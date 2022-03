“I bambini di San Giorgio vogliono la pace”. La scuola primaria Collodi lancia un progetto per sensibilizzare piccoli e famiglie

Un aquilone per la pace: questo è il progetto realizzato dalla scuola primaria Carlo Collodi di San Giorgio in Salici, incentrato sul tema dell’importanza della pace e della fraternità in un momento particolarmente difficile come quello attuale, caratterizzato dal conflitto in Ucraina.

Per chi avesse avuto la fortuna di passeggiare di fronte all’edificio scolastico nella mattinata di venerdì scorso, avrebbe potuto vedere i lavoretti dei bambini appesi al cancello d’ingresso. Non solo aquiloni, ma anche messaggi di pace scritti dagli stessi bambini perché l’intento era proprio questo: rendere consapevoli anche i più piccoli di ciò che sta accadendo oggigiorno nel mondo e sensibilizzare la comunità di San Giorgio.

Proprio per questo alcuni dei lavoretti realizzati sono stati appesi all’interno della scuola, mentre altri sono stati posti al di fuori del cancello, per permettere a chiunque di prenderne uno e di portarlo nella propria casa, come simbolo di pace.

L’attività, proposta dalle maestre dell’istituto, è stata subito accolta dalla dirigente scolastica, professoressa Maria Federici, in quanto facente parte di un progetto più ampio che ha visto lo svolgimento di momenti educativi importanti che i bambini hanno svolto assieme ai loro insegnanti.

Al fine di rendere l’impegno delle maestre, dei bambini e delle loro famiglie ancora più tangibile, l’Istituto Comprensivo Virgilio di Sona ha promosso una raccolta di beni di prima necessità che si effettuerà nella giornata di giovedì 24 marzo.

I beni saranno portati dalle alunne e dagli alunni al momento dell’ingresso a scuola. In seguito, sarà compito della Protezione Civile, resasi disponibile, a prelevare i beni per depositarli presso la “Casa di Alice” a Lugagnano, dove è stata predisposta la raccolta da parte del Comune di Sona, insieme alla Protezione Civile e al Forum delle Associazioni.

Una bella iniziativa che coinvolge non solo gli studenti, ma anche le loro famiglie e la comunità stessa, perché, in fin dei conti, uno degli scopi cardine della scuola è proprio questo: far crescere dei bambini sensibili alle dinamiche dell’oggi affinché diventino degli adulti altruisti e responsabili.