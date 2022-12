Gualtiero Mazzi: “Per le amministrative di Sona la Lega avrà un candidato sindaco di centrodestra e militante nei partiti”

Dopo oltre sei anni di assenza, l’ex sindaco Gualtiero Mazzi (nella foto di Mario Pachera) si riaffaccia sulla scena politica locale in veste di Segretario della Lega di Sona. “Terminato il mio incarico in Regione presso il Comitato regionale per le Comunicazioni, un periodo di impegno gravoso, ma denso di soddisfazioni, vi è stata la riapertura dei congressi a livello comunale della Lega – afferma Mazzi in questa sua prima intervista al Baco –. Il gruppo di Sona ha scelto la mia persona in modo univoco”.

L’ex deputato Vito Comencini, quindi, decade dal suo ruolo di commissario della sezione della Lega di Sona. Gualtiero Mazzi vanta una lunga storia di militanza politica a Sona, sempre nei ranghi della Lega (Nord). Ha ricoperto dal 2003 al 2008 l’incarico di vicesindaco nel corso del mandato del sindaco Flavio Bonometti, subentrando in corsa a Federico Rinaldi, e soprattutto di sindaco negli anni 2008-2013. Dal 2013 a febbraio 2016 è stato consigliere di minoranza durante il primo mandato dell’attuale sindaco Gianluigi Mazzi.

È trascorso circa un anno dall’insediamento di Comencini a commissario della Lega di Sona. Quanto è stato fatto e quali punti sono eventualmente rimasti in sospeso dall’agenda del vostro gruppo?

Ringrazio Vito Comencini per il lavoro svolto nella sezione di Sona. Nel periodo di commissariamento ha fatto sintesi delle opinioni e delle linee del nostro gruppo, costituito sia dai quattro consiglieri comunali sia da tutti gli iscritti e i militanti del partito, oltre una cinquantina in tutto. Il nostro impegno iniziale in qualità di sezione si è indirizzato sulle recenti elezioni politiche, anche in termini di consensi da recuperare.

Come gruppo consigliare, però, non si percepisce un senso di unità, come emerso durante l’ultimo Consiglio comunale dalle parole del Consigliere Antonella Tortella che ha evidenziato come il gruppo consiliare leghista sia formato da lei, il capogruppo Gaspare Di Stefano ed Edgardo Pesce, escludendo di fatto Vanna Ghini; anzi, invitandola a passare alla maggioranza o al gruppo misto.

Si tratta di una situazione già emersa durante il periodo di commissariamento di Vito Comencini. Alla luce dell’ultimo Consiglio comunale, ho sentito la segreteria provinciale della Lega, facendo presente che la situazione è delicata e che spesso il sindaco scredita il partito sostenendo che ce ne sono due diversi. La segreteria mi ha chiesto di parlarne col capogruppo e farne una relazione così da prendere gli opportuni provvedimenti. Specifico che la linea della Lega è una.

E qual è, dunque, la linea del vostro gruppo?

Se ci riferiamo al consiglio comunale, occorre fare riferimento al capogruppo; e se qualcuno parla in difformità deve assumersene la responsabilità.

Negli ultimi anni nel partito nazionale della Lega sono nate diverse, diciamo, correnti di pensiero, vuoi quelle che abbracciano l’euroscetticismo, vuoi quelle vicine alle istanze cattoliche e quelle più restie all’obbligo vaccinale contro il Covid, senza dimenticare le radici del federalismo e dell’autonomia. È possibile che queste correnti abbiano influenzato anche il gruppo di Sona?

La Lega di Sona non conosce divergenze su questi temi. La Lega di Sona è e sarà una sola alle prossime amministrative. Ne approfitto per rimarcare che la Lega nasce oltre trent’anni fa con l’obiettivo di federalismo/autonomia; ritengo sia questa l’unica linea su cui fare fronte comune e per cui gli elettori si aspettano dei risultati.

Obiettivo che la stessa Lega non è riuscita a raggiungere, nonostante oltre tre anni al Governo nella scorsa legislatura.

Da parte di elettori leghisti percepisco molta preoccupazione e delusione di questo mancato traguardo, nonostante l’interesse ed il lavoro svolto dal partito di Salvini sul territorio nazionale. A questo sentimento di perplessità possiamo anche aggiungere quel teatrino che ha riguardato l’elezione del Presidente della Repubblica, che è stato, ecco, poco edificante.

E per le prossime elezioni comunali, invece, come vi proporrete? Avete già un nome per il candidato sindaco?

Non abbiamo ancora individuato nessuno. Nel frattempo, ho raccomandato a tutti i militanti, ma soprattutto a chi ricopre un incarico nel direttivo della Lega di Sona o in Consiglio comunale, di sondare i cittadini, capire cosa si aspettano dalla futura amministrazione e captare anche eventuali profili di candidati. Ci sono stati, dunque, degli incontri con i membri della Lega ma anche con gli esponenti degli altri partiti di centrodestra del Comune.

