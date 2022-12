I mercatini di Natale delle associazioni di Lugagnano sconfiggono anche la pioggia

La pioggia battente di domenica 4 dicembre non ha tolto entusiasmo ai volontari del Centro Aiuto Vita, degli Scout, della Scuola Materna Paritaria Don Fracasso, del Comitato Genitori e del Gruppo Che Scatole che hanno allestito per tutta la mattina, come da programma, la piazza di Lugagnano con i tradizionali mercatini di Natale.

Le avversità meteo non hanno limitato neppure la generosità di tutti gli abitanti che si sono riversati in piazza per l’acquisto di lavoretti artigianali, regali natalizi, torte, dolci e altri squisiti beni alimentari.

Ricordiamo che il ricavato delle vendite ha lo scopo di finanziare le attività delle associazioni parrocchiali e del territorio affinché possano proseguire con le loro importanti iniziative.

Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori.