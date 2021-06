I libri da leggere nell’estate 2021. I consigli del Baco

Se state pensando a quale libro mettere nella borsa da spiaggia o nello zaino da montagna, questi suggerimenti, legati alle recenti uscite in libreria, potrebbero fare al caso vostro.

“Io posso – Due donne sole contro la mafia” di Pif e Marco Lillo racconta la lotta delle sorelle Pilliu contro la criminalità organizzata a Palermo. Maria Rosa e Savina un giorno trovano davanti alla loro casa un costruttore mafioso, che vuole la loro proprietà, arrivando poi a danneggiarla per costruire sul terreno delle Pilliu un palazzo. Le sorelle decidono di lottare contro la prepotenza e l’ingiustizia, incontrando più volte anche Paolo Borsellino, ma solo trent’anni dopo ricevono conferma da un tribunale in merito ai loro diritti e alle loro ragioni. Ironia della sorte, non possono ottenere un risarcimento perché chi dovrebbe pagarlo è stato nel frattempo incarcerato. “Non importa cosa dice la regola – affermano Marco Lillo e Pif – perché tanto ‘Io posso’. Le regole valgono solo per gli stupidi. ‘Io posso’ sottintende sempre: ‘E tu no’. Ecco, a noi piace molto questa frase. La gridiamo a gran voce ma con un senso opposto. Io posso e tu no perché io sono lo Stato e tu no.”

L’estate 2021 promette bene anche per gli amanti dei gialli italiani. Sta per uscire infatti un nuovo capitolo della serie poliziesca con protagonista il vicequestore Rocco Schiavone, nato dalla penna di Antonio Manzini. “Vecchie conoscenze” vede il burbero Schiavone alle prese con l’omicidio di una professoressa in pensione, ma anche con i suoi problemi sentimentali e un passato che continua a tormentarlo. “Figlia della cenere” di Ilaria Tuti ci regala invece un’indagine al femminile con protagonista Teresa Battaglia, che deve vedersela con un passato da cui anni prima era riuscita a non farsi soffocare, ma che sembra riaffiorare ostinato.

Per gli amanti delle saghe familiari impedibile “L’inverno dei leoni”, il nuovo romanzo di Stefania Auci, divenuta famosissima grazie a “I leoni di Sicilia”. Questo libro porta a conclusione la vicenda dei Florio, famiglia che ha segnato in modo indelebile la storia della città di Palermo e della Sicilia.

Arriva poi a fine giugno “Tre”, il nuovo romanzo di Valérie Perrin, autrice del bestseller “Cambiare l’acqua ai fiori”, che racconta una storia di amicizia che si conclude tragicamente.

Ai lettori adolescenti va segnalato “Felici contro il mondo” di Enrico Galiano, scrittore ed insegnante conosciuto soprattutto per il romanzo d’esordio “Eppure cadiamo felici”, di cui la sua ultima fatica è il seguito. Il lettore ritrova Gioia e Lo, con le loro insicurezze, le cadute ma anche le speranze tipiche della loro età.

Per i più piccoli, dai sette anni in su, molto significativo è “Viola e il blu” di Matteo Bussola, un libro contro gli stereotipi di genere, in cui si racconta di una bambina che ama tirare calci ad un pallone e vestirsi di blu. Si tratta di una storia che mette al centro l’unicità di ognuno e la libertà di essere se stessi fin dall’infanzia.

Molto piacevole per una lettura sotto l’ombrellone è l’ultimo libro di Alessia Gazzola, “Un tè a Chaverton House”, ambientato nella campagna inglese del Dorset, tra carta da parati a fiori, servizi da tè in porcellana, giardini, romanticismo ma anche un mistero da risolvere.

Per quanto riguarda la letteratura americana, si segnala la versatile scrittrice Liz Moore, che è presente sugli scaffali col bellissimo “Il mondo invisibile”, che parla della passione per la scienza, del legame che si instaura tra l’uomo e la tecnologia, ma anche dell’impossibilità che quest’ultimo possa prevedere ed imporre il suo controllo su tutto, in particolare sui legami affettivi e sulla morte.

Matteo Strukul, autore della saga bestseller “I Medici”, è in libreria con “Dante enigma” testo molto curato sui misteri che avvolgono la vita e l’opera del Sommo Poeta, nell’anno in cui si omaggia l’autore della Divina Commedia a settecento anni dalla morte.

Da ultimo, va segnalata l’uscita recente del secondo volume della Trilogia di Nerone di Alberto Angela. In questo libro viene narrato in particolare il famoso incendio del 64 d.C., che devastò Roma. L’autore cerca di analizzare in maniera rigorosa le fonti per cercare di spiegare nella maniera più verosimile possibile cosa possa essere accaduto quella notte, in cui molti sospetti sulla causa scatenante dell’incendio rimandano alla figura dell’imperatore.

Buona estate di letture!