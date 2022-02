I figli e la scuola: Non trasformiamo il momento delle valutazioni in un tribunale inappellabile

Cari ignari ed ambiziosi genitori siamo esattamente in quel periodo dell’anno in cui compare nella bacheca degli avvisi scolastici la circolare in cui viene comunicato che a stretto giro di mail arriveranno le valutazioni dei vostri figli, e che potrete visionare online, comodamente al pc o con il vostro smartphone.

Vi vedo già lì che provate affannosamente a collegarvi di primo mattino, con le dita delle mani e dei piedi incrociati e con quell’ardente speranza di vedere nelle caselle tutte le votazioni a pieno titolo, senza nemmeno immaginare cosa possa esserci dietro a quel giudizio, seppur pregno di significato, emesso dal docente (magari anche con più di un ripensamento) che si è dovuto padroneggiare alla meglio per essere il più preciso, coerente e oggettivo possibile.

Che ansia da prestazione! Poi ci lamentiamo se i nostri ragazzi sono frustrati. A casa i miei due esemplari di umanoidi di sesso maschile e femminile che stanno spavaldamente affacciandosi nella preadolescenza sanno di avere una mamma che agli albori della loro carriera scolastica ambiva allo sfacciato dieci in tutte le materie, soprattutto il primo anno scolastico. Sanno anche, e lo vedono quotidianamente, quanto sia attenta al loro andamento scolastico ma devo dire e ammettere anche a me stessa che mi sono molto ricreduta. Su parecchi fronti aggiungerei.

I bei voti sono arrivati, non sempre ma sono arrivati. Ma ciò che dovrebbe essere doveroso capire è: quali sono i voti definiti “belli”? Sul fronte tendo a viaggiare a braccetto con gli insegnanti, arrancando talvolta, ma in linea di massima mi vedo molto più dalla loro parte che da quella dei figli. Poveretti, che sfortuna hanno i miei ragazzi in questo! Salvo rari casi, in ambedue le esperienze, credo di essere riuscita a raggiungere nel tempo una piena consapevolezza dei ruoli, delle dinamiche e della modalità con la quale interagire con gli uni e gli altri (figli e docenti) e senz’altro ho maturato che ogni individuo va analizzato, gli va data qualche chance in più e quindi un po’ di fiducia.

Rimanendo sempre all’erta sia chiaro. Io per prima sento di essere al pari dei miei figli perché con loro ogni giorno imparo e studio, con loro faccio errori e con loro mi arrabbio, mi dispero, mi immedesimo. L’anno scorso sono cambiate le schede di valutazione e per la primaria sono spariti i voti numerici… per me un attimino di caos nel decifrare le singole colonne di giudizio (perché il confine è sottile ed è un attimo “catalogare” lei o lui effettivamente in quel preciso riquadro) ma poi dopo averle studiate e aver capito che non dev’essere stata una passeggiata nemmeno per i docenti, eccomi che mi sono dovuta destreggiare con la capacità interpretativa dei miei figli. Non vi dico.

Ad un certo punto, forse sbagliando, non lo so, ho aperto le schede con loro di fianco e ci siamo guardati e senza aggiungere chissà quale spiegazione o parole elaborate ho detto loro questo: siete stati bravissimi, per me è un sì! E’ davvero andata così, non elemosino sui dettagli. Nei meandri di una difficile esposizione ho concentrato le mie energie nel rendermi conto che loro sono molto più di quanto scritto, di quanto incasellato.

Sono individui che hanno in prima battuta dovuto fronteggiare una discontinuità scolastica legata al Covid, sono essere pensanti e più svegli della sottoscritta che hanno tempi e modi diversi da quelli della propria mamma e del proprio papà, ho dovuto comprendere che non potranno mai soddisfare un’aspettativa che non esiste in realtà.

Perché per quanto mi riguarda la bellezza del loro percorso scolastico consiste realmente nella loro grandezza di stupirmi di anno in anno, a seconda del momento che stanno vivendo, delle emozioni che portano dentro e che molto spesso non me le riescono a tradurre in parole ma in atteggiamenti più o meno sopra le righe o più o meno controllate. Sì, i nostri figli dipendono dalla vita, da quello che essa gli presenta quotidianamente e che mi sta conducendo verso la cognizione di un pensiero che io non sono nessuno per pretendere da loro una riuscita al pari con le mie aspettative, perché di aspettative non ne voglio avere.

Ho solo, e lo dico davvero, la fiducia che non perdano la voglia di imparare, che si comportino bene, che siano persone vere, riflessive, che non perdano la loro originalità e la forza nell’esprimerla. Poi il bel voto o l’inquadramento nella casella più in “alto” diciamo può solo condurre l’accento sulla buona riuscita di intenti ma solo quella dev’essere. Niente più.

Una carissima amica che insegna materie scientifiche in un istituto tecnico di Verona proprio l’altro giorno mi ha fatta riflettere su questo aspetto. Vede tanta frustrazione tra i suoi ragazzi e l’aspetto genitoriale non aiuta, molte volte siamo proprio noi con le nostre ansie che forziamo la mano e creiamo dei veri e propri “mostri” chiedendo quello che con buona eventualità noi stessi non abbiamo mai dato: il voto alto, quel dieci che sembrerebbe essere l’essenza di una persona. Quel voto che determina se siamo adatti a questa società o meno.

Ma com’è possibile? Ma perché abbiamo questo velenoso desiderio, a fronte e a favore di cosa ci permettiamo di bramare a questo? La serenità, l’ascolto e l’accettazione forse sono le uniche armi che abbiamo a disposizione per confrontarci con i nostri ragazzi, perché al giorno d’oggi è già abbastanza difficile vivere per certi aspetti, se aggiungiamo il nostro narcisismo genitoriale ahimè non andremo molto avanti, temo. Accettiamo le sfumature dei nostri figli e accettiamo di avere tutti sempre da imparare, perché alla fine è lo scopo stesso della vita, motore che ci consente di evolvere.

Quindi buona attesa e disattesa di aspettative, nel bene e nel male (quale male poi?), cari colleghi genitori. Aprite quel file, leggetelo, chiudetelo. Riapritelo e rileggetelo ascoltando il cuore, ma non il vostro soltanto. Quello dei vostri figli che è forse anche più fondamentale di tutto. Il resto viene da sé. Provare per credere.