I migliori libri pubblicati nel 2023 (secondo il Baco)

Come da tradizione, anche quest’anno vi segnaliamo i migliori libri (secondo noi) usciti nel 2023, che vale la pena non lasciarsi sfuggire. Alcuni di loro sono stati recensiti in questa rubrica, altri compariranno sul Baco prossimamente.

“Fame d’aria” di Daniele Mencarelli è un romanzo sull’amore genitoriale ed in particolare sulla fatica quotidiana di chi si prende cura di un figlio disabile. Il racconto del rapporto tra padre e figlio viene narrato in maniera molto sincera senza alcuna traccia di perbenismo, il che fa subito empatizzare con il protagonista ed affezionarsi profondamente al mondo che ruota intorno a loro in un paesino sperduto, in cui il tempo sembra essersi fermato ma non la generosità dei suoi residenti.

“La portalettere” di Francesca Giannone, vincitrice del Premio Bancarella 2023, racconta la storia di una portalettere trapiantata per amore in un paese del Sud, negli anni Trenta, dove gli abitanti faticano ad accettare che una donna lavori, che si sposti a piedi o in bicicletta, consegnando le lettere dei ragazzi al fronte, le cartoline degli emigranti, le missive di chi ha segreti da nascondere.

“Dove non mi hai portata” di Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023, è l’intenso racconto dell’indagine condotta dall’autrice alla ricerca dell’identità dei suoi genitori biologici, Giuseppe e Lucia, e delle motivazioni che li hanno spinti ad abbandonarla.

Diviso in tre parti, “Le vittime”, “Gli imputati” e “La corte”, “V13” di Emmanuel Carrére non è un romanzo ma la raccolta degli articoli di cronaca giudiziaria apparsi per dieci mesi settimanalmente sui quotidiani europei, in cui Emmanuel Carrère racconta le udienze del processo ai compli­ci e all’unico sopravvissuto fra gli autori de­gli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015. Tra il Ba­taclan, lo Stade de France e vari bistrot, i morti sono stati centotrenta e i feriti trecentocinquanta.

“La vita di chi resta” di Matteo B. Bianchi è una confessione molto sincera sul dolore di chi deve fare i conti col suicidio di una persona amata. Sopravvivere ai sensi di colpa, ai ricordi, alla mille domande senza risposta portano il protagonista a ricorrere a vari specialisti, ad affrontare le esperienze più diverse nel tentativo di elaborare il lutto e dare un senso a quello che ha vissuto perché chi attua un suicidio porta inevitabilmente le persone che ha vicino con sé, in un buco nero da cui è difficile uscire.

“L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio racconta la storia di una madre e di una figlia che vivono la loro relazione con distacco, incapaci di parlarsi davvero e di fare i conti con le reciproche fragilità, in un contesto rurale abruzzese dove la loro storia si intreccia con quella che sconvolse la gente del luogo quando, in mezzo ai monti, scomparvero tre ragazze. Con la sua scrittura affilata ed essenziale, la Di Pietrantonio si conferma ancora una volta una delle migliori penne italiane contemporanee.