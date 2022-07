I quarant’anni del Mundial di Spagna, Enzo Bearzot ed un’Italia differente

Enzo Bearzot dopo la finale del Mundial in Spagna l’11 luglio 1982, che quarant’anni fa ci portò sulla vetta del mondo, affrontò quattro anni dopo in tono minore il mondiale messicano. Finito il quale, dimessosi, si allontanò da un calcio che non riconosceva più e rimase il simbolo di un’epoca da rimpiangere.

Nel Paese degli opportunisti, il “Vecio” – come veniva chiamato – non trasse alcun vantaggio dall’impresa spagnola che fece di lui e della sua pipa l’icona di generazioni di italiani.

Terminato il suo lavoro in azzurro, non cercò club da allenare, non gironzolò per talk show, non accettò accordi pubblicitari o contratti di consulenza. Semplicemente si mise da parte, passando le giornate a girare da solo in bicicletta a Milano oppure frequentando sempre il solito bar, dove – lo racconta lo scrittore Pietro Trellini – s’intratteneva a parlare di calcio e politica, sempre sottovoce, come era nella sua indole.

Visse un senso impeccabile ed introvabile dell’uscita di scena, senza aggrapparsi alla nostalgia della gloria. Gli era più che sufficiente serbarne la memoria.

Ricordava ancora, e lo raccontava spesso, il pomeriggio del 19 giugno 1938 “quando eravamo tutti nella piazza di Gradisca, dove vivevo, a sentire la voce di Carosio dagli altoparlanti raccontare la finale di Parigi tra Italia e Ungheria”. E della sua finale, quella di Madrid del 1982, ricordava non tanto la partita quanto soprattutto “i ragazzi che mi buttavano in aria”.

Ma l’immagine più viva del Mondiale di Spagna, per lui, rimase sempre il bacio dell’altro grande vecchio di quel mondiale, Dino Zoff, dopo l’incredibile partita con il Brasile. Solo loro due nel centrocampo del vecchio stadio Sarrià.

Un’altra Italia, e forse anche degli italiani differenti.