentina. Dalla Valentina ha poi proseguito poi con un commento sulla campagna elettorale: “Ci sono stati degli scontri che hanno lasciato delle macerie a livello umano e personale nella nostra comunità, che ne esce spaccata. Ma noi della maggioranza vogliamo essere gli amministratori di tutti, sia di chi ci ha votato, sia di chi non ci ha votato, e la nostra missione nei prossimi cinque anni sarà convincere le persone delle nostre buone intenzioni e del nostro buon operare. Sono rimaste delle macerie, dicevo, ma ora è il momento di ricostruire, perché una comunità come la nostra non deve vivere sulle divisioni”.

Luglio

Una tempesta di una violenza raramente vista sul nostro territorio. Questa la valutazione dell’inferno di acqua, vento e grandine che la notte del 24 luglio, attorno alle 23, ha investito tutta l’area che va da Sommacampagna a Castelnuovo, da Sona a Bussolengo, dal basso lago fino a Verona. Ed oltre. Impossibile fare la conta dei danni che hanno segnato i paesi e le campagne, come altissimo è il numero delle autovetture danneggiate, molte addirittura hanno avuto oltre alla carrozzeria pesantemente segnata anche la rottura dei cristalli. Molti alberi, anche centenari, sono caduti sotto la violenza del vento e molti cavi della corrente sono stati tranciati cadendo a terra. Situazioni che hanno causato anche interruzioni alla viabilità. Tutta la notte sul territorio hanno operato personale dei Comuni, Protezione Civile del SOS Sona, Protezione Civile Provinciale, Alpini della Zona Mincio, Vigili del Fuoco e volontari. E grazie alla loro opera molte strade sono state liberate. Anche la Centrale 118 ha attivato lo stato d’emergenza, con una serie di interventi che si sono susseguiti per tutta la notte. Numerose, infatti, le persone rimaste ferite e soccorse dal personale sanitario. Tra i danni, va citato il crollo del secolare pirlar davanti la Chiesa di San Rocco a San Giorgio in Salici, che è caduto sulla strada (nella foto sotto il titolo). Sempre a San Rocco sono caduti dieci filari di viti come per un effetto domino. Su via Belvedere a San Giorgio in Salici i Vigili del Fuoco sono arrivati con un mezzo dotato di cesto e hanno bloccato la viabilità per poter operare sul ponte della ferrovia dove è caduto un pirlar. In via Finco a Sona capoluogo è stato tagliato e rimosso il cipresso che era caduto sulla strada, si registra un cavo della luce strappato con fili scoperti e per questo motivo si sono mantenute le transenne per bloccare il traffico. Sempre a Sona è crollato il cedro posizionato all’incrocio di via Del Sole con via Discesa Chiesa, proprio sotto la terrazza della pizzeria Beghini. Anche qui l’albero caduto ha bloccato la circolazione. A Lugagnano alberi sono caduti ovunque. Uno crollato in via De Amicis ha bloccato completamente la strada. In località Rampa, tra Lugagnano e Caselle, si registra la caduta di un palo della luce e di un albero che ha parzialmente invaso la carreggiata. Ovunque sono caduti chicchi di grandine enormi che – come si diceva – hanno creato danni ingenti a tantissime autovetture. Addirittura ci sono segnalazioni da Castelnuovo del Garda di cappotti termici esterni di case pesantemente danneggiati dalla violenza della grandine. Da Palazzolo e da altre località si segnalano lucernari rotti e intonaci bucati. Da Cavalcaselle, da Bussolengo e da un po’ ovunque arrivano segnalazioni di auto distrutte. Danni ad impianti fotovoltaici si registrano al Basson. Grandinate pesanti hanno investito anche la zona di Peschiera. Il Suem di Verona ha avvisato di aver attivato il dispositivo previsto per le grandi emergenze: 35 le persone soccorse dalle ambulanze, tra le quali un ragazzo di 16 anni in condizioni gravi per essere stato colpito da un albero abbattuto dalla tempesta. “Un evento meteorologico di questa intensità probabilmente non si ricorda a memoria d’uomo – ha spiegato al Baco il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina, che per tutta la notte si è affiancato alle squadre che sono intervenute nei punti critici -. Muovendosi per il territorio si trovavano alberi secolari sradicati ovunque, cavi della corrente a terra. La nostra è stata una delle zone maggiormente battute dell’intensità dell’evento. La macchina della nostra protezione civile si è attivata subito e in collaborazione con la nostra polizia locale e gli operai hanno messo in sicurezza i punti più critici. A nostro supporto sono intervenute le squadre di protezione civile degli alpini zona Mincio e il coordinamento provinciale. Grande cooperazione c’è stata anche da molti concittadini, anche molto giovani, che hanno contribuito a rimuovere alberi dalle strade”.

