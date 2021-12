I negozianti di Lugagnano tornano ad incontrarsi. Una buona notizia, che potrebbe diventare qualcosa di importante

Molti sorrisi sono quelli che ti accolgono quando entri nell’osteria Careta di Lugagnano. Molti sorrisi ed un vociare energico e diffuso che rende concretamente l’idea di quanta voglia vi fosse di provare a rivedersi dopo un lungo periodo di assenza, causata non solo dal Covid.

Questo il clima nel quale ci troviamo subito immersi la sera del primo dicembre, invitati da un folto gruppo di negozianti di Lugagnano, una trentina di persone in sala, in questo primo appuntamento che segue la creazione di un gruppo su WhatsApp dove confrontarsi ed aggiornarsi.

La storica esperienza dei NAL Negozi Associati di Lugagnano è terminata da tempo, e non vi è – almeno per ora – l’idea di proporre qualcosa di simile. Però è plastica ed evidente la volontà in tutti i presenti di trovare modalità nuove per coordinarsi, per proporre un efficace fronte comune alle tante difficoltà che i negozi e le attività commerciali devono vivere in questi tempi difficili.

Sono questi i concetti sui quali Luca Apostoli – uno dei promotori di questo appuntamento assieme a Gianluca Calvi, Alessandro Molon e Arianna Gambini – insiste in un momento di confronto tra una portata e l’altra dell’ottima cena proposta dal cuoco dell’osteria.

“Dobbiamo tornare ad avere un peso specifico nella nostra comunità – spiega Apostoli -, non come singoli esercenti ma come una realtà che ci riunisce. Un peso specifico sicuramente mai finalizzato a polemizzare o a porsi in forma antagonista a chi amministra, ma proprio per poter diventare validi e propositivi interlocutori nelle scelte da perseguire e nelle decisioni da prendere”.

In sala rappresentante molte generazioni, dai negozianti storici ai giovani che da poco si sono aperti a questo mondo difficile. Uguale in tutti traspare la passione, che rimbalza da un tavolo all’altro e da un discorso a quello che lo segue.

“Stiamo provando a dialogare – ci spiegano i promotori di questo appuntamento –, con la ferma volontà però di fare un passetto per volta. Senza strappi e senza inutili accelerazioni. Per questo Natale abbiamo pensato ad un volantino, che iniziamo a distribuire in questi giorni, che riporta la possibilità di ricevere sconti presso gli esercenti che hanno aderito. Inoltre, abbiamo contribuito al banchetto che domenica AVIS Lugagnano e Alpini predisporranno in piazza della chiesa per i banchetti di Natale, il cui ricavato andrà ai nostri missionari. Per ora va bene così, è un inizio. Anzi, un ritorno. Ci stiamo parlando e già nei primi mesi del 2022 proveremo ad incontrarci nuovamente, per capire volontà e idee di tutti quelli che vorranno starci. E per immaginare un percorso comune”.

La sera si chiude con i saluti di rito e con l’impegno di rivedersi. L’impressione è che possa nascere qualcosa, pur nelle difficoltà di un periodo storico tra i più complessi di sempre. Vedremo, serviranno disponibilità e partecipazione (merce non così diffusa), ma sarebbe certamente una buona notizia per la nostra comunità.