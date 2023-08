I cento anni di Iole Baldani di Lugagnano: “Ricordo i bombardamenti della seconda guerra mondiale”

Probabilmente i lettori de Il Baco da Seta non avranno fatto caso, ma negli ultimi anni sulle nostre pagine sono diventati più frequenti gli articoli che parlano delle persone che hanno raggiunto i cent’anni di vita.

Non si tratta ovviamente di un fenomeno che riguarda solo il territorio di Sona, ma la popolazione italiana in genere, all’interno della quale le centenarie sono sempre più numerose (parliamo al femminile perché sono quasi tutte donne).

Con molto piacere, pertanto, siamo andati a trovare la signora Iole Baldani, di Lugagnano (sopra nella foto di Mario Pachera), che oggi 16 agosto raggiunge il traguardo del secolo di vita. Ci ha accolti nella sua casa di via Beccarie, e con sorridente lucidità ha raccontato la sua vita.

Ci parli della sua infanzia.

Sono di origini mantovane, essendo nata il 16 agosto 1923 a Castelbelforte, in una famiglia di agricoltori. Più tardi i miei si trasferirono a Vigasio, dove frequentai le scuole elementari. Infine, quando avevo diciotto anni, andammo ad abitare a Verona.

Che ricordi ha della seconda guerra mondiale?

Bruttissimi! Ponte San Pancrazio, il quartiere dove abitavo, fu sottoposto a bombardamenti, che causarono delle vittime. Anche la casa dove abitavo fu colpita, e così io e la mia famiglia fummo costretti a cercare un rifugio altrove; da sfollati, ci recammo da alcuni parenti a Roncolevà, che generosamente ci accolsero e ci ospitarono presso di loro.

Come venne ad abitare a Lugagnano?

Nel 1950, a ventisette anni, mi sposai con Carlo Vallicella, cerimonia che fu celebrata a Porto San Pancrazio (nella foto qui sotto). Andai così ad abitare nella casa di lui, in Corte Beccarie a Lugagnano. Purtroppo nel 1959 mio marito morì, ed io mi trovai nella necessità di farmi carico della famiglia, con tre bambini piccoli da allevare. Per fortuna mi venne incontro la solidarietà dei parenti, che mi permise di tirare avanti fino a quando i miei figli divennero abbastanza grandi da andare a lavorare. Riuscii, comunque, a trovare un lavoro in un magazzino di frutta ai Salvi.

A conclusione dell’intervista, non può mancare questa domanda: qual è il segreto per arrivare a cent’anni?

Discendo da una famiglia in cui vi sono stati più casi di persone arrivate al secolo di vita. Inoltre, seguo una alimentazione sana, lontana da eccessi. Credo che abbia importanza anche il mio carattere tranquillo, sereno, che raramente arriva ad arrabbiarsi per qualcosa.

Come abbiamo visto, la signora Iole ha dovuto affrontare molte difficoltà nella vita: durante la guerra i bombardamenti con la distruzione della sua casa e il conseguente sfollamento, la vedovanza precoce, i bambini orfani da accudire.

Ha saputo farvi fronte grazie al carattere ottimista, la solidarietà dei parenti, l’affetto dei figli e dei nipoti; sono risorse, queste, fondamentali per l’esistenza di chiunque: forse non aiutano tutti a campare fino a cent’anni, ma a vivere bene sì.