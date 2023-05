“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”, analisi di un fenomeno oltre la musica

Se avessi voluto scegliere un titolo ammiccante per scrivere un nuovo pezzo, difficilmente ne avrei trovato uno migliore di questo. Anche perché se avessi fatto io la scelta, probabilmente avrei cercato una frase dai caratteri meno giovanilisticamente contorti, o perlomeno di caratteristiche accattivanti o meno audaci.

E invece, signore e signori, siamo difronte alla frase più popolarmente cantata dai ragazzi, e non solo, da diverso tempo a questa parte. Le considerazioni che desidero fare in questo mio articolo vanno perché oltre l’aspetto puramente musicale, perché questo titolo suggerisce molte considerazioni di carattere quantomeno sociologico.

Dunque, andiamo con ordine. “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me” è il ritornello della canzone Mon Amour di Annalisa. Senza ombra di dubbio, la ascolteremo da qui alla fine dell’estate viaggiando in macchina da e verso il luogo di lavoro, nelle calorose spiaggie quando andremo al bar a comperarci un ghiacciolo da succhiare sotto l’ombrellone; o in qualsiasi festa, sagra o manifestazione all’aperto dove si cerchi di coinvolgere le persone in un ballo di gruppo.

Insomma vi sto parlando di quello che, ai tempi dei juke box e dei mangiadischi, si definiva “successo”. Vista la ben nota crisi discografica, chi ama la musica come me è portato senza dubbio a dire “finalmente… evviva”, ma attenzione bene. La musica, arrembante, coinvolgente, festosa, “ballereccia” come questa, è condita – come capita ad ogni canzone – da un testo.

Un testo che, nelle hit estive, è spesso più un esercizio di lessico che tende al tormentone, piuttosto che espressione di un contenuto preciso o di una storia articolata. In Mon Amour non è cosi. In questo pezzo c’è di più. Proviamo a capire.

Primo: questo è un brano costruito per impazzare su Tik Tok, per diventare – e lo è già diventato – virale tra i ragazzi. Ci sono dei messaggi, dicevamo, che vanno oltre il ritmo indiscutibilmente trascinante. Partiamo dall’interprete, Annalisa, ragazza bellissima gradatamente trasformatasi da ragazza acqua e sapone, a donna sexy arrembante, di travolgente femminilità.

Del resto, se anche Arisa, quella che cantava Sincerità con gli occhiali rotondi stile nonna Abelarda, e un abbigliamento di uno stile non lontano da quello degli interpreti del telefilm “Nella casa della prateria”, utilizza i social per mostrare le sue forme, vogliamo non comprendere che anche Annalisa non usi quale mezzo comunicativo il suo aspetto attraente?

Non facciamo i bacchettoni: i tempi in cui stiamo vivendo hanno cambiato in modo radicale il concetto del lecito e del proibito, per cui sappiamo benissimo che l’arma del comunicare con il corpo non è più semplicemente un insegnamento di espressione utilizzata dai teatranti navigati per insegnare l’arte del linguaggio del corpo agli aspiranti attori. Ma, come scrivevo prima, c’è anche il messaggio del testo, l’uso delle parole per esprimere un concetto.

“Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me” è un efficace passaporto per dire ai ragazzi “niente limitazioni, niente divieti, niente barriere insormontabili. Ognuno faccia quel che vuole, con chi vuole, quando vuole e come vuole”. Diciamo che questo invito allo slancio alla vita parrebbe quasi essere una rivisitazione dell’invito a cogliere l’attimo fuggente del magistrale Robin Williams nel famosissimo film.

Ho scritto però “parrebbe”, perché il contenuto è decisamente diverso. Il professor John Keating del film stimola la curiosità, lo slancio, l’entusiasmo di abbracciare quello che è stato per renderlo nuovo. Mon Amour è invece un invito alla liberalizzazione sessuale totale basato sull’istinto del momento. Bacia chi vuoi, che sia maschio che sia femmina, prima uno e poi l’altro, lasciati andare: Fregatene. Mamma che schifo, che vergogna! Inaudito! E’ un invito a un’orgia infinita!

