I migliori film del 2021 (a nostro insindacabile giudizio)

Nata un po’ per gioco e un po’ dalla voglia di orientarsi in modo oggettivo tra le offerte del cinema e della televisione dell’ultimo anno, come ogni anno proponiamo la nostra classifica dei dieci film che hanno lasciato il segno in noi spettatori davanti al grande e piccolo schermo.

Nella nostra classifica abbiamo posto particolare attenzione a cosa viene raccontato, ma non abbiamo nascosto soprattutto una certa sensibilità a come il racconto si traduce in immagine, valutando la narrazione cinematografica anche come linguaggio.

Nomadland, di Chloé Zhao

Con una vita di lavoro alle spalle Fern si ritrova letteralmente sulla strada a causa della recente crisi finanziaria. Attrezzato il proprio furgoncino come una vera e propria casa mobile, Fern attraversa gli Stati Uniti occidentali, sbarcando il lunario grazie a lavoretti saltuari e stringendo diverse e sincere relazioni con altre persone che, come lei, trascorrono la propria vita di posteggio in posteggio.

La visione di Nomadland è assolutamente da incastonare in un momento della nostra quotidianità: pur non avendo una sceneggiatura scoppiettante od originale che, talvolta, fatica a intrattenere, il film riesce a distinguersi per una poetica visiva fuori dal comune, dotata della speranza e della contemplazione come le chiavi di lettura principali. Qui la recensione del Baco.

Spider-Man: No way home

L’identità di Spider-Man viene rivelata da Quentin Beck (alias Mysterio), complicando terribilmente la vita di Peter Parker. Peter si rivolge, dunque, a Dottor Strange, al fine di trovare un modo per ristabilire la normalità nella sua vita. Ma la magia ha un costo e non è priva di rischi: a seguito dell’incantesimo lanciato da Strange, dalla linearità dello spazio-tempo si aprono delle crepe, da cui usciranno alcuni vecchi (nuovi) nemici di Spider-Man.

L’ultima fatica di Jon Watts esce indubbiamente a testa alta da quello che è un vero e proprio mosaico cinematografico di casa Marvel: la capacità di tessere un filo narrativo fra presente e passato (e futuro) è un tratto encomiabile dell’intera pellicola, un’operazione attenta e calibrata. L’ultimo capitolo di Spider-Man riesce a intrattenere e toccare le corde emotive di molti spettatori appartenenti a generazioni diverse. Da vedere rigorosamente fino alla fine dei titoli di coda e necessariamente al cinema, il luogo ideale per vivere appieno l’esperienza emotiva. Qui la recensione del Baco.

Don’t look up

Un gruppo di scienziati scopre che entro sei mesi una grossa cometa si scaglierà sulla Terra provocando un’estinzione di massa. Allarmati, comunicano l’evento alla Presidente degli Stati Uniti Janie Orlean, ottenendo, tuttavia, una scarsa considerazione e attenzione. Snobbati dalle più alte cariche dello Stato, gli scienziati si rivolgono dunque alla televisione e ai mass media, dando però vita a un vero e proprio circo mediatico.

Don’t look up è un film spassosissimo, leggero e provocatorio, con un montaggio frenetico e una regia dinamica. Una commedia ricca di tinte ironiche, che divengono inevitabilmente grottesche se si considera la cometa del film come metafora del cambiamento climatico o della pandemia di Covid-19.

Ultima notte a Soho

Eloise entra in un’accademia di moda a Londra per realizzare il suo sogno di diventare stilista. La musica, lo stile e la vita degli anni ’60 sono la sua passione e la fonte d’ispirazione dei suoi lavori, ma anche un insieme di sogni che inizia a vivere in un appartamento a Soho. Nel passato si immedesima in Sandie, un’aspirante cantante che vive nei colori e nel glamour della Swinging London. Poco alla volta il confine fra sogno e realtà si assottiglia, svelando misteri e pericoli.

Spaziando fra il thriller, il dramma psicologico e il giallo, l’opera di Edgar Wright è un condensato di estetica e regia, musica e colori, in grado di regalare anche qualche colpo di scena.

