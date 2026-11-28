Dopo le due sconfitte consecutive contro Cesena e Virtus Entella, l’Hellas Verona torna a muovere la classifica pareggiando per 2-2 sul terreno dell’Empoli. Un punto che interrompe la striscia negativa dei gialloblù, ma che non può certamente essere accolto con particolare soddisfazione, considerando che di fronte c’era l’ultima squadra della classifica.

La sconfitta di Chiavari aveva lasciato il segno anche all’interno della società scaligera, tanto che si era deciso di non fare rientrare la squadra a Verona, organizzando un ritiro in Toscana per ritrovare concentrazione, compattezza e fiducia in vista della trasferta di Empoli.

Settimana particolarmente movimentata anche in casa toscana, dove l’esonero di Matteo Andreoletti ha portato sulla panchina dell’Empoli Lorenzo Tonelli. Si tratta già del secondo cambio di allenatore della stagione per la società toscana, a testimonianza del difficile momento che sta attraversando.

Ci si aspettava dunque una prova convincente da parte dell’Hellas, chiamato a dare un significato concreto ai giorni di ritiro. La reazione c’è stata sotto il profilo caratteriale, con i gialloblù capaci di recuperare per due volte lo svantaggio, trascinati dalla doppietta di un grande Mosquera. Sul piano del gioco, invece, rimangono molte delle perplessità emerse nelle precedenti partite.

Per la terza partita nell’arco di nove giorni, Baroni deve fare i conti anche con l’assenza di Bernede, fermato da un affaticamento muscolare. Il tecnico propone la quattordicesima formazione diversa in altrettante giornate di campionato, tornando al 4-2-3-1, con Livramento, Harroui e Sarr alle spalle di Mosquera. A sostenere i gialloblù sugli spalti del Castellani ci sono 412 tifosi veronesi.

Come troppo spesso accade, è l’avversario a trovare per primo la via del gol. Una conclusione dalla distanza di Bandinelli, deviata da Edmundsson, sorprende Perilli e porta in vantaggio i padroni di casa. Questa volta, però, la reazione dell’Hellas è immediata. Frese pennella un bel cross dalla sinistra sul quale si avventa Mosquera, che con un preciso e potente colpo di testa ristabilisce la parità. È l’ottava rete in campionato per l’attaccante colombiano, sempre più determinante per le sorti della squadra scaligera.

Il Verona attraversa il suo momento migliore e avrebbe anche l’opportunità di ribaltare il risultato. Mosquera serve un ottimo pallone ad Harroui, che tutto solo davanti al portiere gli calcia incredibilmente addosso. Passano pochi minuti e Sarr, al termine di una bella iniziativa personale sulla sinistra, colpisce la traversa.

L’Hellas non riesce a concretizzare la propria superiorità in questa fase della partita e, con il trascorrere dei minuti, il ritmo dell’incontro diminuisce. Si va negli spogliatoi sull’1-1, con qualche comprensibile rimpianto per le occasioni sprecate e un pizzico di sfortuna.

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La ripresa inizia senza cambi e il Verona ha subito una buona opportunità con Edmundsson, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo calcia alto da pochi passi. Ancora una volta, però, nonostante siano i gialloblù a dare l’impressione di poter prendere in mano la partita, è l’Empoli a trovare la via del gol.

Livramento commette un fallo in area su Shpendi. L’arbitro inizialmente ammonisce l’attaccante toscano per simulazione, salvo poi tornare sui propri passi dopo l’intervento del VAR e concedere il calcio di rigore, trasformato da Saporiti. L’Hellas si trova così nuovamente costretto a inseguire.

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Baroni inserisce Serdar ed Ekuban ed è proprio quest’ultimo a rendersi pericoloso con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Sarr. Il pallone si stampa sull’incrocio dei pali: secondo legno della giornata per i gialloblù, che certamente non possono dirsi fortunati.

Il Verona si riversa nella metà campo avversaria, attaccando con grande generosità ma senza una manovra particolarmente fluida e organizzata. Quando ormai si materializza lo spettro della terza sconfitta consecutiva, è ancora Mosquera a togliere le castagne dal fuoco. Ekuban lotta in area e favorisce l’inserimento del colombiano, che non perdona e firma il definitivo 2-2. Nona rete in campionato e quarta doppietta stagionale per l’attaccante gialloblù.

Nel finale serve anche un provvidenziale intervento di Frese per evitare l’ennesima beffa. Al triplice fischio, nonostante il punto conquistato in rimonta, i tifosi veronesi presenti al Castellani manifestano apertamente la propria insoddisfazione nei confronti della squadra.

Cosa ci lascia questo pareggio? Sicuramente qualche elemento positivo. L’Hellas interrompe la serie di due sconfitte consecutive, dimostra di avere carattere recuperando per due volte lo svantaggio e può recriminare per le due traverse colpite. La prestazione di Mosquera merita poi una menzione particolare. L’attaccante colombiano si conferma un autentico trascinatore, non soltanto per le reti realizzate, ma anche per la generosità e la determinazione con cui affronta ogni partita.

Rimane però difficile essere soddisfatti di un pareggio ottenuto contro l’ultima della classe. La sensazione, anche questa volta, è che il Verona disponga di qualità tecniche superiori a quelle dell’avversario, senza riuscire a tradurle in una reale superiorità sul terreno di gioco. Troppo spesso abbiamo l’impressione che i gialloblù possano prendere in mano la partita, salvo poi ritrovarci a commentare l’ennesima rete subita. Si è costretti a inseguire, ad attaccare all’arrembaggio, affidandosi più alle iniziative dei singoli che a una manovra collettiva.

Il ritiro in Toscana sembra aver prodotto qualche beneficio sotto il profilo caratteriale, ma non altrettanto sotto quello del gioco. Dopo quattordici giornate di campionato, continuiamo a chiederci quale sia la vera identità di questa squadra. Le continue variazioni di formazione e di modulo non sembrano aver contribuito a dare certezze ai giocatori.

In questa settimana Empoli, Vicenza e Arezzo hanno deciso di cambiare allenatore, nella speranza di dare una svolta ai rispettivi campionati. Non è detto che intervenire sulla guida tecnica rappresenti necessariamente la soluzione a tutti i problemi, ma nemmeno un pareggio ottenuto contro il fanalino di coda può bastare per dissipare le perplessità sulla gestione di Baroni, già ampiamente espresse dopo la sconfitta di Chiavari.

Naturalmente ci auguriamo di essere smentiti, perché ciò che più ci interessa è tornare a vedere un Verona convincente. Abbiamo apprezzato la reazione dei giocatori, ma crediamo che sia arrivato il momento di pretendere qualcosa di più. Il carattere e la generosità sono qualità indispensabili per affrontare la Serie B, ma una squadra costruita per ambire alle posizioni di vertice deve essere in grado anche di imporre il proprio gioco.

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