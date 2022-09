I nostri primi quarant’anni. Festa per i nati nel 1982 di Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici

Il 1982 è da tanti ricordato per la vittoria italiana nel Mundial di Spagna ma è anche l’anno di nascita di un gruppo di ragazzi di Sona, Palazzolo e San Giorgio in Salici che proprio quest’anno si affacciano nel mondo degli ‘anta’.

E’ appunto per festeggiare questa ricorrenza, e anche per rivedere qualche compagno di classe delle medie, che una trentina di neo quarantenni si sono ritrovati sabato 17 settembre presso il ristorante pizzeria Boscomantico per una divertente serata conviviale a base di ricordi, di verifiche del vissuto ma anche di stimolanti progetti futuri.