Guglielmina e il Din Don Dan perduto. Martedì l’Istituto Comprensivo di Sona mette in scena una fiaba musicale

Martedì 16 maggio alle ore 17, nella cornice del parco di Villa Trevisani a Sona, l’orchestra delle classi seconde ad Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo di Sona, assieme alle alunne e agli alunni del laboratorio di Musicoterapia della Scuola Secondaria di Primo Grado daranno vita ad uno spettacolo musicale coinvolgendo i bambini della scuola dell’infanzia.

Lo spettacolo, dal titolo Guglielmina e il Din Don Dan perduto, curato dal prof. Fabrizio Olioso, è nato con la volontà di coinvolgere gli alunni dei diversi gradi dell’istituto, e sviluppare la collaborazione tra docenti. Si tratta di una fiaba pubblicata nel 1998 con l’intento di valorizzare alcuni angoli caratteristici di Sona e le musiche, seppur sono trascorsi venticinque anni, risultano ancora accattivanti.

La fiaba è stata proposta più volte in diverse situazioni: dalla banda giovanile di Sona, dai gruppi musicali durante i campi estivi e dai dipartimenti di didattica di alcuni conservatori, ma è la prima volta che viene proposta all’interno dell’Istituto Comprensivo di Sona.

Il coro sarà formato dai bambini della scuola dell’infanzia e verrà accompagnato dall’orchestra dei ragazzi di seconda ad Indirizzo musicale. Verranno inseriti alcuni interventi preparati nel laboratorio di Musicoterapia condotto dal prof. Spaderi con alcuni ragazzi della Secondaria.

Al fine di coinvolgere ulteriormente gli studenti, alcuni insegnanti hanno pensato di alternare le musiche ad interventi curati da loro stessi mettendosi in gioco, in particolare: Maria Luisa Festa (Guglielmina), Giulia Gurzoni (zia Gioconda), Maddalena Olioso (Magnamemo), Stefano Spaderi (mago Guido).

La riuscita dell’evento deve molto alla disponibilità dei docenti dell’indirizzo musicale quali Linda Bovi (pianoforte), Valentin Lopez Balen De Munain (chitarra), Teodoro Megale (fisarmonica), Martina Lazzarini e Carlo Bombieri (violino).

Una fiaba racchiude in sé un mondo magico e meraviglioso, pronto a stupire ed incantare le menti di grandi e piccini e la musica, mai come in questo contesto, può trovare espressione e conferma di ciò che affermano le parole.