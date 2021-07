Hope & Go Summer 2021, il Centro Parrocchiale di Lugagnano riprende vita dopo pandemia

E’ appena iniziata l’estate e porta con sé insieme al caldo la voglia di uscire, di divertirsi e di stare in compagnia. E’ una sensazione che si respira nell’aria e non è mai stata forte come quest’estate, la seconda che viviamo in pandemia.

Ma qualche spiraglio di socializzazione si apre, finalmente, e riprendono le attività estive che caratterizzano il nostro territorio da sempre e che hanno risentito della brusca frenata imposta l’estate scorsa a causa della pandemia.

Come giovedì primo luglio al centro parrocchiale di Lugagnano dove, in concomitanza con i tornei calcistici dell’animazione estiva, si è svolta una serata ludica con il gruppo “Che Scatole”, una piccola associazione di volontari che da qualche anno si adopera per coinvolgere bambini, giovani e famiglie nella passione per i giochi in scatola.

Con il motto di Hope & Go a caratterizzare queste iniziative, il centro parrocchiale si è rianimato e si è nuovamente colorato. Il bar del Circolo Noi era aperto, il campo da calcio era illuminato, i tifosi erano pronti sugli spalti e la pista di pattinaggio era allestita a festa con i tavoli dove amici e sconosciuti di ogni età si sono cimentati in giochi da tavolo sotto la guida esperta dei giocatori più incalliti.

Finalmente nell’aria si sono sentite voci e risate, finalmente un po’ di leggerezza e di spensieratezza.