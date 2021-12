I dieci libri imperdibili usciti nel 2021. Quanti ne avete letti?

Ci stiamo lasciando alle spalle un altro anno non facile e con un finale decisamente in salita. Durante la pandemia i libri si sono rivelati e continuano ad essere per tanti appassionati un’ancora di salvezza, ma si può dire che la lettura sia una piacevole riscoperta anche per chi abitualmente leggeva poco.

I lettori, vecchi e nuovi, sono sempre a caccia di consigli, perciò, come ogni fine dicembre, arriva anche quest’anno l’elenco di dieci libri imperdibili usciti nel 2021. Alcuni di loro sono stati già recensiti in questa rubrica, altri compariranno sul Baco prossimamente.

1. Viola Ardone, Oliva Denaro

Il nuovo romanzo di Viola Ardone, dopo il successo de “Il treno dei bambini”, è la storia di una ragazza del Sud, che negli anni Sessanta del secolo scorso scopre in fretta e amaramente cosa significhi essere donne in un Paese arretrato e maschilista. Oliva si ribella ad un matrimonio riparatore, rifiuta la dolorosa rassegnazione di tante, ricordandoci coraggio di Franca Viola, che nel 1965 si oppose alla legge italiana, che prevedeva la possibilità di cancellare il reato di violenza carnale di fronte alla possibilità di un matrimonio tra vittima e carnefice.

2. Mario Rigoni Stern, I romanzi

In occasione del centenario dalla nascita, Einaudi ripubblica i libri di un grande scrittore, soldato, amante della natura e della montagna. Imperdibile “Il sergente nella neve”, romanzo autobiografico in cui narra la sua esperienza di combattente durante la ritirata di Russia. Altrettanto belli anche “Stagioni” e “Il bosco degli urogalli”.

3. Liz Moore, Il mondo invisibile

I protagonisti dell’ultimo romanzo di Liz Moore sono il genio dell’informatica David Sibelius e sua figlia Ada. Lui è un genio dell’informatica, lavora al Boston Institute of Technology e si dedica allo sviluppo di un programma di intelligenza artificiale, mentre la figlia viene cresciuta lontana dai coetanei, a stretto contatto con l’ambiente universitario del padre, finchè un problema imprevedibile costringe Ada a scontrarsi con il mondo degli adolescenti, a fare i conti con la solitudine in cui è stata allevata e con l’assenza di una rete di relazioni su cui fare affidamento. Il punto forte di questo romanzo di formazione sta nei temi trattati, in particolare il rapporto uomo/macchina, ma anche la complessa relazione tra genitori e figli, che viene indagata con estrema delicatezza e profondità.

4. Abi Darè, La ladra di parole

Adunni vive in un minuscolo villaggio della Nigeria, dove l’acqua e la luce non arrivano nelle abitazioni, la tv è un lusso per pochi, mangiare ogni giorno non è scontato e soprattutto dove alle donne sono richiesti immensi sacrifici, come rinunciare all’istruzione o sposarsi troppo presto con uomini che non amano. Da quando la mamma è morta, lei deve occuparsi della casa e dei suoi fratelli senza poter andare più a scuola. La madre aveva fatto promettere al padre, prima di morire, che avrebbe consentito ad Adunni di studiare per avere un futuro migliore ma a quindici anni deve sposare un ricco anziano del villaggio, perché il padre si è indebitato con lui. Lei vuole fuggire, non riesce a rinunciare al suo sogno di felicità che coincide con la scuola e con una vita diversa da quella che le impone il padre. A Lagos, capitale della Nigeria, la protagonista lotterà per la sua indipendenza, per il diritto all’istruzione in un Paese dove convivono 98 milioni di poveri e a scuola ci vanno in pochi, generalmente i ricchi o, al massimo, i maschi.

5. Balzano, Quando tornerò

Daniela si sposta da un paesino rurale della Romania, lasciando due figli adolescenti e un marito alcolizzato, per fare la badante in Italia. Leggere la sua storia significa immergersi nella vita di tante donne straniere che svolgono nelle nostre città lavori che nessun italiano vuole più fare, con tutta la fatica, il disagio, la nostalgia di casa, le difficoltà legate alla lingua. Leggere questo romanzo significa mettersi dall’altra parte, immedesimarsi in quello che può provare una donna dell’Est che ha lasciato casa sua per accudire i nostri anziani, smettendo di prendersi cura dei propri figli, del marito e genitori.

6. Ashley Audrain, La spinta

Questo thriller psicologico ha il merito di toccare in maniera molto diretta ma onesta il tema della depressione post partum, argomento di cui non si parla abbastanza, che viene vissuto dalle neomamme come una colpa, una vergogna da nascondere. Quella di Blythe e Violet è la storia di una difficilissima relazione madre-figlia, dove il senso di colpa, il rancore e la paura sono in ogni gesto e in ogni parola.

7. Pif e Marco Lillo, Io posso

La lotta alla criminalità organizzata viene narrata attraverso l’incredibile e coraggiosa vicenda delle sorelle Pilliu, che si oppongono alla mafia per conservare il possesso della propria casa a Palermo. Gli autori portano alla luce un fatto poco conosciuto, che ben evidenzia dove possa arrivare la mafia e come la burocrazia statale sia ottusamente capace di mettere i bastoni tra le ruote ai cittadini onesti, facendoli sentire ancora più inermi di fronte alla criminalità.

8. Valerie Perrin, Tre

Non ci si deve aspettare una storia che ricalca “Cambiare l’acqua ai fiori” perché i protagonisti e i temi sono molto diversi. Si parla di amicizia, di quanto sia difficile crescere e quanto diventi più semplice se vicino hai un amico che ti conosce bene, che farebbe qualsiasi cosa per te. Sembrerebbe sempre la solita storia e invece “Tre” sa stupire e non scade mai nella banalità, facendoci incontrare tre personaggi a cui è impossibile non affezionarsi.

9. Paolo Cognetti, L’Antonia

Questo libro è un piccolo gioiello, delicato e profondo come l’anima della poetessa Antonia Pozzi, morta suicida nel 1938. Una delle più grandi poetesse italiane del Novecento rivive tra le pagine scritte da Paolo Cognetti, dove scopriamo la sua vita, accompagnata da poesie scelte e fotografie. Le foto sono prevalentemente di montagna, perché l’Antonia e Cognetti hanno in comune proprio l’amore per le cime. Decisamente una biografia affascinante, perfetta per conoscere da vicino una grande poetessa dall’animo sensibile e tormentato.

10. Irene Vallejo, Papyrus. L’infinito in un giunco

Tra i saggi merita senza dubbio questa straordinaria storia del libro, fatto di pietra, di argilla, di giunchi, di alberi, di pelle, di plastica. Ma non è solo la storia di come è nato il libro ma anche quella di chi lo ha protetto: scribi, miniatori, traduttori, insegnanti e ribelli, dall’antichità fino ai nostri giorni.