West Side Story

Nel 1961 a New York da una parte ci sono i Jets, i “veri” americani, dall’altra gli Sharks, portoricani immigrati solo da pochi anni. Nonostante fra le due parti scorrano tensione e odio, in mezzo ci sono Tony e Maria, che si amano perdutamente.

Rivisitare dell’opera “Romeo e Giulietta” di Shakespeare e adattare per la seconda volta il musical dopo il film del 1961 è stata un’enorme sfida che solo un grande regista come Steven Spielberg poteva vincere: attori che bucano lo schermo, regia vivace e dinamica (alcuni movimenti di macchina sono meravigliosi), coreografie sensazionali e calibrate efficacemente in termini di tempo e spazio.

È stata la mano di Dio

Fabio è il terzo figlio di Saverio e Maria, famiglia napoletana appartenente alla classe media. Dopo il diploma di maturità classica Fabio è incerto sul suo futuro, vive con molta timidezza il rapporto con le donne, è circondato da numerose vicissitudini domestiche e familiari, è innamorato della sensuale zia Patrizia. Nutre, infine, una speranza, che poi sarà una rivelazione: Maradona al Napoli.

È stata la mano di Dio è indubbiamente l’opera più intima, delicata e matura del regista Paolo Sorrentino, che porta sullo schermo una rivisitazione della sua spensierata adolescenza, poi segnata tragicamente dalla perdita dei suoi genitori. Non mancano i bellissimi virtuosismi registici sorrentiniani all’interno di una Napoli affascinante.

Dune

In un futuro distantissimo dalla realtà che conosciamo l’universo è regolato da meccanismi feudali. Su Arrakis, un pericoloso pianeta, si trova la Spezia, un allucinogeno sacro per la popolazione nativa e un prezioso carburante per i viaggi interstellari. Fra lotte tra le varie casate e un giovane dotato di particolari poteri, si sta realizzando ciò che è stato profetizzato da secoli: l’annuncio di un salvatore in grado di cambiare il futuro della galassia.

Ispirato all’omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert, il film di Denis Villeneuve ripercorre la trama in modo esistenziale e sofisticato. Moltissimi i temi oggi attuali e anticipati nel romanzo, dallo sfruttamento ambientale alla politica (o esercizio del potere). La colonna sonora firmata da Hans Zimmer è enfatica e poderosa e si contestualizza perfettamente nell’epica del film. Il cast è corale.

Tick Tick… Boom!

Nella New York del 1990 Jonathan Larson serve i clienti fra i tavoli un diner, ma da otto anni sta lavorando a un musical che darebbe la svolta alla sua carriera.

Ispirato alla storia vera del celebre compositore americano, Tick Tick… Boom! è la rivelazione dell’anno sia per l’emozionante storia che racconta sia per il modo: il montaggio è interessantissimo e dinamico, la musica straordinaria, la regia si appropria del linguaggio della drammaturgia di Broadway e riveste la narrazione con eleganza cinematografica. Musiche bellissime e un Andrew Garfield in stato di grazia.

The father

Pur vivace e a tratti lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone. Nel rapporto con la figlia Anne e i suoi familiari, la vita dell’ottantenne prosegue per frammenti confusi che la sua mente non sa più ricomporre.

Probabilmente il film più emotivamente intenso all’interno della nostra classifica, The father (ri)percorre la quotidianità di Anthony, sfruttando in modo (cinematograficamente) elegante varie prospettive narrative. Anthony Hopkins si è aggiudicato per il suo ruolo il secondo (e meritatissimo) Premio Oscar.

Un altro giro

Ispirati da una teoria secondo cui l’alcol promuove la creatività e aumenta le prestazioni professionali e sociali, Martin, Tommy, Nikolaj e Peter, quattro insegnanti di un liceo, sperimentano questa tesi, consumando costantemente alcol per verificare le conseguenze sul loro insegnamento. E i risultati non mancano.

Vincitore del premio Oscar come Miglior film straniero, l’opera di Vinterberg è un affresco raro e non convenzionale sull’uso e l’abuso di alcol, mischiando intelligentemente dramma e commedia. La sua capacità di raccontare (in modo non scontato) la libertà e l’istinto di vita contro la monotonia della quotidianità e l’assenza di entusiasmo lo rendono il miglior film dell’anno appena trascorso.