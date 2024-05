I podisti del gruppo DiSonauri protagonisti anche a Bibione: terzo posto

Lo scorso primo maggio si è tenuta a Bibione la bellissima competizione “A piedi per Bibione”, partita alle 8.30 da piazza Mercato con lo spettacolo degli sbandieratori e che ha visto la partecipazione di moltissimi atleti e gruppi. La competizione è stata pensata per far riscoprire il territorio naturalistico della famosa località di mare.

I podisti dello storico gruppo sonese dei DiSonauri, sempre presenti in tantissime competizioni lungo tutto l’anno, si sono resi protagonisti anche a Bibione, conseguendo un terzo posto che profuma di vittoria. Nella foto sopra i DiSonauri a Bibione.