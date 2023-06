“Ii nostri preziosi partner, senza i quali il Baco non esisterebbe”. Un pranzo in Baita per ringraziare gli sponsor

“Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è dargli fiducia”. Così ha esordito oggi il direttore del Baco Mario Salvetti, citando Ernest Hemingway, per descrivere quale sia il rapporto che intercorre tra Il Baco da Seta ed i preziosi sponsor.

Partner che da sempre credono nel nostro progetto, ci concedono anno dopo anno fiducia concreta che ci permette di stampare la nostra rivista ed i nostri libri e di raccontare ogni giorno il nostro territorio attraverso il nostro sito ed i nostri canali social.

Oggi la Redazione del Baco, con i suoi 54 volontari, ha voluto rendere grazie a questa fiducia, invitando gli sponsor ad un pranzo presso la sempre accogliente Baita degli Alpini di Lugagnano.

Alcuni dei nostri partner non hanno potuto essere presenti, perché impegnati nelle loro attività d’impresa e commerciali o perché occupati in altre situazioni. Ma tutti, anche gli assenti, sono stati ricordati, nella consapevolezza della loro importanza fondamentale, per noi e per la nostra comunità: senza di loro semplicemente la nostra opera non potrebbe essere.

Nelle foto di Mario Pachera alcuni momenti del pranzo in Baita.