I Pooh tornano insieme in Arena in concerto venerdì 29 e sabato 30 settembre. Lo hanno annunciato stamattina con una conferenza stampa tenuta in città presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio.

Prima dell’appuntamento veronese il gruppo si esibirà con il concerto “Pooh – Amici x sempre”, il 6 luglio allo Stadio di San Siro a Milano (già sold out) e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Il ritorno a Verona di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli celebra i sessant’anni della band ed è motivo di grande emozione. L’Arena, dicono, è il contesto d’ideale per un concerto, perché rappresenta una cornice unica per stabilire un rapporto magico con il pubblico.

I Pooh sono ormai di casa nel più grande teatro all’aperto del mondo, che cominciarono a frequentare già negli anni ’60 all’epoca del Cantagiro e del FestivalBar.

Nella foto, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli con il nostro Massimo Bolzonella, l’uomo della radio del Baco.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE L’INTERVISTA ESCLUSIVA CHE I POOH HANNO RILASCIATO OGGI A MASSIMO BOLZONELLA PER IL BACO.