Quali requisiti deve possedere un vostro candidato sindaco?

Il candidato deve essere di estrazione di centrodestra e militante nei partiti. Un’estrazione che chiaramente non sarà di convenienza, sfruttando la recente onda di successo del centrodestra. Importante, infine, sarà anche aver maturato una certa esperienza sul campo o avere una professionalità tale da saper gestire un mandato amministrativo. Servirà una squadra attrezzata e predisposta, non ci si inventa amministratori.

Come abbiamo scritto, Gianfranco Dalla Valentina sarà il candidato della maggioranza uscente per le prossime elezioni, anche se i distinguo sono ancora tanti in seno alla sua lista civica, ma è confermata la vicinanza dell’area tosiana di Forza Italia. Lui stesso si è definito “elettore non di sinistra” e voci di corridoio confermano che ha già avuto colloqui con esponenti della Lega. Una coalizione da parte vostra con esponenti della maggioranza può essere un’ipotesi per la prossima tornata elettorale o manterrete la linea di opposizione nata dal suo mandato e tuttora presente?

Sono anch’io al corrente di dialoghi tra Gianfranco Dalla Valentina e alcuni esponenti della Lega di livello regionale e nazionale, ma questi restano confronti suoi e personali. La linea politica della sezione di Sona al momento è un’altra e, in occasione delle amministrative, verrà decisa dal territorio e avallata dall’organo politico provinciale.

Sempre in ambito coalizioni: anche Verona Domani per Sona si sta muovendo per le prossime elezioni. In continuità con quanto fatto alle scorse elezioni comunali a Verona, anche a Sona potremo aspettarci un’alleanza fra Lega e Verona Domani?

La Lega come primo interlocutore ha la cittadinanza di Sona, e dunque ci preoccuperemo innanzitutto di capire da loro cosa si possa fare per il territorio e cosa si possa fare meglio. La linea di riferimento che adotteremo, inoltre, sarà quella di costituire con le liste politiche e civiche di centrodestra un polo forte, seguendo la direzione già improntata in altre situazioni, come quella a Verona che mi hai appena citato.

E riguardo a Fratelli d’Italia, invece? Anche se il circolo sonese sembra essersi spento in partenza, con loro avete maturato contatti?

In qualità di segretario della Lega confermo che stiamo lavorando con profitto con Alberto Dalla Pellegrina, il referente del circolo di FdI di Sona, recentemente riconfermato dal deputato Ciro Maschio. Anzi, aggiungo che, ricevendo da loro segnalazioni su problematiche del territorio, spetta a noi creare un ponte amministrativo con i nostri alleati, per così dire, naturali, facendo da portavoce delle loro istanze in Consiglio comunale. Aggiungo che stiamo dialogando anche con Alessandro Colognato, referente di Forza Italia sul territorio.

Torniamo a quella “linea politica” che la Lega dovrà assumere alle prossime elezioni comunali: a cosa si riferisce di preciso? Ci sono temi del territorio su cui vi sentite un’alternativa all’attuale maggioranza del sindaco Mazzi?

Da alcuni articoli pubblicati dalla stampa locale e veronese ho appreso con sorpresa che gli svuotamenti delle cisterne della Sun Oil sono iniziati durante le amministrazioni dell’attuale sindaco. In realtà, mi preme precisare che gli svuotamenti dei silos sono avvenuti anche durante il mio mandato, ed erano, oltretutto, iniziati durante l’amministrazione Bonometti (dal 2003 al 2008, NdR). Si tratta di piccoli, ma continui svuotamenti, che stanno continuando anche durante l’attuale amministrazione.

Ma al di là della comunicazione, l’obiettivo di messa in sicurezza del sito penso sia un obiettivo comune a qualsiasi amministrazione.

Assolutamente sì, tenendo monitorata la questione, cercando di svuotare le cisterne e mettendo in sicurezza il sito il prima possibile.

Sul capitolo Cà di Capri, invece?

Sono a conoscenza dell’ipotesi di nuovi conferimenti presso la discarica, anche al fine di tutelare posti di lavoro, ma ritengo che quanto già deciso in precedenza con Rotamfer (l’azienda che gestisce la discarica, NdR) sia più che sufficiente, senza alludere o concedere pertugi. Ovvio che bisogna consentire l’economicità di ciò che oggi è in funzione, ma penso che la storia della Cà di Capri sia ormai arrivata al capolinea.

Ci sono altre problematiche che vi sentite di segnalare?

Spendo due parole sul vissuto a Lugagnano. Molti cittadini mi hanno segnalato la grande umiltà che possiede il sindaco di Sona.

Colgo un po’ di ironia.

Esatto, “umiltà”. Posso capire le difficoltà politiche, ma l’atto di calarsi in un’ottica più umile non guasterebbe alla figura del primo cittadino. Un altro aspetto è relativo all’acquisto dell’area ex Agripol a Lugagnano.

Cosa in particolare?

