I bombardamenti in Ucraina e la memoria di quello che ho vissuto settant’anni fa nella seconda guerra mondiale

La guerra in corso in Ucraina ha risvegliato in me sgradevoli ricordi infantili. Sono nato nel 1940 a Rovereto e, pur dopo settant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, ho ancora nella mente e negli occhi ricordi ed immagini di quella guerra.

Ricordo i gravi problemi alimentari e gli acquisti con la tessera nel negozietto sotto casa e quelli al mercato nero per prodotti come lo zucchero non raffinato. Ricordo ancora i rumori e le luci a fascio lungo delle batterie antiaereo durante la fuga notturna verso la montagna fuori città, quando la notte dell’8 settembre 1943 l’esercito tedesco sceso in forza in Italia sorprese i militari italiani delle tre caserme di Rovereto in un profondo sonno, convinti che la guerra fosse finita, e le incendiò.

Ma ricordo soprattutto quanto successe dopo la firma dell’Armistizio. La cittadina di Rovereto dopo l’8 settembre fu teatro di pesanti bombardamenti da parte degli Alleati, che colpirono più volte la stazione ferroviaria, le tre caserme militari, il ponte sul fiume Leno e molte abitazioni civili.

Io e mia sorella, di soli due anni in più rispetto a me, ricordiamo, quasi sentiamo ancora, gli ululati delle serene che annunciavano l’arrivo di aerei nemici, con due tonalità. Quando suonavano quelle sirene se gli aerei erano ancora lontani, potevamo trasferirci ad alcune centinaia di metri in un rifugio scavato in una montagna. Se invece gli aerei erano ormai troppo vicini, dovevamo affrettarci a riparare in una profonda cantina a pochi stabili di distanza, adibita a rifugio.

Nel rifugio più ampio, che poteva contenere molte persone, erano presenti anche medici ed infermieri che fornivano interventi di pronto soccorso ed erano ospitate persone anche per la notte su letti a castello. Ricordo i camici bianchi, gli svenimenti, i pianti, l’arrivo di feriti e l’andirivieni continuo delle persone più diverse.

Quando avevamo il tempo per raggiungere quel rifugio ci si recava con provviste in grado di farci sopportare molte ore di attesa. Ricordo che mia madre era sempre pronta per queste emergenze, con una borsa piena di vettovaglie e di quanto poteva servire nella sosta al rifugio. Io aveva l’incarico di portare con me uno sgabellino in legno con maniglia, costruito da mio padre, sempre pronto per queste terribili occasioni nella vicinanza dell’uscita dall’abitazione.

La corsa al rifugio, con le sirene a pieno volume e le persone urlanti incrociate nelle strade sono ancora un brutto ricordo, ma mia madre mi pareva una così sicura protezione da non farmi temere nulla. E quando la sirena annunciava il cessato pericolo, il ritorno a casa era gioioso.

A distanza di 70 anni e dopo una guerra che fece più di 60 milioni di morti, dei quali solamente un terzo erano militari, sembra impossibile che in Europa possa succedere quanto vediamo in diretta da tre settimane.