FERMI: quello che ho scritto nelle ultime tre righe è una provocazione forte, nata anche dalla mia formazione adolescenziale di quello che comprava i dischi, e si sedeva sulla sedia o sul divano ad ascoltare con la cuffia leggendo i testi contenuti nel package del vinile. E dal mio essere genitore con i capelli grigi che teme sempre che messaggi cosi espliciti possano fuorviare i ragazzi che devono crescere a imparare cosa sia l’amore, nel suo senso più ampio possibile, vero fulcro del nostro esistere.

Sveglia Massimo: il mondo è cambiato! Oggi la musica non si ascolta più così, oggi i testi delle canzoni non sono più il faro guida della formazione dei ragazzi. Perché il mondo è social, smart, open. Inglesismi di puro effetto? No, amiche e amici. Fedez non è De Gregori, cosi come Sfera Ebbasta non canta testi scritti da Prevert.

Oggi gli input sono talmente tanti che le uniche armi in dotazione ai genitori sono quelle del dialogo e del confronto, in un gioco di ruoli che deve essere quello di una chiara definizione delle caratteristiche delle figure. Perché, la verità è la seguente: quello che piace di questa canzone è che il ritornello ti batte sulla testa come un martello, e soprattutto consente una gioiosa ballabilità che lo rende elemento di condivisione tra le persone, sui social come nei rapporti diretti.

Guardatevi Tik Tok, se non siete iscritti fatelo. Perché vi renderete conto di quanti video aggreganti ci siano attorno a questa canzone, che non ci sono solo giovanissimi a girarli e postarli. Questa canzone è diventata motivo di festa e divertimento, di slancio e comunicazione. Il messaggio che passa è “la vita è bella e va vissuta con gioia”, anche se il testo invece è in effetti geometricamente realizzato per apparire “scabroso” proprio per ottenere un maggior approccio alla fruizione del suo ascolto.

Sapete com’è: nella musica, i “furbastri” dietro le quinte, nel senso positivo del termine, ci sono sempre stati. E hanno spesso realizzato produzioni di successo partendo dal fuoco di un’idea.

Posso chiudere con una solleticazione musicale da giornalista che, occupandosi di questa materia, qualche centinaia di milioni di canzoni le ha sentite? Andate ad ascoltarvi la canzone Sexy Beat di Alexandra Stan. Vi renderete conto che è praticamente impossibile che gli autori, Davide Simonetta e Paolo Antonacci (figlio di Biagio e Marianna Morandi), non abbiano attinto ispirazione da questo pezzo. Nota: se qualcuno sta pensando al figlio di Biagio come incapace raccomandato si ricreda, perché se non hai capacità artistiche difficilmente vai avanti anche se sei un “figlio di”.

Paolo Antonacci ha scritto La Dolce Vita per Fedez, Orietta Berti and friends; Sesso occasionale brano che ha lanciato Tananai; Bellissima della stessa Annalisa, e altri pezzi per Irama, Nek, Amoroso e Ramazzotti. “A star is born”, anche se il grande pubblico non se ne è ancora accorto. Ma ora che siete arrivati alla lettura di questo articolo fino in fondo, quando vi capiterà, e vi capiterà, di essere in compagnia di altre persone sentendo in sottofondo questo pezzo, potrete dire “ma lo sapete che questa l’ha scritta il figlio di Antonacci?”. Farete un figurone!

Ah, un’ultima provocazione se volete. Non trovate che invece questo messaggio “lei che bacia lui che bacia lei che bacia me” possa essere una definitiva consacrazione del tramonto delle orrende discriminazioni nei confronti delle persone omossessuali? Come disse Renzo Arbore, uno che di musica ne sa davvero molto, “meditate gente, meditate”.