Dispiace che sia costato così tanti soldi alle casse comunali. Nonostante, infatti, l’attuale sindaco abbia apostrofato in consiglio comunale il mio Master Plan come “libro dei sogni”, seguendo quel progetto l’acquisizione dell’area ex Agripol, oggi Casa di Alice, non sarebbe costata nulla al Comune, in quanto oggetto di un possibile scambio con l’area del campo da calcio vicino all’acquedotto in via Stadio. La cubatura derivante dai crediti edilizi in eccesso dallo scambio, infine, sarebbe potuta essere utilizzata in altri siti del Comune. Ma questa strada non è stata percorsa, il PAT è stato da loro rivisitato – solo, tra l’altro, relativamente alla tavola 4, quella urbanistica, tutte le altre sono rimaste sostanzialmente uguali –, e l’azienda Amadori non ha più investito sul nostro territorio, ma altrove.

L’obiettivo è comunque stato raggiunto.

Tra la presa in carico e sistemazione della struttura prima e l’acquisto dei terreni poi, siamo intorno al milione di euro; se fossero stati più veloci, quel costo poteva essere risparmiato. Nonostante manchi ancora una progettualità generale, sono contento che comunque si proceda alla valorizzazione di quell’area, anche se avrei agito diversamente: quella struttura andrebbe definitivamente demolita e ricostruita, non messa in sicurezza un po’ alla volta.

Potrebbero, però, non esserci risorse a sufficienza da investire in un colpo.

Si tratterebbe di demolizioni e ricostruzioni parziali e pianificate nel tempo, grazie alle risorse che annualmente le casse comunali hanno a disposizione, e tenendo conto dell’eccezionale aumento dei prezzi e della priorità delle opere per il nostro Comune. Questo per dire anche che i 715 mila euro dell’ampliamento del museo degli alpini di Lugagnano potevano costituire una prima importante tranche per fare questo tipo di operazione. Il museo degli alpini, anziché trovare collocazione presso la baita, potrebbe trovarsi presso la Casa di Alice, in un luogo che potenzialmente diventerà la casa delle associazioni e sarà sicuramente più fruibile dalla cittadinanza.

Quindi, 715 mila euro spesi per l’ampliamento del museo degli alpini all’interno della baita di Lugagnano non vanno bene, ma se fossero spesi presso la Casa di Alice, allora sarebbero un investimento percorribile?

Esatto, perché più accessibile da parte della cittadinanza e come punto di partenza per un obiettivo ben più strutturato, che la prossima amministrazione dovrà attuare.

Problematiche, invece, di tessuto sociale?

Anche qui ci sono associazioni “amiche” e altre poco coinvolte o considerate.

Ad esempio?

Possiamo citare la Casa di Alice o anche la nuova polisportiva a Lugagnano: alcune associazioni sono state subito rese partecipi, altre nemmeno contattate. Ma è anche il caso delle associazioni che si occupano dei parchi: dato che l’attuale amministrazione non le ha seguite al 100%, alcune sono morte, creando dei vuoti organizzativi nella gestione del verde. La sensazione è che non tutti siano sullo stesso piano dal punto di vista dell’amministrazione.

Non mi ha citato le altre tre frazioni.

A Palazzolo, ad esempio, la nuova piazza sembra aver suscitato più critiche rispetto a quello che si aspettava l’amministrazione. Oppure che l’area di parcheggio lì vicino non sia ancora pronta, o non lo fosse stata proprio durante i lavori. Ecco, a differenza di quanto avvenuto durante la mia amministrazione, la percezione è che Sona, San Giorgio e Palazzolo siano in disparte rispetto a Lugagnano.

Concludiamo l’intervista uscendo dai confini di Sona con alcune sue considerazioni personali. Che linea dovrà adottare, a suo avviso, il nuovo Governo su argomenti tanto delicati quanto cruciali come il PNRR, la guerra in Ucraina, le tensioni a Taiwan?

Innanzitutto, rimarco la debolezza dell’Europa nel non aver gestito con serietà e puntualità una guerra in Ucraina che esisteva già dal 2014. Lo stato attuale è il risultato di una non-politica europea, che in territorio europeo ha abbandonato una situazione che aveva trovato un equilibrio, seppur precario, con gli accordi di Minsk.

E sul PNRR?

Per il nostro Paese si tratta di un’importante opportunità i cui risultati sono da massimizzare.

Ritiene che il Governo Draghi abbia contribuito a creare le basi per massimizzare i risultati?

Credo che l’agenda Draghi abbia funzionato su questo tema.

L’ultimo punto citato è Taiwan.

Italia e Europa su Taiwan incidono sostanzialmente nulla: se non sono riuscite a influire su una guerra in Europa scoppiata nel 2014, figuriamoci su tensioni dall’altra parte del mondo. Aggiungo, inoltre, che gli Stati Uniti non stanno soffrendo quanto noi in merito al caro energia; inoltre, il costo delle sanzioni si è riversato soprattutto sui cittadini europei. Un’idea potrebbe essere imitare gli americani, ossia unendo alle battaglie di principio anche i vantaggi economici.