Lunedì 10 luglio alle ore 9 ha finalmente riaperto al traffico il sottopasso di via Rampa–via Stazione che collega Lugagnano con Caselle di Sommacampagna, una direttrice viabilistica fondamentale per il traffico nord-sud dell’area. Il sottopasso era chiuso dal 15 giugno 2020 ed i tempi di riapertura erano slittati a causa del periodo Covid e alla difficoltà di reperimento dei materiali dovuta ai tragici eventi in Ucraina. All’apertura, con la rimozione delle transenne che impedivano il transito, erano presenti alcuni amministratori del Comune di Sona tra i quali il sindaco Gianfranco Dalla Valentina, la vicesindaco Monia Cimichella e gli assessori Roberto Merzi e Maurizio Moletta. Sul posto anche i tecnici di Cepav Due, che hanno realizzato l’intervento.

L’apertura del sottopasso della Rampa a Lugagnano (foto Mario Pachera).

Agosto

Sabato 19 agosto la comunità di San Giorgio in Salici, e non solo, ha vissuto un momento di profonda tristezza e commozione mentre si riuniva per onorare la memoria di Francesco Zanetti, giovane di soli 32 anni, tragicamente scomparso per un incidente con una moto d’acqua sul Garda il giorno di Ferragosto. Al funerale, celebrato nel pomeriggio nella chiesa di San Giorgio Martire, ha partecipato un enorme numero di persone: parenti, amici, conoscenti e coloro che si sentono vicini a Francesco e alla sua famiglia, tutti presenti per esprimere affetto e cordoglio. Nonostante la piazza affollata, un momento di profondo e toccante silenzio ha anticipato il corteo funebre: un gesto rispettoso che ha testimoniato la vicinanza e la commozione di coloro che si sono radunati per dare l’ultimo saluto al giovane. Un silenzio che sembrava parlasse più delle parole, racchiudendo l’affetto e il rispetto che tutti provavano. Un silenzio assordante che ha avvolto d’affetto profondo anche l’arrivo dei genitori di Francesco, Loreta e Giovanni, stretti al braccio del figlio Filippo, svelando il legame profondo che esiste tra quella famiglia e la comunità. La celebrazione è stata presieduta da don Giovanni Barlottini che ha guidato i presenti attraverso momenti di riflessione, preghiera e ricordo. Presente anche padre Giampaolo Mortaro, l’ex parroco di San Giorgio in Salici. Le parole di don Giovanni hanno cercato di offrire conforto e speranza in un momento di lutto così indicibilmente doloroso. Don Giovanni ha parlato di Francesco come di un giovane allegro, portato via dalla vita inaspettatamente. L’omelia, toccante ed intima, è sembrata un dialogo diretto con Francesco, come se don Giovanni gli stesse leggendo una lettera. La consapevolezza che la morte non è la fine, ma un passaggio verso la vita eterna, ha dominato le parole del sacerdote. Ha parlato della luce di Cristo e di come il Signore abbia accolto Francesco nei suoi cieli, un luogo privo di tristezza, paura e dolore. La chiusura dell’omelia è stata accompagnata da un appello affettuoso ed alto a Francesco: quello di continuare a vegliare su familiari e amici dal paradiso, guidandoli nella loro vita e ispirandoli a compiere azioni di bene. Sulla bara, un cuscino di rose bianche e lisianthus bianco ha voluto rappresentare la purezza di Francesco, omaggiando la sua vita e il suo spirito gentile. La comunità si è unita nell’ultimo saluto, cercando di trovare conforto e speranza in un momento così difficile. La perdita di Francesco Zanetti costituisce un lutto difficilmente superabile, ma la sua memoria continuerà a ispirare i tanti che lo hanno conosciuto ed amato.

