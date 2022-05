Ho ventitré anni, sono una studentessa universitaria ed il mondo mi ha sbattuto in faccia la realtà

Ho ventitré anni e sono una studentessa universitaria. Sembra solo ieri il 2019, andavamo a lezione, mangiavamo al chiuso, prendevamo il caffè in uni e per salutare i nostri amici c’erano baci ed abbracci. Chi mai avrebbe pensato che queste cose apparentemente così scontate sarebbero scomparse da un momento all’altro.

Ormai sono passati due anni ed abbiamo avuto momenti molto difficili in cui addirittura non si poteva uscire di casa, eppure ci siamo anche adattati. Siamo tornati a lezione con le mascherine, usciamo con i nostri amici facendo attenzione, ci siamo vaccinati. A 20 anni non bisognerebbe pensare alla morte, eppure, dopo la nostra adolescenza, il mondo ci ha sbattuto in faccia la realtà.

Ovunque c’era morte; i social, i telegiornali, tra le chiacchere con i tuoi amici e tra i tuoi conoscenti. Abbiamo visto i numeri aumentare, numeri che rappresentano persone proprio come noi. Non è stato facile mettere sul piatto della bilancia il desiderio di stare con i propri amici e dall’altra il rischio di contagiare un caro, essere parzialmente “responsabile” dell’aumento di questi numeri, è stato terrificante.

Ci siamo adattati, forse siamo maturati o forse siamo diventati insensibili a certe cose, come i fumatori con le immagini sui pacchetti di sigarette: dopo un po’ è come non le vedessi.

Poi è arrivata la guerra, così si leggeva su internet “incredibile che nel 2022 esista ancora la guerra”. Assurdo perché il mondo è sempre in guerra ma, come le immagini sui pacchetti di sigarette, non c’è l’impatto della novità. Questa volta però è successo vicino a noi e per chi non ne sapeva di storia e politica russa è stato inaspettato, si è sentito molto di più. Un’altra bomba psicologica che cade su una generazione fragile. Le immagini, i video, i telegiornali e sapere che quella persona che vedevi in gara alle campestri quando avevi quindici anni ora sta combattendo a Kyiv: un biglietto di sola andata per l’insonnia. Ma, come i miei coetanei, prendo la melatonina e prima o poi il sonno arriva.

Sono stati due anni intensi. Abbiamo visto le persone protestare per andare dal parrucchiere, i video cospirazionisti che ci mandava qualche parente, chi ha fatto soldi sulle disgrazie altrui. Abbiamo visto tanto odio, le persone morire. Eppure, abbiamo anche visto solidarietà, unione, desiderio di informarsi e fare del proprio meglio. È proprio vero che gli esseri umani sono la cosa più bella e la più brutta che sia capitata.

Durante la pandemia mi sono davvero resa conto dell’importanza delle relazioni umane, nel bene e nel male. Ho capito l’importanza dell’intimità in un momento dove non ci si poteva più toccare. Fare nuove conoscenze? Gli anni migliori della nostra vita? Creare legami duraturi? Una bella sfida con tutte le restrizioni che erano state applicate. Ma anche qui ci siamo ingegnati ed ecco spiegato l’aumento dei profili su Tinder.

Si tratta di una famosa app di incontri che tra distanza ed interessi in comune propone dei match, poi possiamo accettare o rifiutare. Tinder mi ha presentato un sacco di compagni di studi e non c’è neanche uno dei miei amici che non l’abbia mai scaricato, anche solo per dare un’occhiata curiosa.

Fare conoscenze online non è sempre facile però; cosa scrivi come primo messaggio? Di che parli? Come capisci se uno è un maniaco? Per non parlare della mancanza del contatto fisico. Me ne sono accorta solo un mese fa, al corso di formazione base di clownterapia organizzato dal S.I.S.M. (Segretariato Italiano Studenti in Medicina).

Abbiamo fatto un esercizio bendati cercando di conoscere ed esprimere emozioni all’altro solo tramite le mani. A fine esercizio ho dovuto lasciare la stanza, sono crollata emotivamente. Incredibile come intere giornate della mia vita siano passate senza un abbraccio, una carezza. Mai avrei pensato mi sarebbe mancato così tanto l’affetto fisico. Non c’è da stupirsi se la lista di attesa per lo sportello psicologico dell’università è di due mesi.

La mia è una generazione che si rompe facilmente, ma con ideali forti; ancora giovani siamo in grado di adattarci a un mondo in rapida evoluzione. Consapevoli che, come raccontava Malva Tahan, “anche questo passerà”.