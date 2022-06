I progetti e le idee di Verona Domani: “Lugagnano è nel futuro”, martedì 28 giugno presso le scuole medie Anna Frank

Continua il ciclo di appuntamenti organizzati dal gruppo civico Verona Domani per Sona, aperti alla cittadinanza e pensati per ogni frazione: l’appuntamento in calendario si tiene martedì 28 giugno e riguarderà “Lugagnano nel futuro”. La serata è organizzata presso le scuole medie Anna Frank dalle ore 20.30, con ingresso libero.

Obiettivo dichiarato dagli organizzatori del ciclo di incontri è quello di continuare il percorso civico iniziato al primo incontro organizzato nel capoluogo sonese su come sarà il nostro Comune nel futuro.

“La risposta di Verona Domani per Sona – asserisce il Consigliere Nicolò Ferrari al Baco – è l’inizio di un percorso civico, aperto e diretto alla cittadinanza, in cui potersi confrontare sul disegno del Lugagnano del futuro”.

“L’obiettivo è chiaro – prosegue Nicolò Ferrari -: stimolare passo dopo passo i nostri concittadini a pensare al territorio del domani con lungimiranza, con senso di responsabilità e rispetto, ingredienti fondamentali per lanciare Sona nel futuro”.

“Durante l’evento a Lugagnano, infine – conclude Ferrari – verrà annunciato a sorpresa un grande evento che coinvolgerà tutte e quattro le frazioni con l’obiettivo di arrivare a più fasce di età e di coinvolgere la cittadinanza”.

L’incontro che si terrà a Lugagnano sarà il secondo dei quattro appuntamenti che il gruppo di Verona Domani per Sona ha organizzato sul territorio. A inizio autunno toccherà a San Giorgio in Salici e successivamente a Palazzolo.

Le attività del gruppo civico di Verona Domani per Sona non si sono, tuttavia, limitate al territorio sonese: durante le ultime settimane, infatti, soprattutto gli esponenti Nicolò Ferrari e il Presidente del Consiglio Mattia Leoni, che circa un anno fa ha abbandonato la maggioranza politica del sindaco Mazzi per entrare nel gruppo civico, sono stati molto attivi nel sostenere la campagna elettorale a Verona del sindaco uscente Federico Sboarina, che sfida al ballottaggio proprio oggi il candidato di centrosinistra Damiano Tommasi.

Una scelta (di campo) che, più o meno direttamente, ha connotato il gruppo all’interno di una precisa area politica e proietta il suo ruolo alle elezioni comunali nel 2023, come abbiamo scritto nella nostra ultima analisi.