I Mazzi, dal 1500 a Lugagnano con il capostipite Dionigi. Una ricerca ricostruisce l’intero albero genealogico

Il cognome Mazzi nel territorio sonese è tuttora uno dei più diffusi. Attualmente nelle frazioni di Lugagnano, San Giorgio in Salici, Palazzolo e Sona si contano ben 184 residenti che portano questo nome di famiglia.

Nei secoli passati molte sono le vicende storiche che legano questo nome al Comune di Sona, per esempio nel 1797, quando il paese di Lugagnano era poco più di una contrada composta da circa 350 residenti e una sessantina di famiglie, i Mazzi erano metà della popolazione e assieme agli altri abitanti di Lugagnano, ritenendosi in grado di riuscire a mantenere un proprio sacerdote, fecero esplicita richiesta al Vescovo di Verona per avere una propria parrocchia. Nasceva così la parrocchia di Lugagnano.

Con il passare degli anni e il conseguente aumento della popolazione, visto che anche i nomi propri erano spesso ricorrenti, per individuare le persone ed il ramo della famiglia di provenienza, venne introdotto l’uso dei soprannomi, famosi sono i vari Lazzarini, Faini, Carloti, Coche, Bernardoti, Matii, Giure, Sante, Patina, Giocarle, e molti altri. Infinite sono le teorie di come tale cognome si sia legato al nostro territorio, il Baco è andato a trovare l’ingegner Paolo Mazzi, nella sua abitazione a Sommacampagna, che sulla ricerca delle origini del nome ereditato dai suoi antenati ci ha fatto una passione, dedicato molto tempo e ottenuto ottimi risultati.

Partiamo dall’inizio, chi è l’ingegner Paolo Mazzi?

Sono nato a Bussolengo il 28 luglio 1950, ho vissuto a Lugagnano fino al mio matrimonio nel 1976. La mia famiglia da generazioni era residente nella casa in via Cao del Pra di fronte all’attuale chiesa. Mio padre si chiamava Giovanni Battista, mentre mio nonno era Demetrio, personaggio che all’epoca era molto conosciuto in paese, aveva un orto al di là della strada dove attualemente vi è la piazza della chiesa. Ho lavorato per la Banca Popolare di Verona, mi occupavo di sistemi informativi e quando mi sono sposato con mia moglie Gabriella Caceffo siamo venuti ad abitare a Sommacampagna. Ho tre figli, Francesco, Ilaria e Giovanni, e anche se sono molti anni che non abito più in zona Cao del Pra, sono rimasto legatissimo alle mie origini ed al luogo dove ho passato la mia giovinezza.

Come le è venuta l’idea di ricostruire la storia del suo cognome?

L’idea di una ricerca sulla genealogia della famiglia Mazzi e l’attenzione che ho dedicato alle mie radici, nasce dal desiderio di ricordare i progenitori dai quali dipende la nostra vita attuale. Le loro fatiche, il loro impegno per sopravvivere e migliorare la condizione di vita loro e dei loro figli è alla base del nostro odierno benessere e in questi ultimi anni il ritmo accelerato in cui viviamo, ci sta allontanando velocemente dalle nostre radici, non solo dal mondo dei nostri progenitori, ma dallo stesso nostro mondo in cui vivevamo 20 o 30 anni fa, per questo grazie alla ricerca effettuata ho voluto ritrovare le passate generazioni della famiglia, facilitato anche dal fatto che i Mazzi sono da secoli residenti a Lugagnano e si può dire che sono tra i fondatori del paese.

Paolo Mazzi nel suo studio. Sopra, davanti all’albero genealogico dei Mazzi da lui ricostruito, indica il capostipite Dionigi.

È stato un percorso difficile?

La mia famiglia da generazioni si era tramandata una serie incredibile di documenti originali risalenti fino al 1700, questa documentazione mi ha aiutato nella ricostruzione della storia. Ero in possesso di atti notarili, atti di successione, compravendite, donazioni, divisioni e stime dell’eredità, contratti d’affitto, contratti di mezzadria, documenti privati che certificavano prestiti erogati e persino un documento di dote matrimoniale di una mia prozia. Questo mi ha permesso di risalire, per quanto riguarda il ramo familiare, fino a quasi fine 1700 e consultando il registro delle nascite della parrocchia di Lugagnano sono riuscito a trovare le date di nascita precise degli antenati del 1800. Successivamente, per l’epoca anteriore mi sono rivolto alla parrocchia di San Massimo, di cui Lugagnano faceva parte fino al 1797, lì ho trovato gli atti di nascita fino al 1565. Dopo il Concilio di Trento si era infatti stabilito che fossero registrati tutti i battezzati. In questi documenti era presente sia il nome del nascituro che quello del padre, e quasi sempre quello del nonno. E’ stata comunque un’impresa difficile in quanto in quell’epoca le famiglie avevano parecchi figli, molti dei quali morivano in tenera età e venivano dati gli stessi nomi più volte da parte della stessa famiglia; era un modo per ricordare il figlio prematuramente scomparso. Ci ho impiegato più di un anno, andando minimo due volte alla settimana in quell’archivio.

Cosa è riuscito a scoprire nella sua ricerca?

Il nome Mazzi si è sparso a Verona, in molte province del nord d’Italia ed in alcune della Toscana, è complicato affermare che tutto è partito dal ceppo di Lugagnano, è un’ipotesi possibile ma non verificata. La mia ricerca era volta a trovare i progenitori della mia bisnonna Luigia e del mio bisnonno Giovanni Battista, entrambi Mazzi vissuti nella seconda metà del 1800 e nei primi anni del 1900. Per ognuno ho ricostruito non solo chi fosse il padre, ma anche i fratelli e le sorelle. Sono risalito di generazione in generazione fino agli ultimi anni del 1500, quando esisteva una sola famiglia Mazzi a Lugagnano di un certo Dionigi. Una volta arrivato in cima ho effettuato il percorso inverso, ho scorso tutti i registri delle nascite dal 1564, riportando per tutti i Mazzi che incontravo i lagami battezzato-padre-nonno. A questo punto posso affermare in modo attendibile di aver individuato in Dionigi Mazzi il capostipite dei Mazzi di Lugagnano, che compare per la prima volta nel 1567 come compare ad un battesimo e poi nei battesimi dei figli Grazia (1571), Domenica (1573) , Sante (1575), Antonio (1577).

Come ha utilizzato le informazioni ottenute dalla sua indagine?

Ho fatto stampare su una pergamena l’albero genealogico della mia famiglia e l’ho appeso in bella mostra nel salotto di casa, ho scritto un libretto ad uso familiare inserendo copie di documenti originali trovati, raccontando qualche notizia dei personaggi antenati e collocandoli nel contesto storico in cui hanno vissuto. Inoltre, ho creato un file in formato Excel con i predecessori di tutti i Mazzi battezzati a San Massimo fino al 1797, con cui è facile ricostruire per questi la genealogia fino al capostipite Dionigi. Quel file è a disposizione dei lettori del Baco, basta inviare una mail di richiesta alla mail mazzi.paolo@gmail.com.