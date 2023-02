II Comitato Lo Tzigano di Lugagnano a Rijeka per la grande sfilata di carnevale

Negli scorsi giorni si è tenuta a Rijeka, in Croazia, la grande e tradizionale sfilata di Carnevale, che vede sfilare più di 11mila figuranti provenienti da tutta Europa.

Una vera festa di popolo, alla quale ha partecipato anche il Comitato Carnevale Benefico Lo Tzigano di Lugagnano con il presidente Tiziano Zocca e Oriano Gobbi. Entrambi erano alla sfilata anche in veste di membri della sezione italiana della Feec, la Federazione Europea delle Città del Carnevale. Con loro anche numerosi altri componenti del Comitato Carnevale di Lugagnano.

Prossimi appuntamenti per il carnevale di Lugagnano sono mercoledì 8 marzo la Festa della Donna, che si tiene dalle ore 20 presso il palatenda di largo Weiler, venerdì 17 marzo la cena di gala con la partecipazione di autorità civili, religiose e carnevalesche, sabato 18 marzo la festa in maschera con cena a buffet e domenica 19 marzo la grande sfilata per le vie della frazione a partire dalle ore 14.