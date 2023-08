Horseball, il Campionato d’Europa per la prima volta in Italia. E sarà a Sommacampagna

È una prima assoluta. Non era mai successo in precedenza che l’Italia ospitasse il Campionato d’Europa di horseball. Mai. Adesso invece accade: le giornate sono quelle comprese tra il 14 e il 19 agosto a Sommacampagna presso gli impianti del Sommacampagna Equestrian Centre (ex Centro Ippico Paradiso).

Il centro ippico della famiglia Canteri così aggiunge l’ennesima stella al firmamento dei suoi eventi, manifestazioni, concorsi, gare, incontri… La cosa è particolarmente significativa se si considera che le due regioni d’Italia in prepotente crescita nella specialità dell’horseball sono l’Abruzzo e poi proprio il Veneto, mentre Liguria, Piemonte e Lombardia ormai da tempo hanno consolidato un eccellente livello.

Le squadre che si daranno battaglia a Sommacampagna per conquistare il titolo continentale sono Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Belgio, Francia e naturalmente Italia, mentre altre quattro nazioni si presenteranno per gareggiare solo nel torneo internazionale.

La cerimonia di apertura si terrà a Villa Venier domenica 13 agosto, poi da lunedì si partirà con le partite con il giovedì 17 di riposo. Il calendario metterà a confronto delle nazioni elencate le squadre Under 10, Under 16, Under 21, Ladies e Pro Elite: sabato 19 agosto sarà la giornata di chiusura con la disputa degli incontri finali e poi le cerimonie di premiazione.

Insomma, un evento davvero imperdibile per poter apprezzare da vicino e con i propri occhi il fascino, l’agonismo e il divertimento che sempre regala questa specialità. Ma il bello è che lo si potrà fare non solo come pubblico spettatore: anche come addetti ai lavori.

Proprio così: le liste per aderire nel ruolo di volontari sono ancora aperte e naturalmente tutti coloro i quali volessero mettersi a disposizione per collaborare a questo grandioso evento sono assolutamente i benvenuti. Volete sfruttare la possibilità? Niente di più facile: invia una mail all’indirizzo mery.canteri@gmail.com.