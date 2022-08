“I giovani partecipano alla politica, ma in maniera differente”. L’intervento dell’assessore Bianco

Negli ultimi mesi il Baco ha aperto un grande dibattito sul tema dei motivi della mancanza (o presunta mancanza) di partecipazione alla vita politica dei giovani, con interviste, analisi ed editoriali. L’ultimo quello di Gianmaria Busatta sulle prospettive del prossimo voto politico di settembre dalla visuale dei giovani.

Su questa questione complessa e cruciale per il futuro delle nostre comunità interviene oggi l’assessore alla cultura del Comune di Sona Gianmichele Bianco.

Caro Direttore,

negli ultimi mesi il tuo giornale ha visto diversi articoli sul tema giovani e impegno politico. Articoli molto interessanti e profondi, e anche molto critici. Ovviamente gli amministratori di Sona non sono esenti dalle critiche. Qualche anno fa, all’Università Popolare di Sona abbiamo organizzato due edizioni di un corso di politica rivolto ai giovani. È stata una stupenda esperienza. E anche allora avevamo approfondito perché ci fosse disaffezione alla politica.

Non ripercorrerò quindi le medesime strade percorse nei recenti articoli del Baco che non porterebbero a risposte diverse: uscirebbero le medesime questioni, infatti, che spaziano dal coinvolgere i giovani “senza dare pacche sulle spalle”, o all’introdurli nelle dinamiche di gruppo “non da pupari”, oppure all’incapacità della politica di “dare risposte”.

Noto in maniera ben evidente, tuttavia, che le risposte o le riflessioni sui giovani in generale non tengono conto di una questione fondamentale: non è che per caso i giovani non partecipano secondo la nostra definizione di partecipazione? È solo a Sona il problema?

Mal …Comune… mezzo gaudio? Il problema è europeo, purtroppo. Prima di continuare, sono andato a leggermi i recenti report dell’Unione Europea sul tema che avevo già considerato per il corso di politica: ce n’è uno aggiornato del 2021 molto interessante (scaricalo qui). Riporto qui pochissime riflessioni di fondo, sufficienti a capire il fenomeno europeo.

“Devono partecipare”. Come intendiamo noi o come intendono loro? Cosa significa partecipare? Negli articoli che ho letto recentemente sulla stampa per “partecipazione” è stata data la definizione di “esserci nei partiti o nelle liste o al voto”. Per dirla alla Giorgio Gaber, “la democrazia è partecipazione” ma, aggiunge il report europeo, “non importa dove”. Per un giovane partecipare alle attività redazionali del Baco scrivendo di società non è in qualche modo partecipare alla democrazia? Pensiamo che i giovani siano quindi apatici perché non vediamo la nostra definizione di partecipazione? Si dirà che un conto è partecipare un conto è partecipare alla politica. Vediamo.

Votare è il modo migliore per cambiare? Secondo il report europeo, il 41% dei giovani pensa che votare sia il modo migliore per cambiare (estrema differenza tra ragazze – 45% – e ragazzi – 38%). Seguito a brevissima distanza dal partecipare a proteste, a petizioni on line, ecc. Ancora: partecipare alla politica non è solo votare; nasce quindi un modo apolitico? L’esempio dell’attivista ambientale Greta è lampante. A quale partito appartiene? E vorrebbe secondo voi appartenervi? Eppure, ha saputo coinvolgere decine di migliaia di giovani. Non i vecchi politici: quelli sì che le hanno dato una pacca sulla spalla perché leggendo i programmi dei partiti per le elezioni del 25 settembre mi sento imbarazzato.

I giovani sono più liquidi? Le nuove generazioni, infatti, hanno più gruppi informali che si creano per protestare o dare voce per quella cosa piuttosto che gruppi stabili. Sentono meno obblighi a partecipare a “cose” formali quali le istituzioni politiche. La loro identità, quindi, cambia in modo molto veloce. È interessante notare che solo il 12% degli intervistati giovani a livello europeo dichiara che appartenere ad un partito politico è importante. Non ultimo: i giovani creano le loro opinioni per lo più da social media o da siti web. Si sa che il contenuto è abbastanza fluido da quelle parti.

Conclusioni? Il report è lungo e ci sarebbe molto altro da dire. L’essenza è: non consideriamo i giovani a livello europeo (non solo di Sona) come apatici anche a livello politico solo perché il loro luogo (e modo) di partecipazione è diverso dal nostro. C’è un modo per cambiare comunque la disaffezione giovanile alla politica? Sì, dimostrare ai giovani che si ascoltano e si risolvono i loro problemi, magari loro stessi li risolvono con gli strumenti giusti. Uno dei problemi più sentiti è il futuro. Le mie figlie mi dicono che siamo stati noi a rovinare il mondo. Hanno ragione. Nel programma per il 25 settembre, come ho detto prima, l’ambiente e il futuro del mondo (tipici esempi per giovani) prendono se va bene poche righe. Fra 50/70 anni il mare sarà più alto di un metro e avremo 3 gradi in più. “Più case vista mare”, dice Trump. Evito i commenti.

Forse bisognerebbe pensare al voto come opportunità non tanto per noi ma per i nostri figli: io personalmente voterò chi darà più voce a loro, non chi dà più voce a me, perché continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto è dimostrato essere la risposta più sbagliata per “loro”. Non so se c’è tempo, ma sarebbe veramente interessante organizzare una serata prima del 25 settembre per guardare i programmi non solo in base ai temi classici come immigrazione, tasse, ecc., ma con occhi diversi. Per esempio: qual è il programma che ha più concetti per giovani?

Direttore del Baco, organizziamo assieme?