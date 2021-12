I futures ed il finale (spiegato bene) del film “Una poltrona per due”, super classico natalizio

Se alla Vigilia di Natale non viene trasmesso alla televisione il film “Una poltrona per due”, probabilmente non è il 24 dicembre. Sin dalla Vigilia del 1997, infatti, l’irresistibile commedia di John Landis è un tradizionale appuntamento televisivo in prima serata e fa parte di quei film natalizi ormai entrati nell’immaginario collettivo.

Il finale del film può risultare un po’ ostico da digerire, se mandato giù in assenza di alcune nozioni di economia e finanza. Per non tradire né l’attuale spirito natalizio né il contenuto finanziario di questa rubrica, vi forniremo una sintetica spiegazione del finale e dell’operazione finanziaria. Ma prima diamo una ripassata alla trama.

Il film, il cui titolo originale è Trading place, racconta le vite di Louis Winthorpe (interpretato da Dan Aykroyd), un ricco e antipatico broker finanziario, e di Billie Valentine (Eddie Murphy), un furbo e sgangherato senzatetto. Le vite dei due s’incrociano a causa della scommessa degli anziani fratelli Duke, due ricchi taccagni in preda al tedio: la scommessa prevede che i due malcapitati subiscano inconsapevolmente uno scambio della propria situazione economica e lavorativa. Scoperto il giochetto impietoso, i due protagonisti si accordano per farla pagare ai due scommettitori attraverso un’operazione finanziaria.

A chi non ha visto il film e vuole gustarselo senza spoiler consigliamo di interrompere la lettura a questo punto e di tornarci magari in un secondo momento. Chi, invece, vuole capire o fare un ripasso su come funziona l’operazione finanziaria raccontata nel film non corre alcun rischio nella lettura dell’articolo.

La premessa al finale

I fratelli Duke hanno corrotto un commissario governativo per farsi consegnare in anticipo il rapporto annuale del Dipartimento dell’Agricoltura americana sull’andamento del raccolto delle arance. Conoscendo i numeri della produzione prima della comunicazione ufficiale, i Duke si sono posti come obiettivo di comprare dei futures sulle arance per speculare in borsa e guadagnare milioni di dollari.

Cosa sono i futures

Prima di definire le caratteristiche e il funzionamento dei futures occorre partire dal concetto economico base dell’economia, ovvero la legge della domanda e dell’offerta: quando un bene o un servizio è disponibile in grandi quantità, il suo prezzo sarà basso; al contrario, quando la domanda verso un bene o un servizio aumenta, anche il suo prezzo salirà, dato che vi sarà un minor disponibilità (offerta) di quel prodotto sul mercato.

Pertanto, se l’annata di arance registra dei buoni raccolti, il prezzo sarà basso; se, invece, a causa di condizioni climatiche avverse l’annata non va particolarmente bene, il prezzo delle arance e dei succhi sarà più alto, vista la rarità delle arance sul mercato.

I futures sono contratti derivati stipulati fra due parti che si accordano per scambiare, in una data futura, una certa quantità di merce (definita “sottostante”) a un prezzo prestabilito. In sostanza si scommette sul valore che un dato prodotto avrà in futuro, anche se non si possiede il sottostante nel momento di stipula del contratto. Chi vende, dunque, non possiede la merce, e se è convinto (o sa in anticipo) che in futuro il prezzo scenderà, potrà piazzare i beni a un prezzo alto, salvo poi godere della speculazione quando dovrà effettivamente acquistare tale merce a costi bassi. Il suo guadagno sarà la differenza fra il prezzo di vendita e il successivo prezzo di acquisto.

Il finale del film

Il commissario che deve consegnare il rapporto sulle arance ai Duke viene intercettato da Winthorpe e Valentine, grazie all’aiuto di Ophelia (Jamie Lee Curtis) e il maggiordomo Coleman (Denholm Elliott). Questi sostituiscono il rapporto con un falso, che parla di un raccolto pessimo. I Duke, quindi, si aspettano che una scarsità di arance comporterà un futuro aumento dei prezzi; e iniziano a stipulare futures sulle arance: si impegnano ad acquistare arance a prezzi bassi, per poi rivenderle a prezzi più alti a seguito della diffusione del rapporto. Gli altri investitori iniziano a seguire il loro esempio (perché “quei due sanno qualcosa” – cit.), incrementando la domanda e gonfiando ulteriormente i prezzi.

Ad un certo punto entrano in azione i nostri due protagonisti. Winthorpe esclama: “Vendo 200 aprile a 142!” (tradotto: vendo 200 futures in cui si promette di vendere il succo di arance ad aprile al prezzo di 1,42 dollari a libbra). Egli è consapevole che il raccolto è in realtà buono e che il prezzo futuro sarà inferiore alla vendita (ossia al prezzo raggiunto in quel momento). L’atto di vendere una quantità importante di merce sul mercato significa dare un impulso all’offerta e causare un abbassamento dei prezzi.

Quando il rapporto sulle arance viene comunicato in televisione dal Commissario dell’Agricoltura che parla di un buon raccolto nonostante l’inverno rigido, tutti gli operatori finanziari che inizialmente hanno comprato, compresi i Duke, iniziano a sbarazzarsi dei futures, spingendo i prezzi sempre più in basso. Quando il prezzo arriva a 46, Louis e Billie Ray iniziano a comprare, accettando prezzi di acquisto sempre più bassi. Il mercato chiude a un prezzo medio pari a 29.

I nostri due protagonisti hanno quindi “venduto allo scoperto”, ossia hanno stipulato contratti per vendere arance che ancora non hanno a un prezzo molto alto, e poi per comprare le arance che dovranno vendere a un prezzo decisamente molto più basso. I Duke hanno fatto la scommessa opposta e finiscono sul lastrico.

Winthorpe e Valentine hanno praticato quella che in finanza è definita operazione di “insider trading”, ovvero compiere transazioni di borsa sulla base di informazioni non pubbliche o riservate. Mentre negli anni Ottanta (il film è del 1983) questa pratica non era illegale negli Stati Uniti, dal 2010 è entrato in vigore un insieme di leggi che contrastano l’insider trading, ribattezzato colloquialmente “Eddie Murphy Rule”.

Qui di seguito la sequenza finale del film: