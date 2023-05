Il 2 e 3 giugno ai Salvi torna il Memorial di Tamburello Flavio Bertagnoli

Si tiene il 2 e 3 giugno a Corte Salvi, tra Lugagnano e San Massimo, la settima edizione del “Memorial di tamburello Flavio Bertagnoli”. E’ sempre forte e presente la memoria di Flavio Bertagnoli ai Salvi ed è grazie a questo evento che qui si è ricominciato stamburelar (giocare).

Sono lontani i tempi i cui le battute di Flavio “Bomba” incantavano il pubblico di Corte Salvi ma i Draghetti (battezzati simpaticamente così gli attuali giocatori) lo scorso anno sono riusciti a portare a casa un prestigioso trofeo: la prima Coppa Italia di serie C.

Quelli di venerdì e sabato saranno due giorni di full immersion nel mondo del tamburello. Questo il programma, ad ingresso libero.

Due giugno: 9.30 sfida tra giocatori del Salvi, 11.30 Santa Messa, 12.30 pranzo in Corte Salvi, 15.45 incontro Tamburello Master, 18.45 esibizione di danza aerea con il gruppo “Performance Education” per chiudere alle 19.30 con la cena in Corte con musica del DJ Tavo.

Tre giugno: 16.30 incontro di campionato serie C tra Salvi e Negarine, 19.30 cena in Corte Salvi e, a seguire, spettacolo di karaoke ed estrazione della lotteria a scopo benefico. Parte del ricavato del ricavato sarà devoluto all’associazione “MILE” Onlus.