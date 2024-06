I libri da portare assolutamente in vacanza: I consigli del Baco per un’estate di letture

L’estate è uno dei momenti migliori per leggere. Ecco i consigli del Baco per portare in vacanza i libri più interessanti usciti di recente.

“L’età fragile” di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Premio Strega Giovani, parte da una storia realmente accaduta in un paesino sperduto dell’Abruzzo e si sofferma sulla fragilità delle relazioni umane, scavando nel cuore delle relazioni tra genitori e figli, fatte spesso di non detti ed incomprensioni che generano solitudini profonde, con una scrittura senza fronzoli, che va dritta al punto.

“Chi dice e chi tace”, romanzo di Chiara Valerio, è un giallo che inizia con la morte improvvisa di una donna che affoga in una vasca da bagno e la protagonista, Lea Russo, che di professione è avvocato, decide di indagare per capirne la dinamica, arrivando a scoprire tanti aspetti della vita della vittima di cui non era a conoscenza, pur ritenendosi sua amica.

“Il fuoco che ti porti dentro” di Antonio Franchini è il romanzo-memoir che racconta la storia di una donna, sua madre, a dir poco difficile, piena di odio e di rabbia, di cui l’autore cerca di sondare le ragioni.

Zerocalcare ha da poco pubblicato “Quando muori resta a me”, opera autobiografica in cui tratta il tema della relazione con suo padre, secondo le cifre che lo caratterizzano, tra umorismo, introspezione, senso di smarrimento e disincanto.

Da qualche mese Daria Bignardi ha dato alle stampe “Ogni prigione è un’isola”, una narrazione personale ma al contempo un’inchiesta sul mondo carcerario italiano, che da volontaria ha frequentato fin da ragazza e in cui ha fatto incontri importanti e conosciuto storie che non ha mai dimenticato. La Bignardi analizza un sistema in cui spesso il concetto di funzione rieducativa della pena è solo un miraggio.

Per quanto concerne gialli e noir, è appena uscito il nuovo libro della scrittrice francese Fred Vargas, “Sulla pietra”, con al centro l’amato commissario Adamsberg. Tra i gialli italiani si segnala “Pioggia” di Maurizio de Giovanni, dove un omicidio mette alla prova i Bastardi di Pizzofalcone, e “Giochi di ruolo” di Gabriella Genisi, spin-off dell’amata serie con protagonista Lolita Lobosco.

Gli amanti del brivido non possono perdere la recentissima uscita di “You like it darker”, pregevole raccolta di dodici racconti, di cui uno piuttosto lungo, di Stephen King.

Da inizio giugno sugli scaffali si può trovare “Magnifico e tremendo stava l’amore”, il nuovo romanzo della scrittrice e poetessa Mariagrazia Calandrone, che indaga nelle vite dei protagonisti di un caso di cronaca nera realmente accaduto.

Francesca Giannone, autrice del bestseller “La portalettere”, fa uscire quest’estate ”Domani, domani”, ambientato in Salento alla fine degli anni Cinquanta, quando l’Italia si sta trasformando e con essa anche la vita dei fratelli Lorenzo ed Agnese, costretti a fare scelte importanti che li porteranno a incomprensioni e distacchi affettivi.

Molto coinvolgente il romanzo vincitore del Premio Elsa Morante 2024, “Cuore nero” di Silvia Avallone, che racconta una storia di dolorosa e lenta rinascita dopo il carcere, un amore che nasce in un paesino di montagna abbandonato, ricollegandosi alla strage del Mottarone del 2021.

“Storia di mia vita” di Janek Gorczyca è un libro davvero originale, che racconta la storia del protagonista, il quale ha trascorso moltissimi anni vivendo per strada, a Roma, dopo aver avuto una serie di difficoltà economiche. Il resoconto è interessante anche per la lingua, che unisce il polacco al dialetto romano.

“Tutto il bello che ci aspetta” di Lorenza Gentile è un libro per chi cerca di liberarsi dell’ “ansia da traguardo da raggiungere” entro una data precisa, dalle pressioni psicologiche e dallo stress da risultato che ci impone l’età contemporanea.

“Senna. Le verità” del giornalista Franco Nugnes, a trent’anni di distanza, prova a mettere in ordine i fatti della tragedia che si consumò il primo maggio del 1994.

“Io sono Marie Curie” di Sara Rattaro romanza la vita della prima donna ad aver vinto un Nobel, narrando anche tanti altri successi incredibili ed insperati per una donna in un mondo maschilista come era quello scientifico, un tempo.

“Frontiera” è l’ultimo libro sugli USA di Francesco Costa, giornalista e vicedirettore del Post, voce del podcast “Morning” ed esperto di politica statunitense. In questo volume ci spiega perché questo sarà il nuovo secolo americano, scavando nella mentalità degli abitanti degli USA, analizzandone punti di forza e contraddizioni.

“La vita s’impara” è l’autobiografia di Corrado Augias, che decide di ripercorrere a novant’anni le tappe più importanti della sua esistenza: l’infanzia trascorsa in Libia, il ritorno a Roma, l’esperienza dell’occupazione tedesca, l’entrata nel mondo del giornalismo, «Telefono giallo», la fondazione del giornale “La Repubblica” e tanto altro.

Alberto Pellai, seguitissimo psicoterapeuta dell’età evolutiva, ha pubblicato di recente “Allenare alla vita”, una sorta di guida alla genitorialità in epoca moderna, dove sostiene che essere bravi genitori non significhi spianare la strada verso la felicità dei propri figli, ma fornire loro strumenti che li mettano nelle condizioni di saper affrontare la vita.

“Il vaso di pandoro” di Selvaggia Lucarelli è un’analisi interessante che parte dalla vicenda del caso Balocco – Chiara Ferragni per andare oltre ed analizzare l’impatto che i social hanno nelle e sulle vite di tutti, non solo dei “famosi”. Non è un libro dove scoprire fatti nuovi sui Ferragnez ma serve ad interrogarci sui meccanismi che vigono in rete e su come dare troppa importanza alla propria immagine sui social porti a smarrire l’identità e la consapevolezza di sè.

Infine, chi si interessa al giornalismo moderno dovrebbe leggere “Traffic. La corsa ai clic e la trasformazione del giornalismo contemporaneo” di Ben Smith, importante media reporter americano, che analizza le enormi e velocissime trasformazioni degli ultimi decenni nel mondo delle tecnologie e dell’informazione.

“Il buon lettore aspetta le vacanze con impazienza. Ha rimandato alle settimane che passerà in una solitaria località marina o montana un certo numero di letture che gli stanno a cuore e già pregusta la gioia delle sieste all’ombra, il fruscio delle pagine, l’abbandono al fascino d’altri mondi trasmesso dalle fitte righe dei capitoli.” (Italo Calvino)

Buone letture estive!