Il funerale di Francesco Zanetti a San Giorgio in Salici.

Settembre

Una serata veramente speciale, sicuramente indimenticabile, quella che ha vissuto Sona lunedì 25 settembre con la prima assoluta di un’opera lirica in piazza. Ad andare in scena è stata la Cavalleria Rusticana, di Pietro Mascagni, atto unico di 80 minuti. Interpreti di altissimo livello sono stati il Coro San Filippo Neri, diretto Iris Composta. Interpreti Serena Romanelli nel ruolo di Santuzza, Simone Marchesini nel ruolo di Alfio, Claudia Peri nel ruolo di Mamma Lucia e Alessia Panza nel ruolo di Lola. Musica dell’Orchestra dei Colli Morenici diretta da Nicola Ferraresi. La vicenda raccontata nell’opera, che si svolge in un paesino della Sicilia in una domenica di Pasqua, è ben nota a tutti. Grazie alla magia della musica, delle voci e del bellissimo allestimento scenografico piazza Roma si è completamente trasformata, trasportando i tantissimi spettatori proprio al centro dell’opera. L’evento, che è stato organizzato da Ezzelino Bressan – che ha presentato la serata – con l’associazione culturale Arte Insieme Giuseppe Lugo e con il patrocinio del Comune di Sona, è stato anche importante occasione di solidarietà per finanziare tramite la lotteria Adigemarathon dei Lions di Sona, Bussolengo e Pescantina il progetto “DOMUS AUT – La casa degli autismi”. Al termine, e prima di un’ottima risottata di comunità, i saluti del sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina e gli interventi dell’assessore alla cultura Paolo Bellotti e del parroco di Sona don Giorgio Zampini. Per l’amministrazione comunale presenti anche gli assessori Orietta Vicentini e Maurizio Moletta.

Ottobre

Era il 25 marzo 2017 quando, con la posa della prima pietra della nuova Pellico, iniziava a prendere forma il sogno di una nuova scuola primaria per la frazione di Lugagnano. Diciotto mesi dopo, per l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, la nuova scuola era pronta per accogliere le classi terze, quarte e quinte della primaria, trasferitesi dallo storico plesso di via Don Minzoni a quello nuovo di via Carducci. Il 12 settembre 2018, gli alunni facevano il loro ingresso in una scuola bellissima, moderna per architettura ed ambienti, e all’avanguardia per gli altissimi standard di sostenibilità garantiti dalla certificazione CasaClima School. Tecnicamente parlando, la struttura inaugurata nel 2018 rappresentava “il primo stralcio” della nuova primaria, in quanto progettata per accogliere, come detto, solo le classi terze, quarte e quinte: fino allo scorso settembre, quindi per i successivi cinque anni, le classi prime e seconde sarebbero infatti rimaste nella “vecchia” Pellico, quella di via Don Minzoni. La spesa per l’edificazione della nuova struttura è stata di 3 milioni e 612 mila euro: l’amministrazione inizialmente pensava di dover sostenere quel costo in toto con fondi comunali, ma a lavori già iniziati era poi arrivata la notizia di poter destinare all’opera in costruzione 1 milione e 727mila euro di contributo ministeriale. La volontà era quella di completare la nuova scuola primaria nel futuro prossimo, costruendo negli anni successivi una struttura, contigua a quella inaugurata nel 2018, che avrebbe ospitato anche le classi prime e seconde. E così è stato. Il 19 novembre 2022, si è tenuta la cerimonia di posa simbolica della prima pietra del secondo stralcio della nuova Pellico, cerimonia che è stata di fatto una presentazione della struttura in costruzione, dato che i lavori erano già in corso. In questa seconda fase, alla spesa per la realizzazione della nuova struttura (che ospita 1.950 metri quadri destinati ad aule e spazi per le attività integrative, oltre ad una mensa che serve l’intero polo scolastico), si è aggiunta la spesa per l’acquisto dei terreni circostanti destinati ad opere che potrebbero completare in futuro l’area scolastica di via Carducci, per un totale complessivo di oltre 5 milioni di euro. Dallo scorso settembre, quindi con l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, la nuova Pellico è diventata operativa nella sua interezza, con l’accoglienza anche delle prime e seconde classi della primaria. La cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta il 20 ottobre, si è svolta nel corso di un’intera giornata, con un ricco programma di iniziative che ha coinvolto anche le associazioni locali.

