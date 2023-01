Ho deciso, scendo in campo: el sindaco bacan

Ho deciso, mi candido a sindaco. Sono un bacan, scendo in campo, ne ho tutti i diritti e le competenze. Mi candido perché sin dall’infanzia sentivo forte il senso d’appartenenza alla mia comunità.

Mi candido a sindaco perché dopo tanti anni di volontariato no profit vorrei un po’ di profiterol. Mi candido perché ho l’età giusta, né troppo acerba né troppo vetusta.

Mi candido a sindaco perché sono poliglotta, parlo perfettamente l’italiano e maneggio con disinvoltura il dialetto, la mia voce arriva comprensibile a chiunque.

Mi candido a primo cittadino perché sono moralmente ineccepibile: sono sposato, ho figli, vado a messa, se dico le parolacce mi confesso, mi comunico, mi astengo e mi digiuno nei venerdì di quaresima.

Mi candido perché Lugagnano deve avere gli stessi diritti delle altre frazioni, non prevaricare. Tutto a tutti! E per questo cambierò nomi ai paesi: Sonagnano, Lugazzolo in Salici, Palagiorgio!

Mi candido a sindaco perché ridistribuirò meglio le pensioni: le abbasserò a chi le ha alte, le alzerò a chi le ha basse, lascerò inalterate quelle nella media.

Sarò il sindaco di tutti, specialmente di chi non mi voterà, perché farò di tutto per farli ricredere.

Mi candido perché nella mia carriera lavorativa ho stretto rapporti internazionali che possono risultare fruttuosi per il nostro Comune. Quando andavo in Francia a comperare vitelle da ingrasso ho conosciuto Giscard d’Estaing, Sarkozy e Macron che mi promisero il loro appoggio incondizionato. Nei miei viaggi negli Stati Uniti per scegliere nuove cultivar di pesche strinsi forti amicizie con Trump, Kennedy e Bush junior che mi ritenevano un ottimo amministratore. Con il mio Coro abbiamo cantato per gli amici tedeschi di Weiler Bei Bingen e la mia bravura non è passata inosservata ad Angela Merkel che quando la sento al telefono mi chiama simpaticamente “zintaco”. Di notte russo e da qui un forte legame anche con Putin!

Mi candido a sindaco, perché non ho bisogno di aiuto da Verona e dal Veneto per dimostrare che sono il candidato migliore.

Mi candido a sindaco perché avvicinerò le generazioni; deve esserci sinergia fra persone di età differenti per costruire una società migliore e più amalgamata. Gli anziani giocheranno alla playstation con i nipoti, i nipoti a bacalin con i nonni.

Mi candido perché quando dico che finisco i lavori per il 31 gennaio non intendo il 31 febbraio e mi candido a sindaco perché è sempre stato il mio sogno mettere un po’ di pancetta.

Mi candido perché mio nonno si chiamava Candido e solo ora capisco che scelse quel nome come messaggio subliminale per il suo caro nipotino.

Mi candido a sindaco perché mi impegnerò a trovare la morosa/moroso a chi non ce l’ha.

Mi candido perché rafforzerò le politiche giovanili, avrò un occhio di riguardo per gli anziani e supporterò con ogni mezzo le persone di mezza età che vivono male quel periodo di trapasso tra l’essere giovani e forti e ritrovarsi n’rugadi e vulnerabili.

Mi candido a sindaco perché aiuterò non solo i musei alpini, ma anche quelli dei fanti, dei bersaglieri e degli obiettori di coscienza.

Mi candido e chi sarà nella mia lista non sarà una semplice pedina da muovere a piacimento finché mi è utile per poi mangiarmela quando non mi servirà più. I miei subalterni saranno sempre parte del progetto politico dal principio alla fine, orgogliosi di mettersi a disposizione mia e della comunità.

Mi candido a sindaco perché, anche se vi sembrerò saccente, megalomane e narciso, non dovete fermarvi alla prima impressione, vi assicuro che ho anche dei difetti e li so riconoscere: a volte sono troppo buono, spesso pécco di troppa generosità, sovente risulto talmente bello da oscurare la mia parte interiore che è la migliore. Per il bene della mia comunità mi impegnerò a limare anche queste imperfezioni.

Ora mi resta solo da trovare il nome per la lista civica: Per Sona lità oppure Sona to nono in cariola oddanche Alti Sonante. Sono aperto ai consigli.

Aiutatemi a scegliere. Scendo in campo, votatemi!