I libri più belli del 2022: La guida del Baco alle migliori letture dell’anno che si chiude

Come da tradizione, anche quest’anno vi segnaliamo i migliori libri usciti nel 2022, che vale la pena non lasciarsi sfuggire. Alcuni di loro sono stati recensiti in questa rubrica, altri compariranno sul Baco prossimamente.

Questo libro, finalista al Premio Strega, ha al centro la storia di Aida, che con la sua famiglia scappa dalla guerra in Bosnia e cerca rifugio in Italia, a Milano. Integrarsi risulta difficile, soprattutto perché i suoi genitori hanno lasciato il cuore “altrove”, la nostalgia li mangia vivi e non riescono a riconoscersi nella nuova realtà in cui si trovano. Così la giovane Aida deve prendere in mano la sua vita, da sola, a caro prezzo. Un romanzo di formazione molto intenso, sulla guerra, sull’immigrazione, sulle radici e su un luogo più sentimentale che fisico a cui attribuiamo il nome di “casa”.

“Monogamia” di Sue Miller

La romanziera statunitense si interroga nel suo ultimo romanzo sul senso della monogamia, della fedeltà all’interno di un matrimonio come la sola possibilità per farlo durare. Lo fa raccontando a ritroso il legame tra Graham ed Annie, sposati da quasi trent’anni, apparentemente felici finché una relazione extraconiugale scombussola gli equilibri. L’autrice scava in profondità dentro l’animo dei protagonisti e delle persone che gravitano attorno al loro matrimonio, suscitando riflessioni profonde nel lettore non solo sulla vita di coppia ma anche sul senso dell’amicizia, sull’amore per i figli, sul lutto.

Ambientato in Irlanda, quella della Keegan è una storia breve ma profonda, che racchiude non solo il senso del Natale ma anche della nostra umanità, fatta di occhi che vedono veramente il dolore altrui e non sono concentrati solo su di sé. Il racconto è incentrato sul dramma poco noto delle Magdalene Laundries, istituti correttivi gestiti dalle suore, dove venivano rinchiuse e fatte lavorare, tra umiliazioni e soprusi di ogni tipo, giovanissime ragazze madri.

Vincitore del Premio Campiello 2022, il romanzo d’esordio del venticinquenne Bernardo Zannoni, ha per protagonista una faina di nome Archy e la trama gira intorno ad una serie di boschi, prati e tane popolati da vari animali, che sono impegnati in una costante lotta per la sopravvivenza contro il freddo, la fame, la violenza. I dintorni del bosco non sono altro che una metafora della vita di ognuno e il protagonista, che narra in prima persona la sua vicenda, dalla nascita alla morte, incarna i desideri, i dubbi e le paure di tutti. La domanda che attraverso Archy il lettore si pone per tutta la durata del romanzo è cosa differenzi l’uomo dall’animale e quanto sia difficile riuscire a dominare gli istinti, accettando i propri limiti ma sforzandosi di essere migliori, giorno dopo giorno, sperando che qualcosa resti dopo che ce ne saremo andati.

Il romanzo racconta la storia di Elizabeth Zott, una giovane chimica che lavora all’Hastings Research Institute in California, negli anni Sessanta, in un ambiente maschilista dove fatica a farsi strada, a dimostrare cosa sa fare grazie al suo innegabile talento. A colpi di ricette e formule chimiche, la protagonista sprona tutte le donne ad avere coraggio ed inseguire le proprie passioni, anche se non rispondono ai desideri della famiglia e non si conformano alle regole della società.

“Il moro della cima” di Paolo Malaguti

Agostino Faccin, chiamato “Il Moro”, ha chiara la sua idea di felicità fin da ragazzino: salire in alta quota, là dove c’è silenzio e profumo di boschi. Quando gli propongono di diventare il guardiano di un rifugio sul Monte Grappa accetta senza indugio, anche se la Grande Guerra rende più difficile il suo progetto e la sua idea di serenità lassù molto più complicata. Si tratta di un libro molto incisivo, anche molto “veneto”, sulla guerra ma soprattutto sull’amore per la montagna, per la libertà che si respira lassù, per quella solitudine sacra che pochi possono capire ed apprezzare.

“Oh, William!” di Elizabeth Strout

La Strout non sbaglia un colpo anche con l’ultimo dei suoi romanzi, la continuazione della storia di Lucy Barton. Qui Lucy è una sessantenne, con una carriera letteraria solida, due figlie e un lutto da elaborare, quello del suo secondo marito. La storia ruota attorno alle assenze, alle distanze e alle crepe che incrinano i rapporti e a cui è difficile ma non impossibile porre rimedio, anche dopo tanti anni. Non è il libro da cui partire per conoscere la Strout, trattandosi di una continuazione di romanzi precedenti, ma sicuramente imperdibile per chi ha letto tutti gli altri.

“Dieci cose che ho imparato” di Piero Angela

Un insieme di riflessioni lucide e schiette sul mondo attuale e sul futuro, pillole di saggezza frutto della sua esperienza di giornalista e di divulgatore scientifico che tutti dovrebbero leggere, soprattutto i giovani, affamati di speranza e di esempi da seguire. Piero Angela ci manca già tantissimo, perciò vale la pena leggere e rileggere tutto quello che ha scritto e raccontato.