Taglio del nastro della nuova scuola Pellico a Lugagnano il 20 ottobre (foto Mario Pachera).

Novembre

Il pomeriggio di sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la comunità di Palazzolo si è radunata nel piazzale del palazzetto dello sport per la presentazione della targa che intitola ufficialmente l’edificio alla memoria di Chiara Ugolini, la ragazza ventisettenne uccisa a Calmasino il 5 settembre 2021 dal vicino di casa. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina, la vicesindaco Monia Cimichella e l’assessore allo sport Orietta Vicentini, la quale ha introdotto tutte le istituzioni e le associazioni presenti: il consiglio comunale di Sona, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Sona Sabrina Di Lauro, il parroco di Palazzolo don Angelo Bellesini, il Maestro del corpo bandistico di Sona Fabrizio Olioso, il Presidente della FIPAV Verona Stefano Bianchini. Presenti anche il sindaco di Fumane Daniele Zivelonghi, i Gruppi Alpini di Palazzolo e di Lugagnano, la Cooperativa Sociale “L’infanzia”, Atletica Lugagnano, SOS Sona e Protezione Civile, il comitato carnevale benefico “Lo Tzigano”, l’associazione “Il Dono” ed il Comitato Genitori di Lugagnano, l’AVIS di Sona e di Lugagnano, la FIDAS di San Giorgio, il Circolo Noi di Palazzolo, la Onlus Lega Italiana Fibrosi Cistica ed i Fanti di San Giorgio e di Lugagnano. La cerimonia si è aperta con l’intonazione a voce unanime del Canto degli Italiani accompagnato dal clarinetto del Maestro Olioso. La parola è poi passata al sindaco Dalla Valentina che ha ringraziato la giunta uscente, con il sindaco Mazzi e gli assessori Cimichella, Merzi, Catalano e Bianco, che aveva proposto l’intitolazione del palazzetto a nome di Chiara già nel maggio 2023. Il sindaco Dalla Valentina ha ricordato, inoltre, che il campo di gioco utilizzato in Arena nella partita inaugurale dell’Eurovolley in agosto è stato, in segno di vicinanza di tutto il mondo sportivo veronese e nazionale, donato e posato all’interno del palazzetto di Palazzolo. Le lacrime hanno cominciato a segnare i volti di tutti quando i genitori di Chiara, anch’essi presenti, hanno scoperto la targa accompagnati dal Maestro Olioso sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen. Un momento molto dolce e sentito, seguito dalla benedizione della targa da parte di Don Angelo, dal posizionamento di una rosa bianca sopra la targa come segno del prendersi cura l’uno degli altri, dal ricordo commosso degli amici più stretti di Chiara e cofondatori del progetto “Contrastare la violenza di genere in ricordo di Chiara Ugolini”. Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari, brano molto amato da Chiara, ha chiuso l’intensa cerimonia e questo pomeriggio dedicato al valore fondante della memoria.

Intitolazione del palazzetto dello sport di Palazzolo a Chiara Ugolini (foto Marco Bonfichi).

Dicembre

Il questore di Verona Massucci il 12 dicembre ha sospeso per due settimane l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande al titolare del bar Ni Hao di Lugagnano. Il bar, situato in pieno centro della frazione lungo via Cao del Prà, è stato colpito dal provvedimento del questore – firmato mercoledì – per una serie di episodi di spaccio di droga e di liti che vengono elencati nel provvedimento di sospensione. Numerosi sono stati infatti gli interventi della Guardia di Finanza, anche con cani antidroga, nel corso dei quali sarebbe emerso come il locale fosse divenuto ritrovo abituale di persone gravate da precedenti penali e di polizia, legati soprattutto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati registrati anche interventi dei Carabinieri per alcune liti tra chi frequentava il bar. Una situazione che, si legge nel provvedimento, comporta “di fatto un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini tale da ingenerare, di conseguenza, un forte senso di allarme sociale”. Sono stati gli agenti delle Volanti e della Divisione di Polizia Amministrativa della questura, congiuntamente al personale della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri ad eseguire il provvedimento di sospensione.