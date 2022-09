I nuovi quadri nella chiesa di San Giorgio in Salici, donati da un anonimo benefattore

Quante volte, in varie circostanze, entrando in una chiesa ci ha preso un pizzico di curiosità mettendoci ad osservare quante opere contiene, accumulate durante gli anni, spesso anche antiche di secoli e che rispecchiano tendenze e gusti artistici di ogni epoca. Oppure la singolarità di trovarne una molto spoglia con pareti in pietra a vista, arredata soltanto con l’essenziale per la liturgia.

Entrando oggi nella chiesa parrocchiale di San Giorgio in Salici non si può non notare la recente collocazione di molti quadri, che hanno riempito le sue pareti prima vuote.

Cosa è avvenuto? Racconta il parroco padre Giampaolo Mortaro che un paio di anni fa ha ricevuto una telefonata nella quale gli veniva comunicato che l’indomani sarebbero stati consegnati dei quadri. Subito padre Giampaolo ha pensato ad una delle tante offerte commerciali mascherate con finti doni o proposte varie che non risparmiano neppure le parrocchie. Ed invece il giorno successivo un trasportatore ha suonato alla porta della canonica, spiegando che doveva consegnare dei quadri, come preannunciato, donati da un anonimo benefattore.

Per il parroco la sorpresa è stata grande quando si è trovato di fronte a quattro riproduzioni su tela di dipinti di pittori molto importanti, di buone dimensioni. Ma c’era di più, perché l’anonimo benefattore indicava anche dove e con quale ordine i quadri dovessero essere posizionati. Quelle opere erano state studiate e scelte, infatti, per abbellire la cappellina invernale, ricavata nello spazio della tribuna laterale all’abside.

Oggi, quindi, questa porzione di chiesa mostra un’intimità sacra più profonda, così ornata da opere che raccontano la storia e i momenti della vita di Gesù. Il primo quadro è stato collocato sulla parete sinistra ed è l’Annunciazione, ripresa da una tela di Cima da Conegliano del 1500; segue quello del Battesimo di Gesù dalla tela del Verrocchio, eseguita con la collaborazione del giovane allievo Leonardo nel 1475 circa.

Sulla parete centrale, dietro l’altare-mensa, fa bella mostra la riproduzione dell’Ultima Cena di Leonardo, dall’opera su muro del 1495 circa. Sulla parete destra, infine, dopo il Crocefisso ligneo del 1700, è posta la riproduzione della Resurrezione di Gesù di Raffaello, un olio su tavola del 1501.

Ma la vicenda non è finita qui. Successivamente è avvenuta una seconda, poderosa, consegna di altre stampe, inviate sempre dall’anonimo donatore con l’indicazione di collocarle, questa volta, nell’aula ecclesiale poiché le pareti apparivano piuttosto spoglie soprattutto nella zona più alta.

Ora gli spazi sono ornati da una bella serie di stampe su tela quadrate, di 150 centimetri di lato, dei quattro evangelisti e con le immagini di San Pietro e di San Paolo. Anche queste sono pregevoli riproduzione artistiche di oli di illustri pittori. Sulla parete meridionale è stato posto l’evangelista San Matteo, riproduzione di una tela autografa di Guido Reni del 1635 circa (nella foto sopra, particolare), denominata San Matteo e l’angelo. Nella stessa parete dopo la tela del Battesimo di Gesù di Tommaso Dossi, è stata messa la riproduzione dell’evangelista San Luca, del pittore ucraino Borovikovskij del 1800 circa. Dello stesso artista sono anche le riproduzioni degli evangelisti San Marco e San Giovanni, poste sulla parete controlaterale. Sulla parete di fondo, ha preso posto la riproduzione di un olio dell’Apostolo San Pietro, del pittore spagnolo Ribera del 1630 circa, denominato San Pietro penitente e la riproduzione di una tela di Rembrandt dell’apostolo Paolo del 1635.

Queste immagini dei santi apostoli, dipinte con accanto i loro simboli attribuiti per le loro caratteristiche personali, ci guardano dall’alto e ci offrono il Vangelo che loro hanno vissuto, raccontato e scritto.

Ora che i quadri sono stati collocati, manca solo una ritinteggiatura alle pareti per meglio esaltare i loro volti e per apprezzare e godere della bravura e originalità degli artisti. E’ anche doveroso un plauso e un grazie da parte della comunità di San Giorgio in Salici all’anonimo donatore per la generosità nell’offrire l’abbondanza e la qualità di tanta arte sacra.