Guerra in Ucraina: La parrocchia di Sommacampagna organizza un rosario per la pace salendo a Madonna di Monte

La situazione in Ucraina si fa sempre più drammatica di ora in ora e lo sgomento ed il dolore per quanto sta accadendo sta colpendo profondamente anche le nostre comunità.

La parrocchia di Sommacampagna, per dare una risposta di fede a questa tragedia, ha organizzato la recita di un rosario per la pace, per creare un momento di raccoglimento e preghiera da vivere in comunità.

“Sabato 26 febbraio alle ore 6.30 saliremo assieme a Madonna di Monte – spiegano dalla parrocchia – recitando assieme il Santo Rosario per la Pace e rientreremo per la S. Messa delle ore 8”.

Il ritrovo, per chi vuole partecipare, è alla panchina in fondo agli impianti sportivi di Sommacampagna.